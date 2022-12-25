Đúng thứ Hai, ngày 26/12/2022, 3 con giáp vớ được vàng, thu được bạc, hai tay ôm đầy của cải, cả ngày đếm tiền mỏi cả tay

Tâm linh - Tử vi 25/12/2022 20:37

Đúng thứ Hai, ngày 26/12/2022, 3 con giáp may mắn nhận lộc trời ban, sung sướng ngồi mát ăn bát vàng.

Tuổi Sửu

Đúng thứ Hai ngày 26/12, những người tuổi Trâu dễ giàu có đổi đời, nhờ được Thần Tài trông nom, tài lộc của Sửu vô cùng hanh thông, làm việc gì cũng có quý nhân phù trợ nên "làm đâu thắng đấy". Tuổi này có thể đạt được thành công lớn, tài lộc ngày một dồi dào.

Tử vi dự báo rằng vận trình của người tuổi Sửu trong ngày này được quan hệ tương sinh với Thái Tuế và được nhiều cát tinh chiếu mạng hỗ trợ rất nhiều. Với sự thông minh và hành xử khéo léo, con giáp này có thể giải quyết công việc cũng như khắc phục khó khăn một cách dễ dàng.

Thời vận thay đổi, phúc khí tràn trề, nhờ thế mà đường tài lộc của con giáp này càng ngày càng tăng tiến. 

Đúng thứ Hai, ngày 26/12/2022, 3 con giáp vớ được vàng, thu được bạc, hai tay ôm đầy của cải, cả ngày đếm tiền mỏi cả tay - Ảnh 1
Đúng thứ Hai ngày 26/12, những người tuổi Trâu dễ giàu có đổi đời, nhờ được Thần Tài trông nom. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

 

Tử vi cho thấy thứ Hai ngày 26/12 sẽ là một ngày vô cùng may mắn với người tuổi Dần. Con giáp này nhận được sự giúp đỡ của quý nhân từ mọi tầng lớp. Chính vì vậy mà Dần có thể định hướng tốt hơn con đường mình cần đi.

Trong sự nghiệp, người tuổi Dần nhanh chóng khẳng định được khả năng và có chỗ đứng vững chắc. Vì bản mệnh vốn là người chăm chỉ, có lập trường riêng nên nhìn chung Dần sẽ nhận được những phần thưởng xứng đáng với công sức mà mình bỏ ra.

Nếu Dần có ý định tiếp tục theo đuổi việc học lên cao thì trong thời gian này cũng rất thuận lợi. Đây chính là lúc người tuổi Dần đang trong giai đoạn học hành vô cùng suôn sẻ, hanh thông.

Đúng thứ Hai, ngày 26/12/2022, 3 con giáp vớ được vàng, thu được bạc, hai tay ôm đầy của cải, cả ngày đếm tiền mỏi cả tay - Ảnh 2
Tử vi cho thấy thứ Hai ngày 26/12 sẽ là một ngày vô cùng may mắn với người tuổi Dần. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tổng thể vận trình trong thứ Hai ngày 26/12 của người tuổi Ngọ nhìn chung rất tốt. Trước khi bước sang năm mới, con đường tài lộc của bản mệnh có chiều hướng đi lên rõ rệt.

Trong ngày này, vận trình của người tuổi Ngọ sẽ vượng phát cả về tài lộc lẫn sự nghiệp. Tiền bạc rủng rỉnh, cầu tài cầu lợi đều ĐẮC!

Cộng thêm một chút may mắn nữa thì Ngọ đúng là thời tới cản không nổi. Con giáp này dù làm công việc gì cũng sẽ vô cùng thuận lợi. Đặc biệt những người làm kinh doanh sẽ gặp nhiều thuận lợi, đường tài lộc nhìn chung rất suôn sẻ.

Đúng thứ Hai, ngày 26/12/2022, 3 con giáp vớ được vàng, thu được bạc, hai tay ôm đầy của cải, cả ngày đếm tiền mỏi cả tay - Ảnh 3
Tổng thể vận trình trong thứ Hai ngày 26/12 của người tuổi Ngọ sẽ vượng phát cả về tài lộc lẫn sự nghiệp. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

Tử vi tuần mới từ 26/12/2022 - 1/1/2023, những con giáp tiền tài thông thuận, công danh sự nghiệp như diều gặp gió, cuộc sống ngập tràn vinh hoa phú quý

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