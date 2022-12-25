Càng về cuối tháng 12, vận may càng đỉnh, 3 con giáp có số Phượng Hoàng, sự nghiệp thăng hoa, thành công hơn mong đợi

Tâm linh - Tử vi 25/12/2022 14:12

Theo tử vi càng về cuối tháng 12 có 3 con giáp nhờ vận khí vượng mà thăng quan tiến chức, phát tài phát lộc.

Tuổi Ngọ

Tử vi tiết lộ vận khí của tuổi Ngọ càng về cuối tháng 12 luôn duy trì ở mức bình ổn, tốt đẹp nhất là trong khoảng thời gian tới đây đạt mức đỉnh điểm, tin vui nối tiếp tin vui, tài lộc vô cùng vượng phát, gặt hái thành quả như ý. 

Cục diện sự nghiệp có sự biến động lớn lao, dường như cơ hội thăng quan tiến chức đến bên bạn rất gần, chỉ cần bạn xác định được mục tiêu rõ ràng, làm việc theo trình tự đề ra thì chẳng mấy mà bạn vươn lên vị trí mong ước. 

Mọi công sức và nỗ lực bạn bỏ ra chắc chắn sẽ thu về thành quả tốt đẹp trong thời gian sắp tới, tuy sẽ còn một vài trục trặc phát sinh nên đừng vội nản chí mà bỏ cuộc giữa chừng. 

Càng về cuối tháng 12, vận may càng đỉnh, 3 con giáp có số Phượng Hoàng, sự nghiệp thăng hoa, thành công hơn mong đợi - Ảnh 1
Tử vi tiết lộ vận khí của tuổi Ngọ càng về cuối tháng 12 đạt mức đỉnh điểm, tin vui nối tiếp tin vui, tài lộc bô cùng vượng phát. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Càng về cuối tháng 12, Mão cũng là một trong số những con giáp đổi vận giàu sụ, tuổi Mão quả thực chính là minh chứng cho câu “đức năng thắng số”. Những chú Mèo sẽ thấy vận trình của mình có những bước tiến khá tốt, tiền bạc kiếm được dần dễ dàng hơn, phúc khí dồi dào, cuộc sống sung túc đủ đầy.

Cát tinh cũng sẽ xuất hiện tương trợ kịp thời, giúp đẩy lùi đám mây xui xẻo, dành chỗ đón cát khí. Người tuổi Mão thông minh, chăm chỉ, luôn biết nắm bắt cơ hội xung quanh để xây dựng cuộc sống viên mãn bởi bạn luôn tin rằng mọi nỗ lực sẽ được đền đáp xứng đáng.

Tuổi Mão nếu biết nắm bắt những thời cơ kiếm tiền trước mắt thì quả thực chẳng cần phải lo lắng không có tiền tiêu, cứ hết tiền lại có ngay, vận may nhiều không kể xiết.

Càng về cuối tháng 12, vận may càng đỉnh, 3 con giáp có số Phượng Hoàng, sự nghiệp thăng hoa, thành công hơn mong đợi - Ảnh 2
Càng về cuối tháng 12, Mão cũng là một trong số những con giáp đổi vận giàu sụ. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tị

Những người tuổi Tị có tài năng, phóng khoáng và có ý chí vươn lên. Họ cũng là người khá thức thời, có tầm nhìn xa. Chính vì vậy mà người tuổi Tị không ngừng tìm kiếm cơ hội phù hợp với bản thân chứ không an phận, hài lòng với những gì mình đã có.

Càng về cuối tháng 12, người tuổi Tị được dự báo có tài lộc vượng, gặp nhiều điều may. Bên cạnh đó, người tuổi Tị được Thần Tài ban lộc nên buôn may bán đắt. Tị làm việc chăm chỉ, nỗ lực hết mình nên sự nghiệp của họ ngày càng thăng tiến.

Những người làm công ăn lương cũng có thêm nghề tay trái hoặc nhận thêm công việc, kiếm thêm thu nhập. Không chỉ kiếm được nhiều tiền, Tị còn biết tiết kiệm, quản lý tài sản nên tiền bạc tích cóp được sẽ đầy túi.

Càng về cuối tháng 12, vận may càng đỉnh, 3 con giáp có số Phượng Hoàng, sự nghiệp thăng hoa, thành công hơn mong đợi - Ảnh 3
Càng về cuối tháng 12, người tuổi Tị được dự báo có tài lộc vượng, gặp nhiều điều may. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

Thần Tài 'dang tay chào đón', 3 con giáp xoay chuyển cục diện đúng 9h sáng thứ Hai ngày 26/12: Sự nghiệp tươi sáng, đụng đâu cũng có tiền, vàng bạc tứ phía đổ về, một bước lên tiên

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3 con giáp đổi vận giàu sang, thoát khỏi nợ nần đeo bám, sự nghiệp có bước tiến lớn, cuộc đời sang trang mới, chắc chắn phát tài.

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