Chủ Nhật cuối cùng của năm 2022: 3 con giáp đại cát đại lợi, tay trái ôm vàng, tay phải cầm kim cương, hưởng trọn vinh hoa, phú quý của đất trời

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, Chủ nhật ngày 25/12/2022 hôm nay, tuổi Sửu vận quý nhân rất vượng. Dưới sự dẫn dắt của quý nhân, con giáp này tìm được phương pháp thích hợp để cải thiện hiệu suất công việc, tiết kiệm được nhiều thời gian và công sức để làm những nhiệm vụ khác.

Vận trình tình cảm của con giáp này cũng có phần hanh thông, suôn sẻ hơn trước. Nhờ vậy mà bản mệnh luôn cảm thấy thoải mái và dễ thở hơn nhiều. Những mâu thuẫn trước đó được tháo gỡ, các cặp vợ chồng vui vẻ, hòa thuận bên nhau.

Những người kinh doanh buôn bán nhận được nhiều lộc trời ban, buôn may bán đắt, tài lộc dồi dào. Hầu như hàng hóa vừa đưa ra thị trường đã được tiêu thụ rất nhanh và trôi chảy. Người làm công ăn lương cũng có cơ hội được tăng lương nhờ những biểu hiện xuất sắc của mình.

Giờ tốt trong ngày: 7h - 9h

Con số may mắn : 94 , 74 , 73

Tuổi Tị

Thiên Tài trợ vận giúp Tị có một ngày may mắn với nghề tay trái. Bạn là con giáp chí khí, khảng khái, trọng tình cảm, thông minh nên ngoài công việc chính thì còn nhận thêm việc phụ để tăng thu nhập. Bạn có thể quản lý tốt thời gian biểu của mình, không để tinh thần bị rối loạn nên công việc khá ổn.

Bạn có tiền bạc rủng rỉnh, thoải mái chi tiêu, không cần quá lo lắng hay dè xẻn hay chi tiêu tiết kiệm gì cả. Ngoài giờ hành chính thì tuổi này còn đi làm thêm nên có thêm thu nhập, có đồng ra đồng vào đủ để trang trải chi phí sinh hoạt hàng ngày.

Cục diện ngũ hành Thủy Hỏa tương khắc khiến vận tình cảm của con giáp này đi xuống. Những bất đồng trong gia đình có thể trở thành mâu thuẫn, khiến cho bạn cảm thấy mệt mỏi. Người độc thân bị cha mẹ hối thúc chuyện kết hôn trong khi bạn còn mải mê xây dựng sự nghiệp.

Giờ tốt trong ngày: 1h - 3h

Con số may mắn : 85 , 29 , 46

Tuổi Thìn

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp vào Chủ Nhật 25/12/2022 hôm nay, Tuổi Thìn đón nhận nhiều vận may tài lộc, có thể đứng trước cơ hội đầu tư lớn. Thế nhưng, con giáp này cho là chớ nên chỉ nhìn và quan tâm thái quá vào vật chất. Thay vào đó hãy nhìn bao quát hơn về những mặt lợi và hại để đưa ra quyết định đúng đắn và sáng suốt nhất.

Hôm nay, 3 con giáp cực đỏ, vận tài lộc vô cùng hanh thông, tiền chất chật nhà. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn nên ghi nhớ rằng tiền bạc có dư dả thì bản mệnh cũng không nên chi tiêu thoải mái theo ý thích của mình, hãy tạo ra một khuôn khổ nhất định cho bản thân trong việc chi tiêu, tự mình trải qua những tình huống khó khăn nhưng vẫn giữ được thái độ lạc quan thì nguồn thu sẽ còn tăng tiến nhiều hơn.

Về phương diện tình cảm của Tuổi Thìn trong ngày Chủ Nhật này, ngũ hành xung khắc cho thấy căng thẳng tình cảm xuất phát từ sự nhàm chán. Con giáp này và nửa kia của mình hãy thử thay đổi không gian, tạo những tình tiết lãng mạn, thường xuyên hẹn hò nhau để hâm nóng lại tình cảm đôi lứa đang có dấu hiệu nhạt phai.

Giờ tốt trong ngày: 11h - 13h

Con số may mắn : 35 , 70 , 53

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