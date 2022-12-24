Đúng 16h30 hôm nay (24/12): 3 con giáp này có vận đỏ dát khắp người, trúng đậm tài lộc, tiền tài rủng rỉnh, chơi Lễ Giáng Sinh lớn

Tử vi ngày mới của 12 con giáp dự báo Thứ Bảy 24/12/2022, Tuổi Thìn gặp nhiều may mắn trong ngày hôm nay. Con giáp này giải quyết những vấn đề trục trặc trong công việc một cách suôn sẻ và triệt để. Hơn thế nữa, có nhiều cơ hội xây dựng những mối quan hệ xã giao mới tốt đẹp, giúp ích cho con đường sự nghiệp hiện tại cũng như tương lai sau này.

Vận trình tình duyên của Tuổi Thìn trong ngày mới này khá êm đẹp. Con giáp này và đối phương có được sự hòa hợp khiến hai người cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc. Hãy tận hưởng những khoảng thời gian hài hòa này nhưng cũng nên chuẩn bị tinh thần cho những điều mâu thuẫn sắp đến trong tương lai gần, Tuổi Thìn nên biết rằng chính những sự hờn dỗi vu vơ mới là gia vị, chất xúc tác khiến tình yêu của hai người trở nên nhiều màu sắc hơn.

Tài lộc của Tuổi Thìn trong ngày Thứ Bảy này cũng tiến triển nhanh chóng, ngay cả con đường công danh sự nghiệp cũng thuận lợi hơn nhờ có sự giúp đỡ của bạn bè hay đồng nghiệp xung quanh. Tiền bạc rủng rỉnh, con giáp này có thể chi tiêu, mua sắm thoải mái mà không cần phải cân đo đong đếm quá nhiều. Nhưng bạn cũng nên trích ra một khoản để tiết kiệm, phòng những khi hữu sự.

Giờ tốt trong ngày: 21h - 23h

Con số may mắn : 34 , 71 , 58

Tuổi Dậu

Theo tử vi ngày mới của con giáp, thứ Bảy ngày 24/12/2022 hôm nay, tuổi Dậu làm việc, học tập khá nghiêm túc và chắc chắn. Tuy nhiên do ít trò chuyện nên mọi người nghĩ bản mệnh khó tính, kiêu căng, không ai thích làm việc chung. Ai cũng sẽ gặp phải đôi chút khó khăn, nhưng đừng vì vậy mà nản lòng.

Bù lại vận tài lộc có dấu hiệu khởi sắc. Quý nhân của bản mệnh chính là bản thân mình. Tuổi Dậu sẽ thực hiện được những giao dịch tài chính thuận lợi, mang lại nguồn lợi nhuận lớn cho bản thân và gia đình.

Vận trình tình cảm cũng suôn sẻ. Người trẻ tuổi có vẻ ngoài tươi tắn, rạng rỡ nên sẽ thu hút được sự chú ý của người khác giới. Gần cuối ngày thì những người thân trong gia đình và bạn bè sẽ rất quan tâm và chủ động thể hiện tình cảm của họ dành cho bản mệnh.

Giờ tốt trong ngày: 19h - 21h

Con số may mắn : 14 , 70 , 53

Tuổi Ngọ

Công việc của tuổi Ngọ hôm nay được Tam Hội nâng đỡ, những người làm ăn xa quê được quý nhân giúp đỡ. Nếu đang có ý định đầu tư, tập tành buôn bán trong thời gian sắp tới nên tham khảo thêm ý kiến của những người đi trước.

Là một ngày tài lộc dồi dào nhờ được Thực Thần tương trợ, Thần Tài ưu ái mà chuyện buôn bán, lộc lá về tay bất ngờ.

3 con giáp này có vận tài lộc may mắn nhất ngày hôm nay, làm gì cũng suôn sẻ. Ảnh minh họa: Internet

Nếu còn là người độc thân ngày này sẽ có những cơ hội gặp gỡ, làm quen người khác giới nhờ vào sự khéo léo mà nhận được ấn tượng vô cùng tốt đẹp. Từ đó tình duyên mở ra rộng rãi, thoáng đãng.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Con số may mắn : 42 , 12 , 60

(*) Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm!