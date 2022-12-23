Hôm nay (23/12): 3 con giáp này hỉ đón lộc, may mắn trăm bề, làm gì cũng hái ra tiền, cầu lộc được lộc, cầu tài được tài

Tâm linh - Tử vi 23/12/2022 20:02

Hôm nay Thứ 6 (23/12), tử vi dự đoán 3 con giáp này được Thần Tài gõ cửa, ban phát lộc trời, tiền đổ về đếm mỏi tay.

Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp, tuổi Dần đón nhận nhiều niềm vui trên phương diện công danh sự nghiệp nhờ được Tam Hội che chở, được quý nhân dang tay giúp đỡ mà chuyện khó đến mấy cũng đi qua. 

Hôm nay (23/12): 3 con giáp này hỉ đón lộc, may mắn trăm bề, làm gì cũng hái ra tiền, cầu lộc được lộc, cầu tài được tài - Ảnh 1
Đây là 3 con giáp may mắn nhất hôm nay, uống hết lộc của thiên hạ. Ảnh minh họa: Internet

Cát khí trong ngày tăng mạnh hỗ trợ phương diện tài chính, gặp vận may liên quan đến tiền bạc. Tài vận lúc này đang tăng cao nên chuyện tiền nong không thành vấn đề với bản mệnh. 

Chuyện tình cảm tuy không có biến cố nào xảy ra nhưng nhìn chung đã có sự ảm đạm, nhạt nhẽo. Bạn  cần lên các kế hoạch hẹn hò để hâm nóng lại tình cảm. 

Giờ tốt trong ngày: 19h - 21h

Con số may mắn : 99 , 1 , 2

Tuổi Mão

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Sáu ngày 23/12/2022 hôm nay mang lại may mắn cho tuổi Mão. Con giáp này hoàn toàn chủ động, sáng tạo và làm việc hiệu quả hơn. Có thể nói không có việc gì có thể làm khó, bản mệnh đủ năng lực và trí tuệ để xoay chuyển tình hình.

Nguồn thu nhập chính của con giáp này được cải thiện đáng kể. Tuổi Mão làm gì cũng trôi chảy, thích hợp với việc tìm đối tác làm ăn, ký kết hợp đồng. Kinh doanh buôn bán nhờ thế cũng đem về cho bản mệnh lợi nhuận vô cùng rủng rỉnh.

Tuy nhiên, dù có bận rộn với công việc đến đâu, con giáp này cũng được nhắc nhở nên quan tâm tới gia đình của mình nhiều hơn. Gia đình luôn là bến đỗ tinh thần cho bản mệnh sau những khó khăn và vất vả ngoài kia, đừng đánh mất hạnh phúc của mình.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Con số may mắn : 13 , 65 , 

Tuổi Ngọ

Hôm nay Thứ Sáu 23/12/2022 là ngày mà Tuổi Ngọ đón nhận tin vui về mặt tài lộc. Sau một khoảng thời gian dài kinh doanh bị đình trệ, cuối cùng những khoản lợi nhuận cũng đổ về túi của Tuổi Ngọ. Những mối hợp tác làm ăn thuận lợi là nền tảng giúp bạn có được thành quả như hiện tại.

Hôm nay (23/12): 3 con giáp này hỉ đón lộc, may mắn trăm bề, làm gì cũng hái ra tiền, cầu lộc được lộc, cầu tài được tài - Ảnh 2
Hôm nay, vận may đã mỉm cười với 3 con giáp này, làm việc gì cũng vô cùng suôn sẻ. Ảnh minh họa: Internet

Vận may trợ mệnh, sự nghiệp của Tuổi Ngọ cũng có những bước tiến khá triển vọng. Với những người đang chuẩn bị bước vào các cuộc thi cử hay tuyển chọn, có cát thần bên cạnh, bạn sẽ vững tin hoàn thành tất cả một cách tốt nhất. Nhưng nhớ là đừng quá chủ quan, hãy thật cẩn thận để có thể đạt kết quả tốt nhất.

Tuy sự nghiệp và tài lộc khá hanh thông, chuyện tình cảm của Tuổi Ngọ vẫn chưa đi đến hồi kết. Giữa bạn và người ấy vẫn còn những ngăn cách khó xóa bỏ. Hãy học cách lắng nghe và chia sẻ để có thể thấu hiểu về nhau nhiều hơn nữa.

Giờ tốt trong ngày: 19h - 21h

Con số may mắn : 41 , 65 , 96

(*) Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

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