Tháng 12 Âm Lịch: 3 con giáp này là ngôi sao may mắn cho cả gia đình, vơ vét hết vàng bạc trong thiên hạ đem về nhà, bội thu tài lộc

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mão làm việc chăm chỉ trong suốt cả năm nay. Đặc biệt là nửa cuối năm 2022, họ đã nỗ lực hết sức và chưa bao giờ buông lơi bản thân.

Họ sẽ không để mỗi ngày trôi qua một cách lãng phí, luôn năng động, sáng tạo trong công việc. Từ tháng 12 Âm lịch, con giáp tuổi Mão sẽ không còn vất vả làm việc nữa.

Cuối tháng 11 và sang tháng 12 Âm lịch, con giáp này sẽ có khá nhiều chuyện vui, đáng kể là việc thăng chức và tăng lương.

Ngay từ sau tháng 11 Âm lịch, họ đã trở nên mạnh mẽ, không chỉ có kỹ năng tư duy tốt mà hành động quyết đoán, hoàn thành kế hoạch dễ dàng. Cuộc sống của con giáp này cũng được cải thiện toàn diện, một đường thẳng tiến tới thành công, không lo có cản trở hay phải đi đường vòng nữa.

Tuổi Dần

Tuổi Dần có vận trình khá êm đềm trong tháng mới. Công việc của con giáp này không có gì biến động. Bản mệnh chăm chỉ, nhiệt tình hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đây là khoảng thời gian con giáp này đón nhận những khoản lương, thưởng cuối năm nên tài chính dư dả. Người làm công ăn lương có thể đón một cái Tết ấm no. Người kinh doanh tận dụng cơ hội tăng thêm thu nhập.

Tháng cuối năm cũng là lúc vận đào hoa của tuổi Dần rực rỡ hơn. Con giáp này có tình duyên phơi phới. Người độc thân có cơ hội tìm được nhân duyên tốt đẹp. Người có gia đình đồng lòng vun vén hạnh phúc.

Tuổi Tý

Bước qua tháng 12 Âm Lịch, tuổi Tý có cát tinh hậu thuẫn nên vận trình khá thuận lợi. Thời điểm này, bản mệnh có nhiều việc phải chuẩn bị, giải quyết nhưng điều đó không thể làm khó được tuổi Tý.

Trong tháng 12 Âm Lịch, tuổi Tý có Lục Hợp và Thái Dương che chở nên công việc không có gì đáng lo ngại. Con giáp này thoát khỏi vòng kìm kẹp của tiểu nhân lại có quý nhân hỗ trợ nên có thể phất lên như diều gặp gió.

Bước sang tháng 12 Âm Lịch, 3 con giáp này đón vận trình hanh thông, làm ăn suôn sẻ. Ảnh minh họa: Internet

Sự nghiệp, tài chính của tuổi Tý được dự báo vô cùng xán lạn. Bản mệnh tốn một khoản kha khá để sắm Tết những cũng không cần lo lắng nhiều vì tiền lương thưởng, tiền lãi đổ về giúp túi tiền luôn rủng rỉnh.

Về phương diện tình cảm, người độc thân tập trung vào công việc nên có thể bỏ lỡ nhân duyên tốt. Người có cặp có đôi tận hưởng không khí vui vẻ cùng nhau lên kế hoạch đón Tết.

(*) Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nnghiệm!