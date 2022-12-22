Đúng 17h hôm nay (22/12): Những con giáp này có vận may hiếm thấy, cơ hội đổi đời ở ngay trước mắt, dễ dàng kiếm được tiền

Tâm linh - Tử vi 22/12/2022 10:36

Theo tử vi thứ Năm ngày 22/12/2022 hôm nay, những người thuộc 3 tuổi này gặp được nhiều yếu tố thuận lợi giúp mọi việc phát triển nhanh chóng.

Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp, nhờ được Tam Hội giúp sức, tuổi Dần có một ngày tuy bận rộn mà tràn ngập niềm vui, bạn học được thêm nhiều bài học mới, kỹ năng kiến thức giúp công việc tiến triển tốt đẹp.

Bên cạnh đó bạn nhận được sự đánh giá cao đến từ cấp trên, mở ra cơ hội thăng tiến tốt đẹp trong tương lai. Hãy tiếp tục sống hết mình với đam mê, cháy hết mình với nhiệt huyết, công sức bạn bỏ ra chắc chắn được đền đáp xứng đáng.

Đúng 17h hôm nay (22/12): Những con giáp này có vận may hiếm thấy, cơ hội đổi đời ở ngay trước mắt, dễ dàng kiếm được tiền - Ảnh 1
Hôm nay, 3 con giáp này phất lên như diều gặp gió, gặp thuận lợi trong mọi chuyện. Ảnh minh họa: Internet

Thế nhưng ngày hôm nay cần được chú ý đến sức khỏe bởi bản mệnh dễ mắc phải các bệnh liên quan đến tay, chân và xương khớp vậy nên nếu phải lao động hay vận động cần chú ý.

Giờ tốt trong ngày: 11h - 13h

Con số may mắn : 98 , 97 , 91

Tuổi Sửu

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Năm ngày 22/12/2022 hôm nay, tuổi Sửu gặp được nhiều yếu tố thuận lợi giúp công việc phát triển nhanh chóng. Thậm chí, bản mệnh bất ngờ tìm ra phương pháp giải quyết những khúc mắc, bế tắc đã tồn tại từ trước đó.

Quan hệ giữa con giáp này và đồng nghiệp cũng được xây dựng hài hòa, đôi bên sẵn sàng giúp đỡ nhau nếu có ai đó gặp khó khăn. Cũng nhờ tinh thần đoàn kết, gắn bó mà nhiều nhiệm vụ khó khăn cũng sẽ được hoàn thành dễ dàng và nhanh chóng hơn nhiều.

Trong ngày này, người mang thai không nên dịch chuyển vị trí đồ đạc, tiến hành các công việc sửa chữa đục đẽo ở hướng Đông Bắc phía ngoài cửa chính của ngôi nhà mình đang ở. Bởi việc làm đó có thể làm ảnh hưởng đến cả mẹ và bé.

Giờ tốt trong ngày: 21h - 23h

Con số may mắn : 91 , 83 , 19

Tuổi Ngọ

Xem tử vi hàng ngày hôm nay Thứ Năm 22/12/2022 cho thấy xuất hiện điềm báo những điều may mắn và thuận lợi cứ liên tục đến bên Tuổi Ngọ . Quý nhân có thể là người ở ngay gần bạn, từng ngày dõi theo bạn, nâng bước chân bạn trên con đường tiến đến thành công. Đừng bỏ lỡ những cơ hội quý giá này nhé.

Đúng 17h hôm nay (22/12): Những con giáp này có vận may hiếm thấy, cơ hội đổi đời ở ngay trước mắt, dễ dàng kiếm được tiền - Ảnh 2
3 con giáp may mắn nhất hôm nay gọi tên Dần, Sửu, Ngọ. Ảnh minh họa: Internet

Tình hình tài chính của Tuổi Ngọ trong ngày này có khá nhiều tin vui. Những khoản thưởng, hoa hồng hay lợi nhuận liên tục báo về khiến bạn không khỏi mừng vui. Tiếp tục duy trì tình hình kinh doanh tốt như bạn đang làm hiện tại, tương lại của bạn sẽ đươc rạng rỡ hơn nhiều.

Tuổi Ngọ nếu đang độc thân Thứ Năm này sẽ có cơ hội gặp gỡ nửa kia của cuộc đời mình qua những cuộc gặp gỡ bạn bè một cách tình cờ và cũng rất đáng nhớ nữa. Mở lòng và sống với con người thật của mình, bạn sẽ cảm nhận được tình yêu thương đong đầy của mọi người dành cho mình đó.

Giờ tốt trong ngày: 19h - 21h

Con số may mắn : 40 , 21 , 63

(*) Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

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