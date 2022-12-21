3 con giáp này phải cẩn thận vì vướng đại hạn vào những ngày cuối của năm 2022, bị tiểu nhân ghen ghét hãm hại, coi chừng mất Tết như chơi

Tâm linh - Tử vi 21/12/2022 18:25

Những ngày cuối cùng của năm 2022 sẽ là những ngày vô cùng khó khăn đối với những người thuộc 3 tuổi này, cần hết sức cẩn trọng.

 

Tuổi Tý

Con giáp đầu tiên được điểm mặt gọi tên chính là người tuổi Tý. Sở dĩ năm Nhâm Dần là năm đầu tiên tuổi này gặp hạn Tam Tai. Vận trình cuộc sống càng tiến về cuối năm ảnh hưởng của năm hạn càng tác động mạnh mẽ. 

Về phương diện tài lộc, cuối năm 2022 xét thấy tiền bạc không có sự sinh sôi nảy nở. Mọi việc làm ăn đều "dậm chân tại chỗ", không tìm thấy cơ hội trở mình. Tuổi này trong công việc mặc dù khá sáng tạo, nhanh nhẹn nhưng đôi khi lại tự tin thái quá thành ra việc đã nắm chắc trong bàn tay cũng có thể thất bại vào phút chót.

3 con giáp này phải cẩn thận vì vướng đại hạn vào những ngày cuối của năm 2022, bị tiểu nhân ghen ghét hãm hại, coi chừng mất Tết như chơi - Ảnh 1
Do vướng phải hạn tiểu nhân trong những tháng cuối năm 2022, 3 con giáp này làm gì cũng phải thận trọng kẻo mang họa vào thân. Ảnh minh họa: Internet

Lại thêm, tuổi Tý còn bị tiểu nhân quấy phá, khiến công việc kinh doanh đã khó khăn lại càng bế tắc, tiền bạc vì thế cũng chẳng kiếm được là bao, thậm chí còn phải bỏ tiền túi để bù đắp. 

Còn về phương diện tình cảm, 3 tháng cuối năm 2022, bạn và người ấy dễ xảy ra những mâu thuẫn, mất đi sự tin tưởng, cuộc sống thường bất đồng quan điểm. Nếu cả hai không tìm cách hóa giải hiểu lầm và thấu hiểu về nhau thì rất dễ gặp cảnh chia tay. Đối với những cặp vợ chồng tuổi Tý, trong nhà cũng xảy ra không ít chuyện buồn phiền, con cái đau ốm phải tốn kém thuốc thang. 

Tuổi Thân

Tử vi cho biết trong dịp cuối năm 2022, tuổi Thân nên thật sự thận trọng trong chuyện tình cảm. Nếu như giữa hai người đang có mâu thuẫn thì đừng có chuyện bé xé to kẻo dễ dẫn tới đổ vỡ không đáng có.

Về mặt công việc nửa cuối năm của tuổi Thân diễn ra không được như ý muốn, do có tiểu nhân quấy phá hãm hại nên công việc của những chú khỉ sẽ có nhiều biến động, tuy nhiên đến nửa cuối năm, công việc của con giáp này có đôi chút bớt vất vả nhưng khó khăn vẫn chưa dừng lại.

Nói chung, những ngày cuối cùng của năm 2022 là những ngày khó khăn với người tuổi Khỉ, bản mệnh chắc chắn sẽ cảm nhận rõ ràng. Tuy nhiên, đức năng thắng số, hãy cố gắng hết sức có thể, mọi thứ rồi sẽ được đền đáp.

Tuổi Thìn

Đại đa số người tuổi Thìn rơi vào cảnh lao tâm khổ tứ, thay đổi liên tục về tư tưởng trong năm 2022 này, chủ yếu là do công việc làm ăn gặp nhiều khó khăn, khó được suôn sẻ ngay từ đầu. Bạn cần kiên định với định hướng của mình, “chớ thấy sóng cả mà ngã tay chèo”. Hãy tự nhắc nhở bản thân “vạn sự khởi đầu nan”, nhưng một khi “đầu xuôi” thì đuôi sẽ lọt.

3 con giáp này phải cẩn thận vì vướng đại hạn vào những ngày cuối của năm 2022, bị tiểu nhân ghen ghét hãm hại, coi chừng mất Tết như chơi - Ảnh 2
Cuối năm, 3 tuổi này vướng đại hạn tiền bạc trôi sông, làm gì cũng lỗ, nên cẩn thận với mọi người xung quanh. Ảnh minh họa: Internet

Điều cần lưu ý cuối năm 2022 này là người tuổi Thìn hạn chế việc chung đụng hợp tác làm ăn, đặc biệt là với những đối tượng mình chưa thực sự hiểu rõ do rất dễ gặp phải kẻ tiểu nhân. Tốt nhất nên cố gắng làm mọi việc bằng sức của mình, công tư phân minh để tránh thị phi, điều tiếng.

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm!

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