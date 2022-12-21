Không trúng số to đời không nể, Thầy Tử Vi chỉ đích danh 3 con giáp sẽ trúng số độc đắc vào 10 ngày sắp tới, thời hoàng kim đã tới

Tâm linh - Tử vi 21/12/2022 06:03

Vào 10 ngày sắp tới, 3 con giáp này sẽ có sự nghiệp vô cùng hanh thông, vận đỏ bao quanh khắp người, tài khoản nhảy số ầm ầm.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân phần lớn mang tính cách điềm đạm, ấm áp. Bản mệnh thích hợp với công việc kinh doanh – công việc cần một cái đầu lạnh.

Bên cạnh đó, Thân còn được coi là thiên tài ngôn ngữ với tài hùng biện nạy bén. Bản mệnh có khả năng lãnh đạo đội nhóm và thuyết phục người khác. Cũng chính vì vậy mà người tuổi Thân dễ dàng có được thành công trong cuộc sống.

Không trúng số to đời không nể, Thầy Tử Vi chỉ đích danh 3 con giáp sẽ trúng số độc đắc vào 10 ngày sắp tới, thời hoàng kim đã tới - Ảnh 1
Đúng 1 ngày nữa, 3 con giáp ngày càng thịnh vượng đường tài lộc, công việc diễn ra suôn sẻ. Ảnh minh họa: Internet

Vào đúng 10 ngày tới, người tuổi Thân được thần Tài ban phát của cải. Sự nghiệp của bản mệnh từng bước thăng hoa, thịnh vượng. Không chỉ vậy, cuộc sống của Thân được cải thiện. Người làm kinh doanh được dự báo có lộc về đầu tư, quản lý tài chính.

Người làm công ăn lương sẽ tự tin hơn trong công việc và hòa đồng hơn với đồng nghiệp. Sự nỗ lực và nghiêm túc trong công việc giúp Thân tăng thêm thu nhập. Cuộc sống vì vậy mà ngày càng tốt đẹp.

Tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp, con đường công danh sự nghiệp của người tuổi Sửu sẽ rất hanh thông. Tuổi Sửu đón nhận nhiều cơ hội mới trong đúng 10 ngày tới, nếu biết nắm bắt kịp thời, đây sẽ là tiền đề cho tuổi Sửu bứt phá trong năm 2023 sắp tới.

Chuyện tình cảm của người tuổi Sửu cũng vô cùng tốt đẹp, người độc thân có nhiều cơ hội gặp gỡ, giao lưu và tìm được một nửa của mình, cũng có nhiều cặp đôi sẽ tiến tới mối quan hệ hôn nhân lâu dài trong dịp cuối năm này.

Tuy nhiên, tuổi Sửu cần chú ý nhiều hơn đến sức khỏe, đặc biệt là những bất trắc có thể xảy ra. Tuổi Sửu cần chú ý hơn trong vấn đề di chuyển, không nên xuất hành đi xa, lái xe đường dài hay buổi đêm vào cuối tháng 11 đầu tháng 12 âm lịch, đây là thời điểm nhạy cảm rất dễ gặp bất trắc trên đường.

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thìn luôn có yêu cầu cao đối với công việc cũng như cuộc sống của chính mình.

Con giáp này sẽ luôn nỗ lực và kiên định để hướng tới mục tiêu đã định. Trong quá trình này, dù gặp phải khó khăn trắc trở thế nào họ cũng không dễ dàng bỏ cuộc.

Không trúng số to đời không nể, Thầy Tử Vi chỉ đích danh 3 con giáp sẽ trúng số độc đắc vào 10 ngày sắp tới, thời hoàng kim đã tới - Ảnh 2
Vào 10 ngày sắp tới, 3 con giáp này tha hồ đút tiền vào túi, ăn Tết to linh đình. Ảnh minh họa: Internet

Những người này cũng sẽ không chọn từ bỏ bản thân mình vì những khó khăn và thất bại nhất thời.

Vào 10 ngày sắp tới, con giáp tuổi Thìn đón sự nghiệp hanh thông, tình duyên mỹ mãn, mạnh dạn, dũng cảm có những bước đột phá để tiến nhanh đến mục tiêu, bất ngờ đến rồi đi, sau cay đắng đến ngọt bùi.

(*) Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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Theo tử ngày thứ Ba ngày 20/12/2022 hôm nay, vận trình tài lộc của 3 tuổi vô cùng hanh thông, suôn sẻ, cơ hội kiếm tiền ùn ùn kéo tới.

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