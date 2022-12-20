Ngồi mát ăn bát vàng: 3 con giáp chỉ cần ngồi không tài lộc tự rơi vào người, vận may tới chạm đỉnh điểm vào đúng 17h hôm nay (20/12)

Tâm linh - Tử vi 20/12/2022 11:06

Theo tử ngày thứ Ba ngày 20/12/2022 hôm nay, vận trình tài lộc của 3 tuổi vô cùng hanh thông, suôn sẻ, cơ hội kiếm tiền ùn ùn kéo tới.

Tuổi Mùi

Tử vi ngày Thứ Ba 20/12/2022 cho thấy mọi thứ Tuổi Mùi làm đều có kết quả như ý. Trong mọi dự tính về công việc làm ăn, bạn hãy thực hiện chớ nên ngần ngại, việc thành công là điều chắc chắn. Tất cả đều do phúc đức mà có, cho nên bạn cần nên để tâm vào việc tạo thêm công đức, làm nhiều điều phúc thiện để được thụ hưởng lâu dài. Thứ Ba này cũng rất thuận lợi cho việc di chuyển, thay đổi, sự tính toán, cho nên nếu bạn muốn đi xa, mưu sự công việc hoặc thay đổi nơi ăn chốn ở, thay đổi công việc thì nên thực hiện sẽ tốt cho bạn.

Ngồi mát ăn bát vàng: 3 con giáp chỉ cần ngồi không tài lộc tự rơi vào người, vận may tới chạm đỉnh điểm vào đúng 17h hôm nay (20/12) - Ảnh 1
Hôm nay là thời gian vàng của 3 con giáp này, làm đâu trúng đó, mọi việc đều rất suôn sẻ. Ảnh minh họa: Internet

Có tài lộc hoặc có tin tốt đẹp về tiền bạc. Việc làm ăn thành đạt, tiền bạc kiếm được dễ dàng ngoài công sức của mình. Nếu có người mời hợp tác thì Tuổi Mùi nên nhanh chóng nhận lời không nên chần chừ, sẽ có mối lợi tự nhiên đưa đến. Mọi vấn đề về tiền bạc nên giải quyết một cách uyển chuyển, không nên nóng nảy dễ đưa đến hiểu lầm tranh cãi, bạn nên dùng tình cảm sẽ thành công. Tóm lại, mọi việc mong cầu về tiền bạc của bạn về phương diện làm ăn đều may mắn thuận lợi.

Có sự thu dọn, sắp xếp lại đồ đạc, hoặc mua sắm xe cộ, máy móc hoặc có sự thay đổi nơi cư trú của láng giềng lân cận hoặc của người thân trong gia đình. Bạn nhận được tin tức tốt đẹp ở xa về chuyện tình cảm hoặc chuyện tiền bạc. Nên có sự liên hệ tốt đẹp với cộng đồng, đồng hương hoặc hàng xóm, khu vực nơi cư trú, sẽ có lợi về sau.

Giờ tốt: 13h đến 15h

Con số may mắn : 26 , 52 , 10

Tuổi Ngọ

Được Lục Hợp che chở, người tuổi Ngọ đạt nhiều thành công trong công danh sự nghiệp. Bạn có thêm cơ hội để khai phá được những khả năng tiềm ẩn của mình và tận dụng thế mạnh đó để chinh phục những đỉnh cao mới. Với những tham vọng và mục tiêu đã đặt ra, tiền đồ đang rất rộng mở trước mắt bạn.

Cát khí còn báo hiệu Ngọ có thể đón nhận nhiều tin vui liên quan đến tài chính. Đường tài lộc nhìn chung khá hanh thông, cơ hội kiếm tiền ùn ùn kéo tới, con giáp này chỉ cần nhanh chóng nắm bắt thì không lo không có tiền đổ về túi. Dù vậy, để an toàn và hạn chế rủi ro, bạn vẫn nên lựa chọn lĩnh vực cho phù hợp với khả năng của mình.

Ngũ hành tương sinh cũng sẽ giúp con giáp này hóa giải những mâu thuẫn, bất đồng hiện tại. Chuyện tình cảm của bạn và đối phương không còn trở ngại gì nữa, đôi bên đã hiểu và thông cảm cho nhau nhiều hơn. Người độc thân tình duyên vượng sắc, có thể sẽ tìm được người xứng đôi vừa lứa với mình.

Giờ tốt: 13h đến 15h

Con số may mắn : 38 , 91 , 59

Tuổi Mão

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Ba ngày 20/12/2022 hôm nay, vận trình sự nghiệp của tuổi Mão vô cùng hanh thông, suôn sẻ. Tinh thần làm việc của bản mệnh trong ngày lên cao nên bản mệnh có thể giải quyết mọi việc đâu ra, có đầu có đuôi, được đồng nghiệp nể phục vô cùng.

Ngồi mát ăn bát vàng: 3 con giáp chỉ cần ngồi không tài lộc tự rơi vào người, vận may tới chạm đỉnh điểm vào đúng 17h hôm nay (20/12) - Ảnh 2
3 con giáp được dự đoán sẽ dễ dàng trúng số đổi đời trong hôm nay, tiền chất chật nhà. Ảnh minh họa: Internet

Vận trình tài lộc đương khá dồi dào. Tuổi Mão không cần phải lo lắng đến chuyện tiền nong vì cơ hội kiếm tiền trong ngày là rất lớn, vấn đề chỉ là bản mệnh có kịp thời nắm bắt hay không. Nếu cảm thấy lúng túng, bản mệnh có thể hỏi xin kinh nghiệm của người đi trước để đánh giá tình hình chuẩn xác hơn.

Vận tình duyên của tuổi Mão cũng rất vượng sắc, đôi bên dần dành cho nhau tình cảm nồng nàn, ngày thành đôi về chung một nhà không còn xa nữa. Người độc thân có thể sẽ đưa ra quyết định về việc bước chân vào một mối quan hệ mới trong thời gian này.

Giờ tốt: 13h đến 15h

Con số may mắn : 10 , 20 , 80

(*) Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

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Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp vào Thứ Hai 19/12/2022 hôm nay, 3 Tuổi này sẽ đón nhận nhiều vận may tài lộc, có thể đứng trước cơ hội đầu tư lớn.

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