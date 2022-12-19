Tuần mới (19/12 - /12): 3 con giáp đứng trên núi vàng, thời hoàng kim đã đến, đầu tư chắc chắn được lãi to, kiếm được một số tiền khủng một cách dễ dàng

Tâm linh - Tử vi 19/12/2022 11:57

Tử vi tuần mới 12 con giáp, 3con giáp dự đoán vận trình tổng thể của tuổi Mão “thuận buồm xuôi gió” vào hai ngày đầu tuần (thứ Hai, thứ Ba) và 4 ngày.

Tuổi Thìn

Thìn có Bạch Hổ và Thiên Đức cùng chiếu mệnh nên dù có thấy may mắn cũng không nên chủ quan. Bạn được quý nhân giúp đỡ nhưng không ai gánh nổi đường sức khỏe hộ bạn. Làm gì cũng nên chú ý đến cơ thể của mình, đừng để tiền thuốc quá tiền lương.

Tuần mới (19/12 - /12): 3 con giáp đứng trên núi vàng, thời hoàng kim đã đến, đầu tư chắc chắn được lãi to, kiếm được một số tiền khủng một cách dễ dàng - Ảnh 1
Tử vi may mắn ngày 19/12 đến 25/12/2022, vận tài lộc của tuổi Sửu có những dấu hiệu đáng mừng. Từ giữa tuần trở đi, bản mệnh sẽ gặp được nhiều cơ hội Ảnh minh họa: Internet

Cát tinh càng gia tăng thêm phần tốt cho con giáp này, đôi lúc có những niềm vui nho nhỏ trong công việc mang lại cho Thìn khá nhiều hi vọng. Mọi người tạo điều kiện thuận lợi cho con giáp này tiến lên bậc cao mới trong công việc. Những ai đang buôn bán cứ xởi lởi thì sẽ đông khách, đừng quá kỹ tính vì sẽ mất lộc buôn bán.

Đường tài vận vướng phải m Sát nên phải cẩn thậ kẻo bị lừa. Gần đây chiêu trò lừa tiền qua mạng xã hội rất tinh vi, đừng cho ai vay tiền trên mạng, muốn vay thì gặp nhau trực tiếp, không giao dịch qua điện thoại. Ngoài ra, trong tuần mới bạn cũng không nên mua những đồ vật có giá trị lớn hoặc cho người khác mượn đồ, không thuận lợi.

Thìn dễ gặp tiểu nhân, bản tính nghi hoặc nên dễ phiền não vô ích, hay ghen tuông vớ vẩn. Thời gian này chuyện yêu đương có vẻ chững lại, không còn mặn nồng như trước đây là lúc cả hai cân bằng cuộc sống của mình mà thôi. Người có gia đình khá nóng tính, hay nặng lời với nửa kia.

Tuổi Mão

Tử vi tuần mới 12 con giáp dự đoán vận trình tổng thể của tuổi Mão “thuận buồm xuôi gió” vào hai ngày đầu tuần (thứ Hai, thứ Ba) và 4 ngày cuối tuần (từ thứ Năm đến Chủ Nhật).

Người tuổi Mão được nâng đỡ từ Chính Ấn ngay trong ngày đầu tuần nên bản mệnh có khá nhiều cơ hội phát huy tốt đa năng lực, đồng thời còn được thể hiện bản thân ở môi trường tập thể trong tuần này.

Vận trình tài lộc trên đà vượng tiến. Thái độ làm việc nghiêm túc và suy nghĩ tích cực là chìa khóa giúp cho con giáp này có nhiều cơ hội để nâng cao nguồn thu nhập cá nhân.

Vận trình tình cảm khởi sắc. Người độc thân có thể tìm được người tâm đầu ý hợp với mình trong tuần này.

Tuổi Tỵ

Theo tử vi tuần mới của 12 con giáp, từ ngày 19/12 đến 25/12/2022, nhiều khó khăn ập đến vào giữa tuần có thể khiến tuổi Tỵ cảm thấy mệt mỏi, muốn bỏ cuộc. Đây chính là lúc sức chịu đựng được thách thức, nếu bản mệnh tự khích lệ mình vượt qua được thì đến cuối tuần, sẽ gặt hái được thành tích đáng tự hào.

Tuần mới (19/12 - /12): 3 con giáp đứng trên núi vàng, thời hoàng kim đã đến, đầu tư chắc chắn được lãi to, kiếm được một số tiền khủng một cách dễ dàng - Ảnh 2
vận trình tổng thể của tuổi Mão “thuận buồm xuôi gió” vào hai ngày đầu tuần (thứ Hai, thứ Ba) và 4 ngày. Ảnh minh họa: Internet

Tài chính có những dấu hiệu phát triển tích cực, bất kể bản mệnh đang làm ở lĩnh vực nào đi nữa. Người làm công ăn lương khắc phục được khó khăn thì sẽ được thưởng nóng, người làm tự do hoặc kinh doanh thì tìm được phương hướng phát triển mới, đem tiền bạc về túi nhanh chóng.

Nhân thời điểm thuận lợi, nếu đang ấp ủ kế hoạch làm ăn, kinh doanh gì tuổi Tỵ nên tranh thủ thực hiện ngay. Nếu còn băn khoăn, thắc mắc trong vấn đề gì, hãy mạnh dạn trao đổi, thảo luận với những người giàu kinh nghiệm.

Vận trình tình cảm khởi sắc đặc biệt vào khoảng thời gian đầu tuần. Người độc thân có thể nhận được sự quan tâm, chú ý của nhiều người khác giới. Con giáp này nên chớp cơ hội này để tìm ra người chân thành. Khoảng thời gian cuối tuần, các cặp đôi cần hạn chế để xảy ra mâu thuẫn.

(*) Thông tin bài viết chỉ có tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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