Đúng 17h hôm nay, Chủ Nhật (18/12): 3 con giáp một tay làm nên chuyện lớn, có 1 ngày cuối tuần may mắn không ai sánh bằng, là bước đệm cho tuần sau có tài vận cực đỏ

Xem tử vi ngày hôm nay Chủ Nhật 18/12/2022 dễ dàng nhận thấy rằng Tuổi Tuất có nhiều tin vui về tiền bạc, tài lộc. Mọi người cho rằng con giáp này thành công nhờ vào may mắn mà không hiểu rằng Tuổi Tuất đã trải qua giai đoạn khó khăn, vất vả đến thế nào mới đạt được thành quả như hiện tại, thậm chí có kể cũng không ai tin.

Tuy gặp nhiều may mắn trong tài lộc nhưng vận trình tình cảm của Tuổi Tuất vào Chủ Nhật này lại chưa được như ý. Nhất là người độc thân sẽ dễ rơi vào tình trạng ngày lắm mối, tối nằm không. Mặc dù có nhiều mối quan hệ nhưng chẳng có người nào thật sự làm bản thân cảm thấy rung động thật sự. Tuổi Tuất đang yêu cũng gặp nhiều thăng trầm trong chuyện tình cảm, dễ phát sinh những chuyện gây hiểu lầm cho nửa kia.

Sự nghiệp tiến triển thuận lợi nhưng việc này cũng có nghĩa là Tuổi Tuất sẽ phải làm nhiều nhiệm vụ hơn và cũng cần nỗ lực làm việc hơn nữa. Bản mệnh sẽ phải gánh vác thêm nhiều trọng trách trên vai. Vì vậy cần phải thận trọng, tỉ mỉ trong từng vấn đề, chớ nên vội vàng đưa ra quyết định.

Giờ tốt: 19h đến 21h

Con số may mắn : 42 , 69 , 39

Tuổi Sửu

May mắn có Tam Hợp trợ vận, Sửu buôn bán thuận lợi, làm ăn suôn sẻ. Hôm nay nhờ giỏi ăn nói nên những bạn làm nghề tự do được khách hàng ủng hộ, đắt hàng. Bạn sẽ dễ dàng tìm thấy các giải pháp hiệu quả cho những rắc rối hiện tại.

Tiền bạc có dấu hiệu khởi sắc nhờ Thiên Tài hỗ trợ. Nhờ lựa chọn đúng đắn, đúng thời điểm tốt nên thu về thành quả chính là tiền bạc, nhiều người còn trúng số. Tuy nhiên tuổi này nên hạn chế cờ bạc, rượu chè kẻo bị tiêu tán lộc lá.

Vận tình cảm nở hoa nhờ cục diện Hỏa sinh Thổ. Nửa kia sẽ thấu hiểu bạn, nâng đỡ bước chân bạn bằng những cách khác nhau. Các bạn trẻ được gia đình yêu thương, che chở, cha mẹ hết sức lo cho con cái.

Giờ tốt: 19h đến 21h

Con số may mắn : 96 , 90 , 72

Tuổi Thìn

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp cho thấy Chủ nhật ngày 18/12/2022 hôm nay, tuổi Thìn chuẩn bị đón nhiều tin tốt lành liên quan đến vấn đề tài lộc. Nếu con giáp này vẫn chăm chỉ, chịu khó làm lụng thì sẽ không phải lo lắng không có tiền tiêu, không những thế còn tích lũy được một khoản.

Đúng ngày hôm nay, 3 con giáp này thoát khỏi số nghèo, ngồi không cũng hưởng phú quý. Ảnh minh họa: Internet

Song dù cơ hội kiếm tiền nhiều tới đâu cũng không nên để nó lấn chiếm hết thời gian riêng tư, mà bỏ bê các giá trị quan trọng không hề kém xung quanh. Bản mệnh cần cân đối giữa thời gian làm việc và nghỉ ngơi, năng ra ngoài gặp gỡ bạn bè để phát triển các mối quan hệ.

Người độc thân thêm phần tự tin để theo đuổi hạnh phúc. Kỳ vọng về tình yêu vẫn còn trong con giáp này thì sớm muộn gì cũng sẽ tìm được người đồng hành chung lối. Nếu có ai đó chủ động tiếp cận thì cũng đừng vội vàng từ chối.

Giờ tốt: 7h đến 9h

Con số may mắn : 37 , 49 , 48

(*) Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!