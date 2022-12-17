Cuối tuần (17/12 - 18/12): 3 con giáp sỡ hữu bàn tay vàng, kiếm được tiền bạc gấp 2 gấp 3 những ngày trước, Tết này tha hồ sắm đồ

Dậu là con giáp may mắn cuối tuần này. Họ khiến người khác phải trầm trồ với những gì mình đạt được. Sự nghiệp tiến triển nhanh chóng, bản mệnh làm việc nhàn nhãn nhưng vẫn thu được thành quả tốt. Bản mệnh có nhiều cơ hội thể hiện được tài năng, tạo tiền đề phát triển cho tương lai, đường thăng tiến cũng nhờ vậy mà mở rộng vô cùng.

Các mối quan hệ xã giao thời điểm này rất tốt đẹp. Nhìn chung, Dậu biết cách kết nối với mọi người để tạo điều kiện thuận lợi cho công việc cũng như các phương diện khác trong cuộc sống. Nếu tiếp tục duy trì được khả năng ngoại giao tốt như này thì khả năng trong tương lai Dậu sẽ còn có bước tiến đáng kể hơn.

Những hy sinh, những cố gắng và nỗ lực trước đó của bản mệnh giờ sẽ mang về những thành quả rực rỡ.

Tuổi Dần

Xem tử vi cuối tuần, xin chúc mừng người tuổi Dần bởi trong hai ngày nghỉ này, vận trình của bạn thực sự lý tưởng, làm gì cũng thuận lợi suôn sẻ ngoài mức tưởng tượng.

Công việc ở thời điểm này có thể đón một vài cơ hội mới sẽ đến với bạn. Dù gặp phải một chút khó khăn thì bạn vẫn sẽ vượt qua được nhờ có quý nhân phù trợ.

Đặc biệt là trong thứ 7 ngày 17/12/2022, cát khí trong hôm nay sẽ giúp những chú Hổ gặp may mắn cả trong chuyện tiền bạc. Bản mệnh được lộc trời ban nên tài vận tăng tiến, tiền bạc ào ào đầy ắp túi.

Song dù có dư dả đến đây, bạn cũng cần có kế hoạch chi tiêu hợp lý chứ đừng vung tay quá trán, cứ tiêu xài hoang phí thì tiền nhiều đến mấy cũng sẽ đến lúc cạn kiệt.

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp, tuổi Thân đón vận trình 2 ngày cuối tuần rực rỡ, ấm êm. Bản mệnh may mắn được quý nhân giúp đỡ, tính tình hài hòa, thích giao hảo đã cứu bạn một bàn thua trông thấy mang về thành quả tốt đẹp.

Vào hai cuối tuần này, 3 con giáp này sẽ có bảnh mệnh cực kỳ may mắn, sẽ nhận được nhiều tin vui trong nhiều lĩnh vực của cuộc sống. Ảnh minh họa: Internet

Tận dụng tốt các mối quan hệ này bản mệnh có thể đạt được điều mình mong muốn, thành công ngay trong bàn tay. Nếu được hãy thử tìm đến đầu tư lĩnh vực bất động sản, sẽ rất dễ mang đến nguồn thu mạnh mẽ cho bạn đấy.

Tình duyên thắm thiết, có vẻ như sau khoảng thời gian tìm hiểu lâu dài hai bạn quyết tâm xây dựng hạnh phúc trăm năm, nhận được sự đồng ý của đôi bên gia đình.

(*) Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm!