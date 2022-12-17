Thứ Bảy (17/12): 3 con giáp ‘nghịch thiên cải mệnh’, có một ngày cực kỳ thành công, đầu tư ở đâu trúng ở đó

Tâm linh - Tử vi 17/12/2022 09:32

Tử vi dự đoán rằng Thứ Bảy 17/12/2022 hôm nay, 3 con giáp này sẽ trúng số đổi đời, uống lộc trời ban nên tài vận tăng tiến, tiền bạc ào ào đầy ắp túi.

Tuổi Dần

Xem tử vi hàng ngày 17/12/2022, tuổi Dần được cục diện Tam Hội che chở nên nhìn chung hôm nay sẽ có nhiều tin tích cực ở phương diện công việc, một vài cơ hội mới sẽ đến với bạn. Dù gặp phải một chút khó khăn thì bạn vẫn sẽ vượt qua được nhờ có quý nhân phù trợ.

Thứ Bảy (17/12): 3 con giáp ‘nghịch thiên cải mệnh’, có một ngày cực kỳ thành công, đầu tư ở đâu trúng ở đó - Ảnh 1
Được thần may mắn độ trì, 3 con giáp đổi đời ngoạn mục, giàu có bất chấp trong ngày hôm nay. Ảnh minh họa: Internet

Cát khí trong hôm nay cũng giúp những chú Hổ gặp may mắn trong chuyện tiền bạc, con giáp này được lộc trời ban nên tài vận tăng tiến, tiền bạc ào ào đầy ắp túi. Song dù có dư dả đến đây, bạn cũng cần có kế hoạch chi tiêu hợp lý chứ đừng vung tay quá trán, cứ tiêu xài hoang phí thì tiền nhiều đến mấy cũng sẽ đến lúc cạn kiệt.

Chuyện tình cảm lứa đôi vẫn ổn định nhưng cũng không được mặn nồng như xưa. Bạn có thể lên kế hoạch cho một buổi hẹn hò lãng mạn để hâm nóng lại tình cảm cùng người ấy. Người độc thân nhân duyên lại chưa được như ý, đôi khi mối quan hệ tình cảm còn mang lại áp lực khiến bạn chỉ muốn tự do một mình.

Giờ tốt: 19h-21h

Con số may mắn : 3 , 6 , 30

Tuổi Tỵ

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Bảy ngày 17/12/2022 hôm nay, đường sự nghiệp của Tỵ nhiều tài lộc, thời cơ đến phải nhanh tay chớp lấy. Bản mệnh rất hay được quý nhân giúp đỡ trong công việc, làm gì cũng thẳng thắn và minh bạch nên hiếm khi gặp rắc rối.

Con giáp này làm được tiêu được, bản tính ưa tự do thích hưởng thụ nên cày cuốc không thua kém một ai. Đam mê kiếm tiền cũng là chuyện tốt, thời gian tới có nhiều tin vui tiền bạc dành cho bản mệnh.

Tuổi Tỵ hòa nhã, thoáng tính và đam mê ẩm thực, bản mệnh không ngần ngại chia sẻ năng lượng tích cực này đến bạn bè và người yêu nên đường tình cảm rất xán lạn. Không còn những mâu thuẫn tranh cãi, cả gia đình luôn ngập tràn tiếng cười, niềm vui nối tiếp.

Con số may mắn : 86 , 73 , 94

Giờ tốt: 19h-21h

Tuổi Tý

Tử vi ngày mới của 12 con giáp đưa ra những dự đoán rằng Thứ Bảy 17/12/2022 hôm nay, Tuổi Tý sẽ được quý nhân trợ giúp và nâng đỡ, vì thế mà đường tài lộc vô cùng vượng phát. Tiền vào túi đếm không xuể, con giáp này có được những đối tác đáng tin cậy, có thể hợp tác lâu dài trong tương lai và đem lại nhiều lợi ích cả về tiền tài lẫn danh vọng.

Xét trên phương diện tình cảm thì mọi thứ không được tốt như vậy, cảm xúc của Tuổi Tý thăng trầm khó đoán định cũng bởi tâm trạng thay đổi thất thường. Tinh thần không được tốt và tính khí khó chiều của bản mệnh khiến đối phương phải chịu nhiều ấm ức.

Thứ Bảy (17/12): 3 con giáp ‘nghịch thiên cải mệnh’, có một ngày cực kỳ thành công, đầu tư ở đâu trúng ở đó - Ảnh 2
Hôm nay (17/12), 3 con giáp đánh đâu thắng đó, có bàn tay vàng đụng đâu hóa vàng tới đó. Ảnh minh họa: Internet

Con giáp này nên thư giãn, thoải mái thể hiện tình cảm của bản thân, tránh để những nhân tố bên ngoài chi phối quá nhiều đến cảm xúc.

Tuổi Tý cũng nên nghiêm túc xem xét lại bản thân mình, nhận thấy những điều sai trái thì nên sửa đổi. Nếu không sẽ phải hối hận vì đã vô tâm và làm tổn thương những người mình yêu quý nhất. Đừng để cảm xúc tiêu cực phá nát tâm tư, hãy suy nghĩ đến những điều tích cực và vui vẻ trong cuộc sống.

Giờ tốt: 7h-9h

Con số may mắn : 37 , 74 , 24

 

 

(*) Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

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