Những con giáp mang mệnh vàng trời sinh, chơi thân với những con giáp này không lo bị thiệt, toàn là những đại gia ngầm, chi tiền mạnh tay không cần nhìn giá

Tâm linh - Tử vi 17/12/2022 09:01

Dù là nam hay nữ, những người thuộc 3 tuổi này đều điềm đạm, từ tốn và chịu thương chịu khó. Họ chắc chắn sẽ giàu có trong tương lai.

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn là một trong những con giáp giàu có nhưng lại không bao giờ để người khác biết về tài sản của mình. Bản mệnh khá kín tiếng và không muốn người khác bàn tán về chuyện tiền bạc, tài chính của mình.

Những con giáp mang mệnh vàng trời sinh, chơi thân với những con giáp này không lo bị thiệt, toàn là những đại gia ngầm, chi tiền mạnh tay không cần nhìn giá - Ảnh 1
Đây là 3 con giáp hay than nghèo kể khổ nhưng là "đại gia ngầm", ôm khối tài sản lớn. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn chỉ âm thầm làm việc. Khi có điều kiện kinh tế, con giáp này sẽ lặng lẽ giúp đỡ những người khác khó khăn. Nhờ đó, phúc phần của con giáp này ngày một lớn, về già được hưởng cuộc sống an nhàn.

Dù nắm nhiều tiền trong tay, tuổi Thìn vẫn luôn khiên tốn, không tự cao tự đại hay phô trương. Con giáp này luôn trân trọng những gì mình đang có. Họ không ngừng phấn đấu mỗi ngày để gặt hái nhiều thành công hơn.

Tuổi Dần

Dần là một trong những con giáp nổi tiếng về độ thông minh, linh hoạt. Giống như những con hổ dũng mãnh, người tuổi Dần có bản lĩnh và đặc biệt giỏi kiếm tiền. Trong cuộc sống, họ không bao giờ chịu lùi bước trước khó khăn. Đặc biệt, họ luôn nỗ lực vươn lên, bằng mọi giá để có được cuộc sống giàu sang, sung túc.

Mặc dù giàu có nhưng người tuổi Dần lại không thích phô trương. Họ sống giản dị, không điệu đà, không quá diện nhưng tiền trong túi thì lúc nào cũng đầy ắp. Tính cách của họ khá phóng khoáng, tiêu được kiếm được càng khiến họ chiếm được cảm tình của đối tác làm ăn. Vì vậy mà họ có nhiều cơ hội để có được hợp đồng. Tiền bạc cứ thế đổ dồn về túi.

Đặc biệt, sau tuổi 35 con giáp này sẽ giàu lên nhanh chóng, cuộc sống không thiếu thốn thứ gì.

Tuổi Hợi

Trong 12 con giáp, những người tuổi Hợi thường rất dễ tính, bao dung và chẳng bao giờ chấp nhất những chuyện vặt vãnh. Chỉ cần lỗi đó không quá nghiêm trọng thì họ có thể bỏ qua.

Những con giáp mang mệnh vàng trời sinh, chơi thân với những con giáp này không lo bị thiệt, toàn là những đại gia ngầm, chi tiền mạnh tay không cần nhìn giá - Ảnh 2
3 con giáp không chỉ giỏi kiếm tiền mà còn biết quản lý tài chính, chắc chắn sẽ giàu có. Ảnh minh họa: Internet

Họ cũng không có thói quen nói xấu đồng nghiệp, khích bác, ly gián, mà ngược lại rất thích quan tâm, chia sẻ, nhất là với những người mới. Cũng chính vì tính cách này mà người tuổi Hợi rất được lòng mọi người, được sếp tin yêu, đồng nghiệp quý mến.

Vì được nhiều người tín nhiệm nên mối làm ăn của tuổi Hợi cũng vì thế mà nhiều vô kể. Chưa dừng lại đó, bản mệnh của người tuổi Hợi vốn đã rất may mắn. Cuộc đời họ dù có gặp trắc trở cũng sẽ nhanh chóng vượt qua.

Do đó, người tuổi Hợi lúc nào cũng dư dả tiền bạc và được gọi là đại gia ngầm cũng chẳng sai. Thế nhưng, dù giàu có, người tuổi Hợi không thích khoe khoang và sống rất giản dị. Bởi thế, đừng nhìn vẻ bề ngoài của những người tuổi Hợi giản dị mà chê họ nghèo nhé! Nhầm to rồi đấy.

(*) Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm!

Hôm nay (16/11): top 3 con giáp được vận đỏ bao vây, có vận may khiến mọi người đỏ mắt, mua vé số 99% trúng ĐỘC ĐẮC

Hôm nay (16/11): top 3 con giáp được vận đỏ bao vây, có vận may khiến mọi người đỏ mắt, mua vé số 99% trúng ĐỘC ĐẮC

Hôm nay thứ Sáu 16/12/2022, tử vi dự đoán rằng là 3 con giáp này sẽ gặp may mắn bất ngờ, đầu tư ở đâu trúng đậm ở đó.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi hàng ngày Tử vi 12 con giáp Tử vi ngày mai

TIN MỚI NHẤT

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Tâm linh - Tử vi 18 phút trước
Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được thần tài báo ‘MỘNG VÀNG’, làm ăn vượng phát, phú quý ùa vào nhà tới tấp

Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được thần tài báo ‘MỘNG VÀNG’, làm ăn vượng phát, phú quý ùa vào nhà tới tấp

Tâm linh - Tử vi 23 phút trước
Sập gác gỗ trong hẻm ở TP.HCM, giải cứu hai người mắc kẹt

Sập gác gỗ trong hẻm ở TP.HCM, giải cứu hai người mắc kẹt

Đời sống 35 phút trước
Trúng số độc đúng 2 ngày liên tiếp (30/9-1/10), 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Trúng số độc đúng 2 ngày liên tiếp (30/9-1/10), 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 38 phút trước
Loại rau lá tròn quen thuộc giúp thanh lọc cơ thể và cải thiện sức khỏe

Loại rau lá tròn quen thuộc giúp thanh lọc cơ thể và cải thiện sức khỏe

Dinh dưỡng 53 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 23 phút trước
4 người bị chó mắc bệnh dại cắn, Đăk Lăk khoanh vùng ổ dịch

4 người bị chó mắc bệnh dại cắn, Đăk Lăk khoanh vùng ổ dịch

Tin y tế 1 giờ 38 phút trước
Thần Tài chiếu cố sau ngày 29/9/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 29/9/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 48 phút trước
Mối quan hệ gặp thử thách khi cô gái phát hiện quá khứ bị giấu kín của bạn trai

Mối quan hệ gặp thử thách khi cô gái phát hiện quá khứ bị giấu kín của bạn trai

Tâm sự 1 giờ 53 phút trước
Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Xã hội 2 giờ 16 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Lưu Văn hứng chỉ trích khi Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ nổi tiếng nhờ Đầu xuân tươi sáng

Lưu Văn hứng chỉ trích khi Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ nổi tiếng nhờ Đầu xuân tươi sáng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được thần tài báo ‘MỘNG VÀNG’, làm ăn vượng phát, phú quý ùa vào nhà tới tấp

Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được thần tài báo ‘MỘNG VÀNG’, làm ăn vượng phát, phú quý ùa vào nhà tới tấp

Trúng số độc đúng 2 ngày liên tiếp (30/9-1/10), 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Trúng số độc đúng 2 ngày liên tiếp (30/9-1/10), 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Thần Tài chiếu cố sau ngày 29/9/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 29/9/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 29/9/2026, 3 con giáp Tam Tai kéo đến, sự nghiệp lao dốc, đời sống khó khăn muôn trùng khó khăn

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 29/9/2026, 3 con giáp Tam Tai kéo đến, sự nghiệp lao dốc, đời sống khó khăn muôn trùng khó khăn