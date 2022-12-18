Đâu là những con giáp có tầm nhìn xa, đưa ra nhiều quyết định sáng suốt, lúc nào cũng quyết đoán trong mọi việc, họ còn giúp cho những người xung quanh trở nên giàu có?

Theo tử vi 12 con giáp, đa phần người tuổi Thìn thường mang tính cách hướng ngoại, cứng cỏi, không dễ dàng thỏa hiệp. Trong công việc, họ là người năng động, nhiệt tình, có trách nhiệm.

Tuy nhiên, vận trình tài lộc của con giáp tuổi Thìn gần đây không được lý tưởng. Muốn đạt được thành quả, họ phải nỗ lực gấp đôi, người tuổi này không vì thấy vậy mà nản lòng nhụt chí. Chỉ cần họ kiên trì, cố gắng bám trụ tới cùng thì họ có thể giành được chiến thắng.

Nhờ cố gắng, quyết tâm trong công việc nên họ thường đạt được thành công sớm hơn so với độ tuổi. Không những thế, con giáp này còn có thêm một chút may mắn nên dễ thăng tiến trong nửa sau của cuộc đời.

Từ giờ đến cuối năm 2022, tài vận của người tuổi này khởi sắc hơn thấy rõ. Họ làm việc suôn sẻ, được cấp trên tín nhiệm, đánh giá cao.

Ngoài ra, con giáp này có tầm nhìn trong đầu tư kinh doanh nên sẽ thu về một khoản lời lớn. Những người làm công ăn lương cũng được cấp trên tin tưởng, trọng dụng, có cơ hội làm thêm giờ, tăng ca để tăng thêm thu nhập.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão thuộc tuýp người mạnh mẽ điển hình. Bản mệnh độc lập, năng động và luôn tràn đầy dũng khí tiến về phía trước.

Mão có đầu óc nhanh nhạy, tầm nhìn dài hạn, tràn đầy động lực làm việc. Cho dù xuất thân nghèo khó nhưng Mão luôn giữ được tư tưởng tích cực, nỗ lực hết mình để thay đổi cuộc sống, số phận của chính mình cũng như những người xung quanh.

Cuối năm 2022, người tuổi Mão được Thần Tài ban phát của cải, tài lộc đặc biệt tốt. Nhờ bình tĩnh, mạnh mẽ và sáng suốt trong công việc mà Mão đạt được thành tích tốt, hiệu quả công việc nhân đôi.

Họ cũng có thêm những mối quan hệ, tốt cho công việc của họ sau này. Người tuổi Mão đầu tư, quản lý tài chính tốt nên tiền trong túi cứ nhiều thêm, đón Tết no ấm bên gia đình.

Tuổi Hợi



Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Hợi tính tình rất hòa nhã, lạc quan, cởi mở, hóm hỉnh và hài hước. Họ là người giỏi giao tiếp, có chỉ số trí tuệ cảm xúc cao. Người tuổi này luôn có thể nhìn thấu lòng người, dễ hòa hợp với những người xung quanh.

Cuối năm 2022, người tuổi Hợi có tài lộc vượng, nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp. Con giáp này có dự định, mưu cầu gì cũng có thể đạt được những điều như ý.

Những con giáp này không chỉ chăm chỉ mà còn đưa ra quyết định sáng suốt giúp họ bứt phá ngoạn mục. Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Hợi không chỉ may mắn trong công việc mà còn được quý nhân giúp đỡ. Những ngày tháng vất vả, khó khăn đã lùi xa.

Con giáp này thừa thắng xông lên, từng bước đạt được thành tích vượt bậc trong sự nghiệp. Người làm kinh doanh được khách hàng đánh giá cao, chốt được hợp đồng, thu về lợi nhuận.

Các dự án của họ tiến triển thuận lợi. Tổng thể tiến độ dự án đang khởi sắc, không có gì đáng lo ngại. Con giáp tuổi Hợi này mạnh mẽ, sáng suốt, tìm ra hướng đi lớn cho công việc, sự nghiệp của bản thân.

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