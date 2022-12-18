Vào những ngày cuối của năm 2022, đã xuất hiện những con giáp cuối cùng có tên trong ‘sổ đỏ’ của Thần Tài, tiền bạc ùn ùn kéo về túi, Tết năm nay sắm đồ khỏi cần nhìn giá

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Ngọ bản chất lạc quan, tràn đầy kỳ vọng vào cuộc sống. Họ có nhiệt tình sống như vậy nên có thể kiên trì đến cùng trong công việc, nỗ lực để vươn tới thành công. Nhiều việc con giáp này làm đều rất đáng tin cậy, mức độ phát triển trong năm nay của họ cũng cao hơn năm trước.

Vào những ngày cuối năm 2022, con giáp tuổi Ngọ sẽ bùng nổ, thu hái được mùa màng bội thu, của cải tăng lên, gia đình hạnh phúc, cuộc sống ngày càng ngọt ngào. Cho dù thời gian trước họ có kém cỏi và gặp khó khăn thế nào thì cuối năm nay, sự nghiệp của họ sẽ có những bước tiến lớn.

Người tuổi Ngọ cũng tránh xa được thị phi và các cuộc tranh cãi không đáng có nên tốc độ phát triển công việc rất nhanh. Dù là trong hay ngoài việc kinh doanh thì họ cũng có nhiều cơ hội thành công.

Tuổi Thìn

Tử vi dự báo rằng những ngày cuối của năm 2022, tuổi Thìn có cơ hội kiếm được nhiều tiền của. Nhờ Chính Tài và Thực Thần che chở, con giáp này đẩy lùi được những chướng ngại vật trên con đường phát triển. Bản mệnh thu được nhiều thành quá, túi tiền cũng rủng rỉnh hơn. Dù vậy, tuổi Thìn vẫn phải kiểm soát chi tiêu, không nên mua sắm tùy tiện gây lãng phía.

Người tuổi Thìn đang có khá nhiều cơ hội kiếm tiền. Bản mệnh cần nắm bắt thời cơ thuận lợi để phất lên mạnh mỡ hơn. Dù làm chuyện gì, con giáp này cũng cần chuyên tâm, tập trung, cố gắng hết sức để đạt được thành quả tốt nhất.

Về công việc, tuổi Thìn vẫn sẽ gặp những trở ngại nhất định nhưng nhờ có ý chí quyết tâm cao độ, bản mệnh sẽ sớm vượt qua.

Tuổi Hợi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Hợi tính tình rất hòa nhã, lạc quan, cởi mở, hóm hỉnh và hài hước. Họ là người giỏi giao tiếp, có chỉ số trí tuệ cảm xúc cao. Người tuổi này luôn có thể nhìn thấu lòng người, dễ hòa hợp với những người xung quanh.

Những ngày cuối năm 2022, người tuổi Hợi có tài lộc vượng, nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp. Con giáp này có dự định, mưu cầu gì cũng có thể đạt được những điều như ý.

Những ngày cuối năm 2022, 3 con giáp này sẽ bùng nổ vận may, thu hái được mùa màng bội thu, của cải tăng lên. Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Hợi không chỉ may mắn trong công việc mà còn được quý nhân giúp đỡ. Những ngày tháng vất vả, khó khăn đã lùi xa.

Con giáp này thừa thắng xông lên, từng bước đạt được thành tích vượt bậc trong sự nghiệp. Người làm kinh doanh được khách hàng đánh giá cao, chốt được hợp đồng, thu về lợi nhuận.

Các dự án của họ tiến triển thuận lợi. Tổng thể tiến độ dự án đang khởi sắc, không có gì đáng lo ngại. Con giáp tuổi Hợi này mạnh mẽ, sáng suốt, tìm ra hướng đi lớn cho công việc, sự nghiệp của bản thân.

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