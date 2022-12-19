Tử vi hàng ngày 19/12/2022 của 12 con giáp thấy, Thực Thần đem lại tin vui tài lộc cho người tuổi Thìn. Người làm nghề tự do có thể tìm được một đối tượng hợp tác khá ăn ý, nhờ vậy mà việc kiếm tiền trở nên thuận lợi hơn hẳn trước đó.

Trong ngày này, vị trí của Thai thần ở hướng Đông phía trong nhà bếp, bếp lò, phòng giã gạo và phòng thai phụ ở chính. Do đó, không nên tiếp xúc nhiều, dịch chuyển vị trí đồ đạc, tiến hành các công việc sửa chữa đục đẽo ở nơi này. Bởi việc làm đó có thể làm động Thai thần, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi.

Ngoài ra, người làm ăn kinh doanh hãy tìm cách mở rộng các mối quan hệ của mình. Nếu bạn chủ động và nhiệt tình hơn với mọi người thì chẳng mấy chốc, bạn sẽ mở rộng được thị trường, đem lại nhiều cơ hội hơn cho bản thân.

Giờ tốt: 23h-1h

Con số may mắn : 38 , 91 , 59

Tuổi Thân

Tử vi ngày mới của 12 con giáp cho biết thứ Hai ngày 19/12/2022 hôm nay, tuổi Thân có cơ hội phát tài nhờ dựa vào may mắn. Bản mệnh nên có cách sử dụng đồng tiền ấy hợp lý, đừng nên đổ vào những chuyện mua sắm hoặc vui chơi hưởng thụ.

Người chăm chỉ với các công việc làm thêm cũng sẽ được nhận một khoản tiền lương, tiền thưởng tương xứng với công sức lao động. Bản mệnh có thể coi đây là động lực để tiếp tục cống hiến trong tương lai, nhưng đừng làm việc quá sức.

Về mặt tình cảm, mối quan hệ giữa con giáp này và nửa kia không được hài hòa. Bản mệnh không nên vội vàng kết tội đối phương chỉ vì nghe thấy những lời đồn thổi của người khác. Hãy lắng nghe nửa kia giải thích trước khi phán xét, có thể mọi chuyện chỉ là hiểu lầm.

Giờ tốt: 23h-1h

Con số may mắn : 28 , 84 , 54

Tuổi Dần

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp vào Thứ Hai 19/12/2022 hôm nay, Tuổi Dần đón nhận nhiều vận may tài lộc, có thể đứng trước cơ hội đầu tư lớn. Thế nhưng, con giáp này cho là chớ nên chỉ nhìn và quan tâm thái quá vào vật chất. Thay vào đó hãy nhìn bao quát hơn về những mặt lợi và hại để đưa ra quyết định đúng đắn và sáng suốt nhất.

Hôm nay là một ngày cực kỳ may mắn đối với 3 con giáp sau đây. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần nên ghi nhớ rằng tiền bạc có dư dả thì bản mệnh cũng không nên chi tiêu thoải mái theo ý thích của mình, hãy tạo ra một khuôn khổ nhất định cho bản thân trong việc chi tiêu, tự mình trải qua những tình huống khó khăn nhưng vẫn giữ được thái độ lạc quan thì nguồn thu sẽ còn tăng tiến nhiều hơn.

Về phương diện tình cảm của Tuổi Dần trong ngày Thứ Hai này, ngũ hành xung khắc cho thấy căng thẳng tình cảm xuất phát từ sự nhàm chán. Con giáp này và nửa kia của mình hãy thử thay đổi không gian, tạo những tình tiết lãng mạn, thường xuyên hẹn hò nhau để hâm nóng lại tình cảm đôi lứa đang có dấu hiệu nhạt pha.

Giờ tốt: 11h-13h

Con số may mắn : 5 , 20 , 60

(*) Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!