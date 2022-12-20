Những con giáp dù lười hết cỡ nhưng vẫn lọt vào 'mắt xanh' của Thần Tài, chỉ cần ngồi rung đùi ngồi chờ vàng bạc rơi xuống người, giàu nứt vách đổ tường vào năm 2023

Tâm linh - Tử vi 20/12/2022 10:56

Trong năm 2023, tài vận của những người thuộc 3 con giáp này sẽ vô cùng thịnh vượng, tài khoản ngân hàng nhảy số ầm ầm, cầu gì được đó.

Tuổi Thìn

Năm 2023, do được Thái tuế lục hợp tinh soi chiếu, vận khí không ngừng tăng lên, làm việc gì cũng thuận lợi, hanh thông, gặp việc gì cũng có quý nhân ra tay, tương trợ giúp đỡ. Công việc của con giáp này thăng tiến từng bước, lương thưởng vô cùng dồi dào.

Những con giáp dù lười hết cỡ nhưng vẫn lọt vào 'mắt xanh' của Thần Tài, chỉ cần ngồi rung đùi ngồi chờ vàng bạc rơi xuống người, giàu nứt vách đổ tường vào năm 2023 - Ảnh 1

Sang năm tới (2023), 3 con giáp này dễ thăng quan tiến chức, thu nhập không ngừng tăng cao nên cuộc sống sung túc, tình cảm ngọt ngào. Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Thìn thẳng thắn, mạnh mẽ, không sợ khó sợ khổ luôn tiến lên phía trước, luôn muốn tìm kiếm, khám phá những điều mới mẻ.

Năm 2023, tài vận của con giáp này vô cùng thịnh vượng. Điều này là do có quý nhân dẫn đường chỉ lối. Công việc thuận buồm xuôi gió, làm một thu ba thu bốn, dễ dàng có được cơ hội kiếm tiền, tăng thu nhập.

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thân có suy nghĩ rất linh hoạt. Họ cũng rất chu đáo trong cuộc sống, việc gì giao cho họ đều có thể yên tâm.

Trong nửa đầu và nửa cuối năm 2023, cuộc sống của con giáp này sẽ có nhiều sự kiện vui vẻ. Đáng chú ý là họ sẽ có được một cuộc hôn nhân tốt đẹp, phúc khí tốt hơn, thu nhập ngày càng tăng.

Cuộc sống của người tuổi Thân rất viên mãn. Sự nghiệp thành công, tình cảm ngọt ngào khiến con giáp tuổi Thân được giải phóng khỏi những áp lực. Mỗi ngày thức giấc đối với họ đều tràn đầy hy vọng, hứng khởi.

Năm 2023 được định sẵn là một năm tốt lành đối với người tuổi Thân.

Tuổi Dần

Xem tử vi 2023, thoát khỏi hạn năm tuổi giúp người tuổi Dần có thể đón những bước tiến mới đầy suôn sẻ và khả quan trong năm Quý Mão.

Con giáp này được dự đoán có nhiều chuyển biến tích cực ở các lĩnh vực, đặc biệt là phương diện tiền bạc. Trong năm, bản mệnh sẽ có cơ hội mở mang thêm, có dấu hiệu đạt lợi nhuận cao về kinh doanh, đầu tư.

Vốn dĩ Dần luôn được đánh giá là con giáp thông minh, có tầm nhìn xa trông rộng nên dù làm nghề gì, trong lĩnh vực nào cũng có thể nhanh chóng thích nghi, đạt được vị trí nhất định. Tuy nhiên người tính không bằng trời tính, vẫn có những thời điểm bản mệnh phải chịu sự kìm kẹp của vận xui, bỏ công bỏ sức mà vẫn chưa thu hoạch như ý muốn.

Thật may vì ngay cả trong những hoàn cảnh khó khăn nhất như năm 2022 trước đó, tuổi Dần vẫn giữ được sự quyết tâm cao độ của mình. Thời gian qua, trí tuệ và năng lực của bạn không hề bị mai một mà ngày càng được rèn luyện sắc bén và trở nên linh hoạt hơn.

Những con giáp dù lười hết cỡ nhưng vẫn lọt vào 'mắt xanh' của Thần Tài, chỉ cần ngồi rung đùi ngồi chờ vàng bạc rơi xuống người, giàu nứt vách đổ tường vào năm 2023 - Ảnh 2
Sang năm 2023, đây sẽ là thời điểm vượng sự nghiệp, vượng tài vận, công thành danh toại của ba con giáp này. Ảnh minh họa: Internet

Cũng nhờ vậy, bước sang năm 2023, tuổi Dần cho thấy khả năng kiếm được nhiều tiền bằng chính năng lực và bản lĩnh của mình. Nhờ sự nhanh nhạy của bản thân, bạn có thể không mất nhiều thời gian để nắm bắt cơ hội tốt ngay trước mắt.

Dù là người làm công ăn lương hay đang khởi nghiệp, tự làm chủ công việc, tuổi Dần đều có thể gặp được những cơ hội phát triển tốt. Chỉ cần con giáp này nắm bắt được thời cơ, phát huy tối đa năng lực thì mọi chuyện sẽ suôn sẻ, tiền tài ngày càng nhiều.

Người theo nghiệp kinh doanh được Thần Tài chiếu cố, tài lộc cứ thế đổ về. Bản mệnh may mắn có thể gặp được nhiều khách hàng, ký được những hợp đồng quan trọng.

Còn những người tuổi này theo nghiệp trồng trọt, chăn nuôi thì mùa màng bội thu, vật nuôi bán được giá, sản lượng nông sản tăng cao. Cứ thế người tuổi này ngày một thăng hoa trong sự nghiệp, kiếm tiền về đầy túi.

Đặc biệt, nếu mua bất động sản trong năm nay, tiền trong túi của những người sinh năm Dần sẽ không ngừng tăng lên. Đây có thể nói là một năm tài chính dồi dào của nhiều người tuổi Dần, bạn đạt được một số thành tựu vang dội trong sự nghiệp, xin chúc mừng bạn!

(*) Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

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