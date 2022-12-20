Trong 2 năm tới, những con giáp nào luôn sống hiền lành lương thiện, được Trời độ sở hữu bàn tay vàng, làm nghề gì cũng thu bạc tỷ về tay, có số ở biệt thự, lái xe sang?

Tuổi Dậu là người sắc sảo, có năng lực, quyết đoán. Bản mệnh có khả năng lãnh đạo, có tài tổ chức. Không chỉ vậy, con giáp này còn có tinh thần lạc quan, yêu đời nên dù gặp khó khăn cũng không nản chí. Họ sẵn sàng chịu khó khăn, thử thách để đạt được mục tiêu mà mình đặt ra.

Tuổi Dậu được Thần Tài chiếu cố nên có thêm cơ hội thăng tiến. Người làm kinh doanh có khả năng bứt phá trên con đường sự nghiệp. Người làm công ăn lương cũng được cấp trên công nhận năng lực, trao thêm cơ hội thể hiện bản thân.

Trong 2 năm tới đây (2023, 2024), tuổi Dậu có sự nghiệp vượng phát, con đường tài lộc hanh thông, tiền bạc ngày một rủng rỉnh. Những người đang gặp khó khăn trong công việc sẽ được quý nhân trợ giúp, các vấn đề dần dần được giải quyết. Tuổi Dậu có thể đạt được những thành tựu nhất định trong công việc.

Tuổi Mùi

Trời sinh ra những người tuổi Mùi đã chính là những người hiền lành, chăm chỉ càng kiên nhẫn thì càng dễ dàng thăng quan phát tài trong cuộc sống.

Đặc biệt, nếu như những người tuổi Mùi luôn biết tận dụng mọi ưu điểm để phát huy đúng lúc đúng chỗ, thì càng dễ dàng thăng quan tiến chức hơn người.

Đặc biệt, trong tính cách thì so với những con giáp khác người tuổi Mão lại là người vô cùng điềm tĩnh, lành tính và luôn tốt bụng với những người xung quanh, nên đi đâu cũng có người yêu mến. Trong công việc, trong thời gian này tuổi Mùi luôn có nhiều quý nhân bên cạnh giúp đỡ khi gặp hoạn nạn.

Năm 2023 -2024 chính là hai năm mà những người tuổi Mùi có những bước tiến vượt bậc trong cuộc sống. Đặc biệt với những người tuổi Mùi còn độc thân thì trong thời gian này có thể thìm được ý trung nhân mong đợi đã lâu. Còn với những người đã có gia đình thì trong năm tới này sẽ có những bước tiến vượt bậc, mọi thứ sẽ thay đổi theo chiều hướng tích cực.

Tuổi Tuất

Tử vi 2 năm tới hứa hẹn sẽ là thời gian nhiều may mắn, tốt lành của người tuổi Tuất. Được cục diện Tam Hợp nâng đỡ cả trong công việc lẫn tài chính, vận may cũng ngược xuôi, tiền đâu vào đấy. Hai năm này chính là thời gian để gỡ gạc lại những tổn thất trong thời hạn trước và tích cóp một khoản đáng kể cho tương lai .

Chưa hết, nếu biết đầu tư kinh doanh, bạn sẽ ngày càng giàu có, tiền vào như nước. Bạn vẫn đang cho thấy cái duyên buôn bán của mình khi duy trì được nguồn khách hàng ổn định. Tiếng lành đồn xa, ngày càng có nhiều người tìm tới vì uy tín của bạn, lợi nhuận ngày càng rủng rỉnh.

Tử vi trong hai năm tới có những con giáp này vô cùng thuận lợi viên mãn, gặt hái nhiều thành công. Ảnh minh họa: Internet

Thời gian này, khi may mắn tài vận đến, tốc độ kiếm tiền trở nên nhanh chóng hơn, thu nhập cũng vì thế cũng gấp năm gấp ba năm cũ, đồng thời các khoản chi phí trong năm này cũng không quá nhiều nên người tuổi này sẽ có trong tay khối tiền bạc kếch xù.

Có vẻ đời sống của người tuổi Tuất trong thời gian tới sẽ bước sang một trang mới đầy rực rỡ. Dù những gì bạn đạt được là nhờ chính công sức của bản thân, song bạn vẫn nên đề phòng tiểu nhân rình rập bên cạnh sẽ tìm cách để lợi dụng hoặc chiếm đoạt tài sản của bạn.

(*) Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm!