Khép lại tháng 11 Âm Lịch trắc trở đủ đường, 3 con giáp này sang tháng 12 Âm Lịch sẽ rủ sạch vận xui, nằm ngủ trên ụ vàng, tháng mới chỉ toàn là tin vui

Tâm linh - Tử vi 21/12/2022 06:05

Bước sang tháng 12 Âm Lịch, 3 con giáp nào sẽ trả sạch nợ nần, từ mắc nợ thành đại gia? Hãy cùng xem nhé!

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu có đầu óc khá nhanh nhạy. Dù trong cuộc sống hay trong công việc họ luôn tỏ ra là người lạc quan, tầm nhìn đặc biệt tốt. Đặc biệt, Dậu tương đối hào phóng nên dễ gặp được bạn bè tốt.

Khép lại tháng 11 Âm Lịch trắc trở đủ đường, 3 con giáp này sang tháng 12 Âm Lịch sẽ rủ sạch vận xui, nằm ngủ trên ụ vàng, tháng mới chỉ toàn là tin vui - Ảnh 1
Bước sang Tháng 12 Âm Lịch, 3 con giáp này may mắn không ai sánh bằng, kiếm tiền dễ như trở bàn tay. Ảnh minh họa: Internet

Kết thúc tháng 11 Âm lịch, tình hình làm ăn của con giáp này được cải thiện hơn rất nhiều. Người tuổi Dậu có hy vọng mới trong cuộc sống thường ngày. Bản mệnh không còn ngồi chờ cơ hội đến nữa. Vì vậy mà Dậu có thể đạt được mục đích trong thời gian ngắn và từ đó cuộc sống trở nên viên mãn hơn.

Tháng 12 Âm lịch mang đến cho Dậu sự lạc quan. Bản mệnh hứa hẹn sẽ kiếm được khá nhiều tiền trong tháng này.

Tuổi Sửu

Tháng 12 Âm Lịch này là một khoảng thời gian khá may mắn đối với người tuổi Sửu. 

Trong công việc, người nhóm tuổi này nên vận dụng khả năng tư duy logic để đưa ra những sự lựa chọn đúng đắn. Hơn nữa, việc kết giao thêm bạn bè có cùng tư tưởng và chí hướng sẽ giúp sự nghiệp của họ phát triển, gặt hái được nhiều thành quả. 

Về phương diện tài chính, đây là thời điểm thích hợp để những người tuổi Sửu đầu tư, thu lợi. Trong tháng này, phương diện tình cảm của những người tuổi Sửu không được thuận lợi, tuy nhiên, thay vì cảm thấy bế tắc thì hãy tận dụng thời điểm này để cống hiến hết mình cho công việc kinh doanh, bởi cơ hội này sẽ không kéo dài. 

Tuổi Mão

Vận trình của người tuổi Mão trong giai đoạn này có nhiều điểm sáng. Nguyệt Lệnh lâm Trường Sinh mang đến không ít tin vui trong công việc, tài lộc của con giáp này.

Khép lại tháng 11 Âm Lịch trắc trở đủ đường, 3 con giáp này sang tháng 12 Âm Lịch sẽ rủ sạch vận xui, nằm ngủ trên ụ vàng, tháng mới chỉ toàn là tin vui - Ảnh 2
Tháng 12 Âm lịch mở ra vận may lớn đối với 3 con giáp này, vận trình sự nghiệp vô cùng sáng sủa, làm đâu thắng đó. Ảnh minh họa: Internet

Công việc của người tuổi Mão có sự phát triển thuận lợi. Từ việc lớn đến việc nhỏ đều thu được kết quả tốt đẹp, mang lại lợi ích nhất định, không lãng phí công sức đã bỏ ra. Bản mệnh còn được hưởng cả danh tiếng lẫn tiền bạc. Đây là tháng vượng vận quý nhân đối với người tuổi Mão. Con giáp này được hỗ trợ nhiều mặt nên làm gì cũng thuận lợi.

Bản mệnh có tài tinh Thực Thần chiếu mệnh nên tài lộc khởi sắc rực rỡ. Thu nhập của tuổi Mão cũng tăng lên nhờ có nhiều cơ hội hợp tác làm ăn, đầu tư lớn.

(*) Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm!

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Theo tử ngày thứ Ba ngày 20/12/2022 hôm nay, vận trình tài lộc của 3 tuổi vô cùng hanh thông, suôn sẻ, cơ hội kiếm tiền ùn ùn kéo tới.

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