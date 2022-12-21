Tấn tài tấn lộc tấn bình an: 3 con giáp có những ngày cuối năm 2022 vô cùng như ý, đường tài lộc bừng sáng rực rỡ, ăn Tết Quý Mão to khỏi lo

Tâm linh - Tử vi 21/12/2022 06:02

Cuối năm 2022, những người thuộc 3 con giáp này có thể tạo ra một bước nhảy vọt và đạt được một sự khác biệt nếu nỗ lực hết sức mình.

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi là những người dễ hòa đồng, tính tình hiền lành lao động chăm chỉ và rất biết thông cảm với người khác. Trong mọi công việc họ luôn cố gắng với tinh thần và trách nhiệm cao nhất. Nếu chịu khó để ý một chút bạn sẽ thấy những người tuổi Mùi rất hòa nhã, hay nhún nhường, luôn là người kết thúc câu chuyện trước chứ không tranh cãi với người khác. Hơn ai hết, họ hiểu được những hậu quả của những việc đó vì thế không muốn biến những chuyện đơn giản thành phức tạp mà rất có thể sẽ làm tổn thương đến nhau.

Tấn tài tấn lộc tấn bình an: 3 con giáp có những ngày cuối năm 2022 vô cùng như ý, đường tài lộc bừng sáng rực rỡ, ăn Tết Quý Mão to khỏi lo - Ảnh 1
Đây là 3 tuổi đỏ nhất trong khoảng thời gian cuối năm 2022, uống cạn lộc trời, ăn Tết ấm no. Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt, với tấm lòng bao dung, lương thiện, họ luôn đồng cảm và sẻ chia với mọi người. Trong nhiều trường hợp, dù có khó khăn cho bản thân, họ cũng không so đo tính toán, sẵn sàng nhận về mình những tình huống bất lợi. Thử hỏi rằng những người như thế liệu có ai mà không yêu quý, cho đi rồi sẽ được nhận lại, về sau cuộc sống của họ sẽ êm đềm và hạnh phúc tràn đầy niềm vui.

Tuổi Ngọ

Tử vi trong dịp cuối năm Nhâm Dần 2022 là 1 năm đại thắng với tuổi Ngọ. Người làm công ăn lương thăng tiến nhanh chóng trong thời điểm này là bởi bạn giữ vững được tinh thần học hỏi và phấn đấu không ngừng, sau đó áp dụng kiến thức vào thực tế công việc để khẳng định năng lực, gây ấn tượng với cấp trên.

Với người kinh doanh, buôn bán hay làm chủ, cát tinh thúc đẩy khiến công việc làm ăn cũng thuận buồm xuôi gió. Bạn phát hiện ra thêm nhiều không gian phát triển mới cho mình.

Với bản tính lương thiện, hay giúp đỡ những người xung quanh mà tuổi Ngọ luôn được Thần Phật che chở, làm gì cũng khá may mắn và thuận lợi. Nhờ những yếu tố thuận lợi trong sự nghiệp mà đường tài lộc của con giáp này cũng rực rỡ hơn hẳn. Ngoài thu nhập chính từ công việc hiện tại, bản mệnh còn có thêm một vài nguồn thu khác như công việc làm thêm, việc đầu tư vào bất động sản, chứng khoán… mang tới nguồn tiền ổn định.

Tình duyên của con giáp may mắn năm 2022 này được hỗ trợ mạnh mẽ nhờ các mối quan hệ xã giao thuận lợi, đặc biệt là người độc thân dễ gặp được người ưng ý.

Các cặp đôi trong giai đoạn hẹn hò có thể tính chuyện trăm năm. Đáng chú ý, hai người nên tiến hành hỷ sự vào nửa đầu năm thì mọi việc sẽ suôn sẻ, thuận lợi hơn.

Tuổi Tỵ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tỵ khá thông minh và có bản lĩnh. Họ được mọi người công nhận và ủng hộ, có nhiều lựa chọn tốt hơn trên con đường kiếm tiền.

Con giáp này luôn sống lý trí, đủ thông minh nên muốn kiếm tiền là sẽ có tiền. Họ không bao giờ gặp khó khăn trong việc phấn đấu, đạt được cuộc sống sung túc, thịnh vược.

Tấn tài tấn lộc tấn bình an: 3 con giáp có những ngày cuối năm 2022 vô cùng như ý, đường tài lộc bừng sáng rực rỡ, ăn Tết Quý Mão to khỏi lo - Ảnh 2
Cuối năm Nhâm Dần 2022, 3 tuổi này cực kỳ thuận lợi, con đường làm ăn lên như diều gặp gió. Ảnh minh họa: Internet

Năm 2023, người tuổi Tỵ sẽ có vận trình tốt hơn năm trước, vận khí được cải thiện, có cơ hội phát triển bất ngờ, công việc làm ăn của gia đình cũng phát đạt hơn.

Cuối năm, con giáp tuổi Tỵ có thể tạo ra một bước nhảy vọt và đạt được một sự khác biệt nếu nỗ lực hết sức. Tuy người tuổi Tỵ đôi khi bất cẩn nhưng họ vẫn có thể kiên trì đến cùng nên sẽ không để lại bất kỳ điều gì hối tiếc trong năm nay.

(*) Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

Ngồi mát ăn bát vàng: 3 con giáp chỉ cần ngồi không tài lộc tự rơi vào người, vận may tới chạm đỉnh điểm vào đúng 17h hôm nay (20/12)

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