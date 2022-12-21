Một khi đã kết hôn, tuổi Dần dành hết tình yêu thương cho gia đình nhỏ, không chỉ là ngày một ngày hai mà sẽ tăng theo từng ngày.

Nhắc đến đàn ông tuổi Dần ai cũng nghĩ họ “hổ báo” và vô cùng lạnh lùng. Quả thật không sai, dù lúc nào cũng cằn nhằn hoặc dễ nóng nảy lớn tiếng nhưng nói về việc bảo vệ vợ con thì tuổi Dần chính là số 1.

Nếu may mắn cưới được 4 con giáp này, chị em tha hồ sướng trọn cả đời, phúc phần an nhàn hưởng lạc. Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông tuổi Dần luôn biết cách chăm sóc những người mình thương yêu. Đặc biệt về việc chi tiêu cho vợ, tuổi Dần chưa bao giờ ngần ngại.

Số mệnh thượng đế ban cho tuổi Dần phải chiều vợ chiều con thì gia đạo mới an yên hạnh phúc, tiền bạc và sự nghiệp mới ngày càng ổn định, thăng tiến. Bên cạnh đó, việc lo lắng mọi thứ cho vợ sẽ giúp vận may của tuổi Dần hưng thịnh hơn, có khả năng làm giàu và hơn thế nữa.

Tuổi Thìn

Trong số 12 con giáp nam thì không thể phủ nhận được sự điềm tĩnh, quyền lực luôn tỏa ra ở tuổi Thìn. Đàn ông tuổi này có sức hút khá lớn đối với người khác phái, ở họ có sự quyến rũ mà hiếm ai có thể chối từ.

Không chỉ biết đến sự nghiệp, con giáp tuổi Thìn còn luôn quan tâm đến gia đình. Họ luôn đặt vợ con ở vị trí hàng đầu, sự nghiệp cũng sẽ xếp sau gia đình, luôn lo lắng, quan tâm chăm sóc cho những người mình yêu thương. Ngoài xã hội có là người hô mưa gọi gió, quyền lực đầy mình thì về nhà người tuổi này cũng vẫn chỉ là người đàn ông của gia đình, sẵn sàng làm theo những lời nhờ cậy của vợ, coi lời của vợ là “thánh chỉ”.

Mẫu đàn ông tài giỏi lại đảm đang như vậy biết đi đâu mà tìm cơ chứ, thế nên hễ gặp được đàn ông tuổi Thìn mà đôi lứa tâm đầu ý hợp thì đừng có ỷ thói dằn dỗi mà làm tình làm tội người ta, trăm công nghìn việc có thể “cướp” đối phương khỏi tay bạn đó.

Tuổi Mão

Đàn ông tuổi Mão thường rất coi trọng sự nghiệp. Khi đã quyết tâm làm việc gì đó, họ sẽ cố gắng hết sức để đạt được kết quả tốt nhất. Mão lúc nào cũng nhiều tham vọng và mục tiêu muốn thực hiện vì họ không bao giờ muốn sống một cuộc đời tầm thường.

Họ cũng luôn có một lòng bền bỉ, sự quyết tâm và kiên trì hiếm có. Vậy nên khả năng đàn ông tuổi Mão có thể đạt được thành công là rất cao. Không sớm thì muộn, Mão cũng sẽ trở thành nhân tài trong lĩnh vực mình tham gia và có những bước tiến xa trong vận trình sự nghiệp.

Tài năng cộng với sự nỗ lực khiến cho tiền bạc không bao giờ là vấn đề với Mão. Nhưng Mão không vì thế mà khô khan trong chuyện tình cảm. Ngược lại, họ mong muốn có nơi mình thuộc về, có người chờ đợi mình.

3 con giáp này nổi tiếng là mẫu người đàn ông của gia đình. Họ luôn hết mực yêu chiều vợ con. Ảnh minh họa: Internet

Sau khi lập gia đình, nam tuổi Mão thường hết lòng vì vợ con. Mục tiêu họ đặt ra không chỉ để thỏa mãn tham vọng của bản thân mà còn là động lực để gia đình có cuộc sống sung túc hơn.

Với Mão, dù có giàu có đến mấy hay địa vị xã hội cao thế nào thì ở nhà Mão luôn là một người đàn ông hết lòng yêu vợ, thương con, cố gắng đem đến điều tốt nhất cho gia đình.

Tuổi Tị

Đàn ông tuổi Tị rất dũng cảm, tự chủ. May mắn dường như luôn đồng hành cùng với họ. Cho dù ở đâu Tị cũng có thể sử dụng trí tưởng tượng của mình. Điều này khiến người xung quanh cảm nhận được Tị là người vui vẻ, hài hước.

Trong sự nghiệp, đàn ông tuổi Tị luôn tạo cho mọi người ấn tượng là người thực tế và năng động. Về mặt tương tác với người khác giới, Tị hấp dẫn một cách tự nhiên. Ở họ toát ra nét quyến rũ riêng biệt khiến người khác ấn tượng.

Đàn ông tuổi Tị cao thượng và thẳng thắn. Một khi họ đã nghiêm túc với công việc hoặc chuyện tình cảm thì họ sẽ chủ động tiến tới chứ không bỏ cuộc giữa chừng.

Bên cạnh đó, đàn ông tuổi Tị tính cách rộng rãi. Dù gặp khó khăn trong công việc hay cuộc sống, Tị luôn có thể giải quyết vấn đề một cách khách quan và bình tĩnh, tạo cho mọi người ấn tượng an toàn và đáng tin cậy.

(*)Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!