Sang vì vợ: Những con giáp nữ này có mệnh 'vượng phu ích tử', giúp chồng con nở mày, nở mặt, ai lấy được họ của nả 3 đời ăn không hết

Tâm linh - Tử vi 23/12/2022 18:00

Những con giáp nữ sau đây trời sinh tốt số, đàn ông mà lấy được những con giáp này tương lai sẽ được nhờ, không giàu sang cũng phú quý.

Tuổi Tỵ

Phụ nữ tuổi Tỵ rất coi trọng tình cảm. Họ một khi đã yêu là sẽ hết lòng, chỉ mong được sống hạnh phúc bên chồng con, gia đình luôn hòa thuận. Họ là những người không có yêu cầu quá cao, chỉ mong có thể đồng hành cùng người đàn ông mình yêu đến già.

Sang vì vợ: Những con giáp nữ này có mệnh 'vượng phu ích tử', giúp chồng con nở mày, nở mặt, ai lấy được họ của nả 3 đời ăn không hết - Ảnh 1
Đây là 4 con giáp sinh ra đã 'vượng phu ích tử', ngày càng có vận trình hanh thông và gặp nhiều may mắn. Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ tuổi Tỵ sẽ cùng chồng trải qua những khó khăn gian khổ nhất, không khi nào buông tay. Phụ nữ tuổi này rất thông minh, khéo léo.

Họ không chỉ sớm khẳng định được vị trí của mình trong lĩnh vực hoạt động mà còn giúp chồng con tạo dựng sự nghiệp vững chắc. Họ rất có tinh thần trách nhiệm và thực sự là "báu vật" trong nhà.

Tuổi Hợi

Phụ nữ tuổi Hợi vốn nhân hậu, đoan trang, lạc quan. Khi gặp khó khăn, họ luôn giữ thái độ lạc quan, tích cực. Nhờ đó, họ cũng nhanh chóng giải quyết được khó khăn.

Tài sản của tuổi Hợi sẽ sung túc theo thời gian. Càng nỗ lực cố gắng, tuổi Hợi càng nhanh chóng vượt qua khó khăn để đạt đến thành công.

Sau khi kết hôn, phụ nữ tuổi Hợi trở thành vật báu của gia đình, lan tỏa phúc lộc tới chồng con, giúp người thân gây dựng sự nghiệp. Tuổi Hợi vốn có phúc phần và càng có tuổi càng gặp nhiều may mắn. Đàn ông lấy được người như vậy nhất định phải yêu thương, trân trọng.

Tuổi Ngọ

Với sự ưu ái của các chòm sao tốt lành, người tuổi Ngọ sẽ sớm giải quyết mọi rắc rối và khó khăn trong quá khứ. Ngọ làm gì cũng tràn đầy năng lượng tích cực. Khi tâm trạng cởi mở, không thử thách nào làm khó được nữ tuổi Ngọ. Vận may quý nhân của Ngọ tăng lên, sự ngiệp thăng hoa, gặp nhiều may mắn.

Sang vì vợ: Những con giáp nữ này có mệnh 'vượng phu ích tử', giúp chồng con nở mày, nở mặt, ai lấy được họ của nả 3 đời ăn không hết - Ảnh 2
Phụ nữ thuộc 4 con giáp này tài năng và chăm chỉ, cuộc đời đi đâu làm gì cũng dễ gặp được may mắn, vận trình ngày càng suôn sẻ. Ảnh minh họa: Internet

Trong gia đình, nữ tuổi Ngọ thường lan tỏa phúc khí, mang nguồn năng lượng đến với mọi người. Ngọ nhanh nhẹn, nhạy bén với cơ hội và cởi mở với những điều mới.

Không chỉ sớm khẳng định được chỗ đứng của mình trong lĩnh vực hoạt động, nữ tuổi Ngọ còn giúp chồng con làm nên sự nghiệp. Không quá khi nói Ngọ xuất chúng trong việc kiếm tiền và lấy được họ không chỉ là may mắn của đàn ông mà còn là sự khởi đầu của một cuộc sống hạnh phúc.

Tuổi Dần

Những người tuổi Mão có tính cách dễ gần và tận tâm, tốt bụng luôn giúp đỡ những người khác khi gặp khó khăn. 

Trong công việc, những con giáp này luôn biết cách tận dụng lợi thế của mình để sự nghiệp được thuận buồm xuôi gió. 

Ngoài ra, con giáp tuổi Mão là người có số mệnh vượng phu ích tử, thường đứng sau giúp đỡ chồng con để đạt được thành công.

Những người tuổi Mão au kết hôn sẽ ngày càng gặp nhiều may mắn và tài vận của người chồng cũng vượng hơn và nhận được sự ngưỡng mộ của nhiều người.

(*) Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm!

Đã tìm ra được 3 con giáp ‘khai trương’ năm Quý Mão cực thành công, được ĐẠI QUÝ NHÂN giúp đỡ đủ đường, thay cơ chuyển vận vào tháng 1/2023

Đã tìm ra được 3 con giáp ‘khai trương’ năm Quý Mão cực thành công, được ĐẠI QUÝ NHÂN giúp đỡ đủ đường, thay cơ chuyển vận vào tháng 1/2023

Vào tháng 1 sắp tới đây, những người thuộc 3 tuổi này sẽ có nhiều phúc nhiều lộc, gặp nhiều may mắn trong cuộc đời.

Xem thêm
Từ khóa:   Tử vi hàng ngày Tử vi 12 con giáp Tử vi ngày mai

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 29/9/2026, 3 con giáp Quý Nhân vây quanh, sự nghiệp cất cánh, gian khổ mấy rồi cũng thành công, tương lai tốt đẹp

Đúng 20h hôm nay, ngày 29/9/2026, 3 con giáp Quý Nhân vây quanh, sự nghiệp cất cánh, gian khổ mấy rồi cũng thành công, tương lai tốt đẹp

Tâm linh - Tử vi 46 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 29/9/2026 như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 29/9/2026 như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Tâm linh - Tử vi 56 phút trước
Từng trách hận khi vợ bỏ đi để lại con nhỏ, người chồng xót xa khi biết nguyên nhân

Từng trách hận khi vợ bỏ đi để lại con nhỏ, người chồng xót xa khi biết nguyên nhân

Tâm sự gia đình 1 giờ 16 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 46 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, thần Tài đón vạn điều may, 3 con giáp tiền vàng đổ vào nhà ầm ầm, phú quý đại tài, phúc khí vô biên

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, thần Tài đón vạn điều may, 3 con giáp tiền vàng đổ vào nhà ầm ầm, phú quý đại tài, phúc khí vô biên

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 1 phút trước
Sự thật đằng sau việc người vợ bỏ đi để lại con nhỏ cho chồng nuôi dưỡng

Sự thật đằng sau việc người vợ bỏ đi để lại con nhỏ cho chồng nuôi dưỡng

Tâm sự gia đình 2 giờ 16 phút trước
Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 31 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 29/9/2026, 3 con giáp thời vận đến gần, Quý Nhân ban Lộc, một bước lên mây, làm ăn thuận lợi, vàng bạc chật két

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 29/9/2026, 3 con giáp thời vận đến gần, Quý Nhân ban Lộc, một bước lên mây, làm ăn thuận lợi, vàng bạc chật két

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 46 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài nâng đỡ, 3 con giáp càng lạc quan càng thu hút nhiều tài vận, làm đâu trúng ta, tiền tài bứt phá sung sướng

Đúng hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài nâng đỡ, 3 con giáp càng lạc quan càng thu hút nhiều tài vận, làm đâu trúng ta, tiền tài bứt phá sung sướng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 56 phút trước
TOP 3 món ăn sáng với sữa chua giúp no lâu mà vẫn nhẹ bụng

TOP 3 món ăn sáng với sữa chua giúp no lâu mà vẫn nhẹ bụng

Dinh dưỡng 3 giờ 46 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch sau ngày 28/9/2026

3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch sau ngày 28/9/2026

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng 20h hôm nay, ngày 29/9/2026, 3 con giáp Quý Nhân vây quanh, sự nghiệp cất cánh, gian khổ mấy rồi cũng thành công, tương lai tốt đẹp

Đúng 20h hôm nay, ngày 29/9/2026, 3 con giáp Quý Nhân vây quanh, sự nghiệp cất cánh, gian khổ mấy rồi cũng thành công, tương lai tốt đẹp

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 29/9/2026 như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 29/9/2026 như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, thần Tài đón vạn điều may, 3 con giáp tiền vàng đổ vào nhà ầm ầm, phú quý đại tài, phúc khí vô biên

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, thần Tài đón vạn điều may, 3 con giáp tiền vàng đổ vào nhà ầm ầm, phú quý đại tài, phúc khí vô biên

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục