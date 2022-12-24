Cuối tuần (24/12 - 25/12): 3 con giáp này có một lễ Giáng Sinh cực kỳ may mắn, cả người mang vận đỏ, tiền tài ập đến trở tay không kịp, ăn Lễ linh đình, Tết đến Xuân về ấm no

Tâm linh - Tử vi 24/12/2022 11:28

Vào 2 ngày cuối tuần, vận khí của 3 tuổi này lên cao báo hiệu cơ may phát tài, bản mệnh nên tận dụng thời điểm cát khí vượng để đón tài lộc về tay.

Tuổi Mão

Cuối tuần này, thần May Mắn mỉm cười với người tuổi Mão giúp cho vận trình của bản mệnh đón nhận nhiều tin mừng.

Điềm báo tử vi cho thấy bạn nhận được nhiều sự giúp đỡ, hậu thuẫn, ủng hộ từ mọi người trong công việc. Cũng bởi con giáp này luôn giữ được trạng thái phấn chấn, vui vẻ, tích cực và biết cách tạo dựng được mối quan hệ thân tình với mọi người, nhờ đó mà vận may lúc nào cũng mỉm cười.

Cuối tuần (24/12 - 25/12): 3 con giáp này có một lễ Giáng Sinh cực kỳ may mắn, cả người mang vận đỏ, tiền tài ập đến trở tay không kịp, ăn Lễ linh đình, Tết đến Xuân về ấm no - Ảnh 1
Đây là 3 con giáp may mắn cuối tuần này được sao tốt ở bên che chở, vận tài lộc vô cùng hanh thông. Ảnh minh họa: Internet

Khi gặp vấn đề khúc mắc, bạn cũng may mắn được người đi trước có kinh nghiệm nâng đỡ, vận trình có nhiều điều khởi sắc. Công việc ở thời điểm cuối năm của con giáp này tuy tăng lên về khối lượng nhưng chẳng thể làm khó được bản mệnh.

Niềm vui của Mão còn kéo dài sang cả phương diện tình cảm. Người độc thân có thể sẽ gặp được một nửa của mình trong ngày. Bạn có nhiều cơ hội gặp gỡ, làm quen với người khác phái. Đừng để lỡ cơ hội để chạm tay vào hạnh phúc ở ngay trước mắt mình nhé.

Tuổi Tý

Người tuổi Tý may mắn được đón nhận không ít tin tốt lành trong 2 ngày thứ 7 và chủ nhật này. Cuộc sống có những chuyển biến tích cực giúp tinh thần của Tý phơi phới hơn hẳn.

Công việc được tiến hành suôn sẻ, bản mệnh hết lòng vì nhiệm vụ, cống hiến cả thời gian và công sức để có thể giành được những thành công xứng đáng.

Vào thứ 7, vận khí lên cao còn báo hiệu cơ may phát tài của Tý. Bản mệnh nên tận dụng thời điểm cát khí vượng để đón tài lộc về tay. Tý không nên chần chừ kẻo vuột mất tài lộc.

Về tình cảm, ở thời điểm này ít có biến động. Dù độc thân hay đã có đôi thì Tý đều hài lòng với tình trạng hiện tại. Các mối quan hệ tốt đẹp cũng giúp Tý rất nhiều khi không chỉ mang tới cho bản mệnh nguồn động viên tinh thần mà còn nhận được những sự giúp đỡ bất cứ khi nào cần.

Tuổi Dần

Người tiếp theo nằm trong danh sách con giáp may mắn cuối tuần này chính là tuổi Dần.

Theo đó những chú Hổ có thể đạt được những bước tiến rõ rệt trên con đường tìm kiếm tài lộc của mình. Không những có nguồn lương ổn định mà bản mệnh còn có thu nhập bên ngoài là tiền thưởng, nghề tay trái, dù có chuyện bất ngờ xảy ra cũng không rơi vào tình trạng túng thiếu.

Cuối tuần (24/12 - 25/12): 3 con giáp này có một lễ Giáng Sinh cực kỳ may mắn, cả người mang vận đỏ, tiền tài ập đến trở tay không kịp, ăn Lễ linh đình, Tết đến Xuân về ấm no - Ảnh 2
Hai ngày cuối tuần (24/12 - 25/12), 3 tuổi này được thần May Mắn ở bên che chở giúp vận trình phất như diều gặp gió. Ảnh minh họa: Internet

Người làm công ăn lương cũng đón nhận may mắn khi công việc tiến triển tích cực, sự tiến bộ của bạn trong thời gian vừa qua đã được ghi nhận xứng đáng. Một vài kế hoạch cũng có bước đột phá lớn nhờ quý nhân nâng đỡ.

Không dừng lại ở đó đâu, chuyện tình cảm của bản mệnh cũng đón nhận nhiều tin mừng như nhân đôi niềm vui cuối tuần cho bạn. Người còn độc thân có thể trông chờ vào một mối quan hệ đầy hứa hẹn, trong khi đó, những người đang bế tắc trong yêu đương có thể đón nhận vài bước ngoặt rõ rệt.

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

Hôm nay (23/12): 3 con giáp này hỉ đón lộc, may mắn trăm bề, làm gì cũng hái ra tiền, cầu lộc được lộc, cầu tài được tài

Hôm nay (23/12): 3 con giáp này hỉ đón lộc, may mắn trăm bề, làm gì cũng hái ra tiền, cầu lộc được lộc, cầu tài được tài

Hôm nay Thứ 6 (23/12), tử vi dự đoán 3 con giáp này được Thần Tài gõ cửa, ban phát lộc trời, tiền đổ về đếm mỏi tay.

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