Đúng 3 ngày đầu tháng Giêng: 3 con giáp nhứ hổ mọc thêm cánh, tiền tài vượng phát, công danh sáng lạng, may mắn bùng nổ

Tử vi của tuổi Hợi cho thấy đây là con giáp hiền lành, thiện lương nên được ông trời thương xót. Họ luôn có số phận an nhàn, sung sướng hơn những con giáp khác. Người tuổi Hợi tính tình chăm chỉ, lại dịu dàng nên luôn được chồng yêu thương cưng chiều nhất mực.

Vào 3 ngày đầu tháng Giêng, tử vi của tuổi Hợi cho thấy họ có thể muốn gì được nấy bởi Thần Tài luôn thấu hiểu nỗi lòng của họ, luôn phù hộ cho mọi mong ước của tuổi Hợi thành hiện thực. Người tuổi Hợi sẽ gặp nhiều may mắn tiền bạc đầy ví, vàng bạc chất đầy trong nhà. Với những người chưa có gia đình sẽ có thêm nhiều chàng trai theo đuổi, còn với những ai lập gia đình thì tình cảm vợ chồng thêm thắm thiết.

Tươi Tỵ

Thời gian trước đây, người tuổi Tỵ gặp rất nhiều chuyện xui xẻo, nên mọi việc đều không thuận lợi. Con giáp này cũng chịu áp lực không nhỏ trong cuộc sống. Bước vào tháng 9/2018, vận thế của con giáp này có sự chuyển biến tích cực. Tài khí, tài phú của người tuổi Tỵ không ngừng tăng lên. Con giáp này sẽ nhận được những khoản tiền lớn từ việc đầu tư kinh doanh trước đây. Điều này góp phần làm dày thêm túi tiền của người tuổi Tỵ.

Vào 3 ngày đầu tháng Giêng, do nỗ lực phấn đấu, chăm chỉ làm việc nên người tuổi Tỵ sẽ được thần phật phù hộ. Con giáp này sẽ nhận được nguồn tài phú khiến người khác phải ghen tỵ, đồng thời mọi xui xẻo về tiền bạc đều được hóa giải hết. Người tuổi Sửu có thể nhanh chóng trở nên giàu có chỉ sau một đêm.

Tuổi Sửu

Tuần cận Tết là giai đoạn nước rút nên người tuổi Sửu sẽ phải khá bận rộn, nhưng nhờ tinh thần làm việc hăng say và nhiệt tình mà bạn được lãnh đạo và đồng nghiệp đánh giá rất cao.

Vào 3 ngày đầu tháng Giêng, người làm công ăn lương không những có tiền lương, tiền thưởng Tết mà còn có cả tiền thưởng nóng, giúp túi tiền trở nên rủng rỉnh.

Là người làm đầu tư, kinh doanh hoặc làm các công việc tự do, bạn cũng nhận được khoản tiền từ những mối làm ăn hoặc hợp tác từ trước đó. Công lao của bạn bỏ ra được trả giá xứng đáng, bạn ngày càng khẳng định được vị thế của mình trên thị trường.

Khi có một khoản tiền dư dả trong tay, bạn không cần phải quá lo lắng cho việc chi tiêu, sắm sửa những ngày Tết. Ngược lại, bạn có thể rộng tay một chút, coi như tự thưởng bản thân vì đã chăm chỉ suốt một năm qua.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.