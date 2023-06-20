Đúng 21h06 ngày 21/6 THU HOẠCH LỚN: 3 con giáp may mắn tiền vàng bao phủ, sự nghiệp thăng tiến, hoa hồng hay lợi nhuận liên tục báo về, thu nhập ngút trời, hỷ sự liên tiếp ùa vào nhà

Tuổi Mão phải chịu nhiều ấm ức. Con giáp này dễ bị kẻ xấu hãm hại, gây thị phi để phá hủy danh tiếng. Dù có cố giải thích nhưng vẫn hiện vẻ đuối lý khi đối phương quá cao tay. Con giáp này cần đặc biệt lưu tâm tới chuyện tiền bạc kẻo bị lừa mất của cải hoặc vay mượn không đòi lại được. Tiền nong phải sòng phẳng, chớ để tình cảm xen vào kẻo muốn đòi lại cũng khó.

Phương diện tình cảm cũng khiến con giáp này đau đầu vì chưa đâu vào đâu. Bản mệnh và đối phương dễ xảy ra to tiếng dù là những chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống. Hai người đều có cái tôi quá cao và không ai chịu nhường nhịn ai.

Có sự hậu thuẫn từ Tam Hợp cục, vận khí của người tuổi Tị có nhiều điểm sáng. Đường công danh sự nghiệp, học hành thi cử của bản mệnh đều rất thuận lợi. Nếu con giáp này đang chờ kết quả thi cử thì có thể nhận được tin tốt lành. Rất thích hợp để mưu đại sự hay tiến hành những kế hoạch quan trọng mà bạn ấp ủ đã từ lâu. Cát khí vượng thế này sẽ giúp tỷ lệ thành công cao hơn. Đặc biệt bạn có thể suy nghĩ đến việc đầu tư sinh lời, kiếm thêm nguồn thu nhập cho mình. Biết đâu mạo hiểm sẽ giúp bạn có được thành quả bất ngờ.

Hỏa khắc Kim, bản mệnh có thể vấp phải sự phản đối từ người nhà trong vấn đề tình cảm. Hai bên đều có lý lẽ riêng của mình nhưng suy cho cùng người trong gia đình thì chớ nên đối chọi gay gắt. Bạn nên lựa thời điểm đôi bên đều đã hòa hoãn để trình bày quan điểm của mình, chớ lửa cháy đổ thêm dầu.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn làm gì cũng hanh thông, suôn sẻ. Đặc biệt cát khí sẽ có lợi cho những người theo nghiệp học hành hoặc cầu chức vị. Con giáp này đang trong giai đoạn thi cử, lên chức sẽ có nhiều ưu thế, đạt được kết quả mỹ mãn, đường quan lộc vô cùng rộng mở. Các mối quan hệ xã giao tốt đẹp và thân tình, con giáp này được bạn bè giúp đỡ, mang đến những thông tin hữu ích trong việc kiếm tiền, chỉ cần năng nổ lên sẽ có nhiều nguồn thu. Với người làm nghề tự do thì đây chính là cơ hội đón tiền về túi, càng quen biết nhiều thì con đường công danh càng trơn tru.

Về tình cảm, dù bận rộn thế nào bạn cũng hãy dành thời gian cho người ấy. Đừng để đối phương cảm thấy cô đơn trong chính mối quan hệ của mình. Những lời hỏi han, quan tâm kịp thời có tác dụng xoa dịu rất lớn. Nếu bạn chân thành, người ấy chắc chắn sẽ thông cảm cho những vất vả hiện tại của bạn.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm