Đúng 21h ngày 15/12: Cát tinh chiếu mệnh, khai vận tụ tài, 3 con giáp lộc đỏ tưng bừng, giàu nhanh có của, tiền đầy tay, vàng tràn két

Tử vi nói rằng, vào 21h tối ngày 15/12, người tuổi Mão được Thần Tài ghé thăm, đón vận may liên tiếp, tài lộc dồi dào. Sự nghiệp của con giáp này phát triển thuận lợi, làm ăn suôn sẻ. Nhờ đó, bản mệnh có nguồn thu nhập tốt, tiền của ngày một nhiều.

Tuổi Mão càng nỗ lực, cố gắng, càng bỏ nhiều công sức thì lộc nhận về càng nhiều, xứng đáng với những gì đã bỏ ra. Thời gian tới, con giáp này sẽ bận rộn hơn nhưng thành quả nhận được lại vượt sức mong đợi.

Tuổi Tuất

Người tuổi Chó cũng lọt vào top những con giáp may mắn vào 21h tối ngày 15/12. Đối với người tuổi Tuất, năm Qúy Mão cũng là năm may mắn về tài lộc. Các dự định đều hoàn thành và đạt kết quả tốt đẹp như ban đầu hoạch định.

Tử vi cho hay vào 21h tối ngày 15/12 người tuổi Tuất liên tục có được cơ hội đưa tới. Nếu bản thân biết chớp lấy thời cơ, đồng thời tính toán đầu tư thì cuối năm có thể thu về khoản tiền lớn.

Không chỉ may mắn trên con đường công danh tài lộc, mà người tuổi Tuất còn may mắn cả về đường tình cảm. Vận đào hoa bủa vây khiến tuổi Tuất có rất nhiều người theo đuổi.

Nếu như còn độc thân, đây là cơ hội tốt để tuổi Tuất tìm được tình duyên đích thực đời mình. Nếu có đôi có chốn, họ sẽ càng thêm phần gắn bó viên mãn.

Tuổi Tý

Bước sang 21h tối ngày 15/12, tuổi Tý trở thành con giáp cực kì may mắn nhờ nhận được sự hậu thuẫn đến từ Thần Tài, làm đâu thắng đó, đụng đâu ra tiền đó.

Mọi kế hoạch đề xuất trước đó được thông qua, từ bước đầu đã thấy được sự khả thi thì việc mang về lợi nhuận không có gì ngạc nhiên.

Đặc biệt phải nhắc đến vận tài lộc đỏ thắm khi được Chính Ấn và Thiên Phúc trợ mệnh. Tý tập trung vào công việc của mình nên tiền bạc đổ về tay không ngớt, nhất là tiền hoa hồng nhiều hơn cả tiền lương cứng.

Việc buôn bán kinh doanh đạt được doanh thu vượt ngoài kế hoạch. Tuy có một vài vấn đề phát sinh gây trục trặc nhất thời nhưng vẫn không thể lấp đi khả năng ứng xử và khả năng kiếm tiền thiên bẩm của bản mệnh.

Các mối quan hệ xã giao trong hai ngày cuối tuần cũng vô cùng hài hòa, việc kí thêm các hợp đồng dài hạn là điều hiển nhiên thấy được nhờ có quý nhân giới thiệu, ngỏ lời giúp đỡ.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.