Đúng 2 ngày liên tiếp giữa tuần (20/12 và 21/12), 3 con giáp may mắn đủ đường, tình duyên rực rỡ, tài lộc vượng phát, giàu có bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 18/12/2023 16:33

Đúng 2 ngày liên tiếp giữa tuần (20/12 và 21/12), 3 con giáp sau tiền tài tăng liên tục, may mắn không ai bằng, giàu lên trông thấy trong ngày mới.

Tuổi Mão 

Đúng 2 ngày liên tiếp giữa tuần (20/12 và 21/12), tuổi Mão gặp khá nhiều may mắn. Con giáp này nhận được nhiều sự giúp đỡ, hậu thuẫn từ mọi người. Cũng bởi bản mệnh luôn vui vẻ, tích cực và biết cách tạo dựng được mối quan hệ với mọi người nên vận may lúc nào cũng mỉm cười.

Khi gặp vấn đề khúc mắc, con giáp này cũng may mắn được người đi trước có kinh nghiệm nâng đỡ, vận trình có nhiều điều khởi sắc. Công việc ở thời điểm cuối năm tuy tăng lên về khối lượng nhưng chẳng thể làm khó được bản mệnh.

Trên phương diện tình cảm, người độc thân có thể sẽ gặp được một nửa của mình trong ngày. Con giáp này có nhiều cơ hội gặp gỡ, làm quen với người khác phái. Đừng để lỡ cơ hội để chạm tay vào hạnh phúc ở ngay trước mắt mình.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Quý nhân phù trợ: Hợi, Mùi

Đúng 2 ngày liên tiếp giữa tuần (20/12 và 21/12), 3 con giáp may mắn đủ đường, tình duyên rực rỡ, tài lộc vượng phát, giàu có bất ngờ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi 

Không chỉ được yêu mến nhờ tính cách hiền lành, tốt bụng và ân cần, người tuổi Mùi còn có ý thức mạnh mẽ về gia đình và chú ý đến cảm xúc cũng như nhu cầu của người khác. Những người thuộc con giáp này rất giàu cảm xúc, tận tâm và ấm áp trong tình yêu.

Đúng 2 ngày liên tiếp giữa tuần (20/12 và 21/12) là thời điểm vàng để những người sinh dưới bản mệnh này phát triển trong sự nghiệp. Nhờ tính cách chăm chỉ và sự nỗ lực không ngừng nghỉ, người tuổi Mùi sẽ được cấp trên, đồng nghiệp đánh giá cao. Về mặt tài chính, con giáp này sẽ có thu nhập ổn định từ công việc chính và có thêm khoản tiền thưởng từ việc tay trái.

Tuổi Mùi nên duy trì thái độ tự tin, tích cực và tin tưởng vào khả năng của mình. Để sự nghiệp ngày càng lên cao như diều gặp gió, con giáp này cần chuẩn bị đủ dũng cảm để chấp nhận những thử thách mới và thể hiện tài năng của mình. Trong tình yêu, tuổi Mùi nên tiếp tục quan tâm đến nhu cầu của gia đình, người thân và cố gắng tạo dựng một gia đình đầm ấm, hòa thuận.

Đúng 2 ngày liên tiếp giữa tuần (20/12 và 21/12), 3 con giáp may mắn đủ đường, tình duyên rực rỡ, tài lộc vượng phát, giàu có bất ngờ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ 

Đúng 2 ngày liên tiếp giữa tuần (20/12 và 21/12), người tuổi Tỵ hôm nay thích cuộc sống thoải mái, nhưng lại thường mong muốn gia đình hỗ trợ kinh tế.

Công việc: Người tuổi Tỵ đang chọn công việc tự do, không gò bó về thời gian, luôn cố gắng cải thiện công việc trong lúc thực hiện.

Tình cảm: Bạn ở cạnh người yêu nhưng đôi lúc cảm thấy bất an.

Tài lộc: Nguồn tài lộc vốn dĩ cần được cải thiện nhiều hơn, cố gắng hoàn thành những dự định tài chính chỉn chu.

Sức khoẻ: Tình trạng sức khỏe là vấn đề trở ngại, không tốt cột sống.

Đúng 2 ngày liên tiếp giữa tuần (20/12 và 21/12), 3 con giáp may mắn đủ đường, tình duyên rực rỡ, tài lộc vượng phát, giàu có bất ngờ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Trúng số độc đắc tiền tỷ vào đúng 3 ngày liên tiếp tới (18, 19 và 20/12), 3 con giáp ẵm ngàn lộc vàng, tới thời giàu sang, đời phất lên hương rực rỡ

Trúng số độc đắc tiền tỷ vào đúng 3 ngày liên tiếp tới (18, 19 và 20/12), 3 con giáp ẵm ngàn lộc vàng, tới thời giàu sang, đời phất lên hương rực rỡ

Đúng 3 ngày liên tiếp tới (18, 19 và 20/12), 3 con giáp sau hốt đầy tiền bạc vào túi, giàu sang khỏi bàn, nằm không cũng hứng trọn mưa tài lộc.

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