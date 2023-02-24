Đúng 2 ngày cuối tháng 2/2023, vượng đường tài lộc, 3 con giáp 'uống no lộc trời', sự nghiệp vụt sáng, chuyện đại sự dễ bề thành công

Tâm linh - Tử vi 24/02/2023 10:01

Đúng 2 ngày cuối tháng 2/2022, những con giáp này nhận được nhiều ưu ái, tài lộc bỗng chốc nhảy vọt, tiền đếm không xuể.

Tuổi Ngọ 

Đúng 2 ngày cuối tháng 2 có những dự báo cho thấy đây là thời điểm hái vàng hái bạc, ăn nên làm ra, tiền bạc ngập két của Ngọ. Bản mệnh luôn nghiêm túc trong công việc, làm đến nơi đến chốn nên rất được lòng đối tác cũng nhờ đó được cấp trên trao quyền, tín nhiệm. 

Nhìn chung, 2 ngày cuối tháng 2 là thời điểm thuận lợi để con giáp tuổi Ngọ thực hiện những kế hoạch mà mình đã ấp ủ bao lâu nay. Người làm công ăn lương cũng có nhiều tin vui liên quan đến lương thưởng, chức vụ.

Sống khiêm nhường, tử tế vậy nên đã đến lúc con giáp thu hoạch cho mình hoa thơm, trái ngọt.

Đúng 2 ngày cuối tháng 2/2023, vượng đường tài lộc, 3 con giáp 'uống no lộc trời', sự nghiệp vụt sáng, chuyện đại sự dễ bề thành công - Ảnh 1
Đúng 2 ngày cuối tháng 2 có những dự báo cho thấy đây là thời điểm hái vàng hái bạc của tuổi Ngọ. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Khi nhắc đến người tuổi Mùi, hầu hết mọi người sẽ nghĩ đến một con giáp chăm chỉ, độc lập và thích tự làm mọi việc mà không nhờ đến ai. Trong công việc, con giáp này luôn nhận được sự yêu mến của đồng nghiệp vì sự tốt bụng, thân thiện của mình. 

Đúng 2 ngày cuối tháng 2 là khoảng thời gian lý tưởng để con giáp này bắt tay vào hoàn thành những nhiệm vụ còn dang dở trước đó. Một vài kế hoạch tưởng chừng như đã thất bại sẽ bất ngờ phát triển và đem về cho người tuổi Mùi một khoản lãi không tưởng.

Họ cũng được những người thân thiết rủ rê đầu tư các dự án sinh lời cao. Tuy nhiên tuổi Mùi cần bình tĩnh, cân nhắc kĩ và hỏi thêm ý kiến người có kinh nghiệm để tránh rơi vào cảnh “tiền mất tật mang".

Đúng 2 ngày cuối tháng 2/2023, vượng đường tài lộc, 3 con giáp 'uống no lộc trời', sự nghiệp vụt sáng, chuyện đại sự dễ bề thành công - Ảnh 2
Đúng 2 ngày cuối tháng 2, công việc bất ngờ phát triển và đem về cho người tuổi Mùi một khoản lãi không tưởng. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Theo tử vi, người tuổi Tý rất kiên định và không dễ bị cản trở. Họ tỏ ra rất chăm chỉ và tận tâm trong các hoạt động hàng ngày và luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác, điều này giúp họ có được sự yêu mến từ nhiều người. Có thể nói rằng, người tuổi Tý có khả năng xây dựng một mạng lưới quan hệ mạnh mẽ cho bản thân.

Trong giai đoạn vừa qua, những người tuổi Tý không gặp nhiều trở ngại trong con đường phát triển. Những khó khăn đã được giải quyết và Tý luôn có quý nhân đứng ra hướng dẫn cho mình. Trong 2 ngày cuối tháng 2, Tý sẽ tiếp tục tăng trưởng và kiếm tiền một cách dễ dàng và thuận lợi hơn.

Đúng 2 ngày cuối tháng 2/2023, vượng đường tài lộc, 3 con giáp 'uống no lộc trời', sự nghiệp vụt sáng, chuyện đại sự dễ bề thành công - Ảnh 3
Trong 2 ngày cuối tháng 2, Tý sẽ tiếp tục tăng trưởng và kiếm tiền một cách dễ dàng và thuận lợi hơn. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

Tử vi thứ Bảy ngày 25/2/2023 của 12 con giáp: Ngọ - Thân sự nghiệp hanh thông, vận trình rực sáng, Mão đào hoa kém sắc, dễ gặp tiểu nhân

Tử vi thứ Bảy ngày 25/2/2023 của 12 con giáp: Ngọ - Thân sự nghiệp hanh thông, vận trình rực sáng, Mão đào hoa kém sắc, dễ gặp tiểu nhân

Dưới đây là tử vi thứ Bảy ngày 25/2/2023 của 12 con giáp. Cặp đôi Ngọ - Thân dễ dàng gặt hái thành tựu trong sự nghiệp .Trong khi đó, người tuổi Mão lại ảm đạm về con đường tình duyên.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi cuối tháng 2 con giáp may mắn tử vi hàng ngày tử vi ngày mới

TIN MỚI NHẤT

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

Sao quốc tế 34 phút trước
Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Sao quốc tế 37 phút trước
Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Đời sống 43 phút trước
Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 44 phút trước
Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Sao quốc tế 47 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Tâm linh - Tử vi 54 phút trước
Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tâm linh - Tử vi 56 phút trước
NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đời sống 1 giờ 5 phút trước
Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Tin y tế 1 giờ 32 phút trước
Thần Tài chiếu mệnh sau ngày 27/9/2026, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Thần Tài chiếu mệnh sau ngày 27/9/2026, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 44 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Giá vàng hôm nay, ngày 27/9/2026: Người mua lỗ đến 6,5 triệu đồng/lượng chỉ sau một tuần

Giá vàng hôm nay, ngày 27/9/2026: Người mua lỗ đến 6,5 triệu đồng/lượng chỉ sau một tuần

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Thần Tài chiếu mệnh sau ngày 27/9/2026, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Thần Tài chiếu mệnh sau ngày 27/9/2026, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết sau ngày 27/9/2026

3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết sau ngày 27/9/2026

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 20h hôm nay, ngày 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng 20h hôm nay, ngày 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số