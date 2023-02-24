Đúng 2 ngày cuối tháng 2/2023, vượng đường tài lộc, 3 con giáp 'uống no lộc trời', sự nghiệp vụt sáng, chuyện đại sự dễ bề thành công

Đúng 2 ngày cuối tháng 2/2022, những con giáp này nhận được nhiều ưu ái, tài lộc bỗng chốc nhảy vọt, tiền đếm không xuể.
- Đúng ngày mai, thứ Bảy ngày 25/2/2023, song hỷ lâm môn, 3 con giáp tài lộc vô biên, tiền bạc nối gót đi theo vào nhà, vận trình vượng phát, đổi đời sau 1 đêm
- Đúng hôm nay, thứ 6 (24/2), trời cao ban lộc, 3 con giáp gánh lộc mỏi vai, tiền tài tăng tiến, quý nhân bám dính không buông
Tuổi Ngọ
Đúng 2 ngày cuối tháng 2 có những dự báo cho thấy đây là thời điểm hái vàng hái bạc, ăn nên làm ra, tiền bạc ngập két của Ngọ. Bản mệnh luôn nghiêm túc trong công việc, làm đến nơi đến chốn nên rất được lòng đối tác cũng nhờ đó được cấp trên trao quyền, tín nhiệm.
Nhìn chung, 2 ngày cuối tháng 2 là thời điểm thuận lợi để con giáp tuổi Ngọ thực hiện những kế hoạch mà mình đã ấp ủ bao lâu nay. Người làm công ăn lương cũng có nhiều tin vui liên quan đến lương thưởng, chức vụ.
Sống khiêm nhường, tử tế vậy nên đã đến lúc con giáp thu hoạch cho mình hoa thơm, trái ngọt.
Tuổi Mùi
Khi nhắc đến người tuổi Mùi, hầu hết mọi người sẽ nghĩ đến một con giáp chăm chỉ, độc lập và thích tự làm mọi việc mà không nhờ đến ai. Trong công việc, con giáp này luôn nhận được sự yêu mến của đồng nghiệp vì sự tốt bụng, thân thiện của mình.
Đúng 2 ngày cuối tháng 2 là khoảng thời gian lý tưởng để con giáp này bắt tay vào hoàn thành những nhiệm vụ còn dang dở trước đó. Một vài kế hoạch tưởng chừng như đã thất bại sẽ bất ngờ phát triển và đem về cho người tuổi Mùi một khoản lãi không tưởng.
Họ cũng được những người thân thiết rủ rê đầu tư các dự án sinh lời cao. Tuy nhiên tuổi Mùi cần bình tĩnh, cân nhắc kĩ và hỏi thêm ý kiến người có kinh nghiệm để tránh rơi vào cảnh “tiền mất tật mang".
Tuổi Tý
Theo tử vi, người tuổi Tý rất kiên định và không dễ bị cản trở. Họ tỏ ra rất chăm chỉ và tận tâm trong các hoạt động hàng ngày và luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác, điều này giúp họ có được sự yêu mến từ nhiều người. Có thể nói rằng, người tuổi Tý có khả năng xây dựng một mạng lưới quan hệ mạnh mẽ cho bản thân.
Trong giai đoạn vừa qua, những người tuổi Tý không gặp nhiều trở ngại trong con đường phát triển. Những khó khăn đã được giải quyết và Tý luôn có quý nhân đứng ra hướng dẫn cho mình. Trong 2 ngày cuối tháng 2, Tý sẽ tiếp tục tăng trưởng và kiếm tiền một cách dễ dàng và thuận lợi hơn.
* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo