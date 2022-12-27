Đúng 2 ngày 28/12 và 29/12, Thần Tài 'bảo kê', Kim Tài 'báo phúc', 3 con giáp danh tiếng vẻ vang, tiền tài trải dài khắp lối

Tâm linh - Tử vi 27/12/2022 20:37

Theo tử vi, đúng 2 ngày 28/12, 29/12 có 3 con giáp may mắn ẵm trọn lộc tổ tiên, vận trình thuận lợi, công việc như ý.

Tuổi Ngọ

Theo tử vi cho biết, được Chính Quan trợ lực nhiệt tình nên con giáp Ngọ làm ăn hanh thông, thuận lợi, phát tài phát lộc trong 2 ngày tới. Những người làm ăn chân chính sẽ lại càng gặp được may mắn, nếu Ngọ đang trong giai đoạn xin việc, chờ việc thì chắc chắn sẽ có tin vui gửi đến kết quả tốt đẹp cho bạn. 

Tuy nhiên Ngọ cần lưu ý đến các công việc mà sắp xếp sao cho thỏa đáng, việc quan trọng thì ưu tiên hàng đầu rồi mới đến các công việc rườm rà bên lề. Cũng cần xem xét kĩ lương đừng vì niềm vui nhất thời mà quên đi một vài công việc cần được giải quyết trọn vẹn. 

Đúng 2 ngày 28/12 và 29/12, Thần Tài 'bảo kê', Kim Tài 'báo phúc', 3 con giáp danh tiếng vẻ vang, tiền tài trải dài khắp lối - Ảnh 1
Được Chính Quan trợ lực nhiệt tình nên con giáp Ngọ làm ăn hanh thông, thuận lợi, phát tài phát lộc trong 2 ngày tới. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn 

 

Công việc của tuổi Thìn trong 2 ngày tới có vẻ như được Thiên Ấn chiếu cố nên vượt mặt được đối thủ đáng gờm trước đóm, dẫn được ưu thế trên lĩnh vực mà bạn đang theo đuổi. 

Bản mệnh có tiếng nói trong công việc, kí kết hợp đồng tốt đẹp, tuy nhiên cũng nên giữ thái độ chừng mực khi cư xử với đồng nghiệp. Tuyệt nhiên không vì thành công khởi đầu mà nảy sinh thái độ kiêu ngạo. Bên cạnh đó, bản mệnh còn là con người hài hòa nhưng không yếu đuối, khi có cơ hội thì sẽ rất mạnh mẽ, khéo léo và tìm mọi cách để giành lấy vị trí xứng đáng.

Đúng 2 ngày 28/12 và 29/12, Thần Tài 'bảo kê', Kim Tài 'báo phúc', 3 con giáp danh tiếng vẻ vang, tiền tài trải dài khắp lối - Ảnh 2
Công việc của tuổi Thìn trong 2 ngày tới có vẻ như được Thiên Ấn chiếu cố nên mọi viêc đều tốt đẹp. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi 

Tuổi Hợi may mắn được Thực Thần trợ mệnh nên những ai làm kinh doanh buôn bán nhất là hàng ăn uống thì dễ thu hút được khách số lượng khủng. Bản mệnh không chịu ngồi yên một chỗ, không chịu để chân tay được nghỉ ngơi mà tự tìm cách kiếm thêm việc tay trái. 

Bạn là người giỏi ăn nói, nắm bắt tâm lý đối phương càng tốt mà gặp khách hàng, đối tác có khó tính đến đâu bạn cũng chinh phục dễ dàng, mang trọn hợp đồng giá trị khủng về cho tập thể. Tài chính mở ra toàn vẹn, khoản lương thưởng trao đến tay, với số tiền này bạn hoàn toàn không cần lo lắng về những khoản nợ trước đó. 

Đúng 2 ngày 28/12 và 29/12, Thần Tài 'bảo kê', Kim Tài 'báo phúc', 3 con giáp danh tiếng vẻ vang, tiền tài trải dài khắp lối - Ảnh 3
Tài chính mở ra toàn vẹn, khoản lương thưởng trao đến tay, với số tiền này Hợi hoàn toàn không cần lo lắng về những khoản nợ trước đó. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

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