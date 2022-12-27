Trúng số độc đắc 2 lần liên tiếp trong những ngày cuối năm 2022, 3 con giáp phúc lộc song toàn, đổi nhà đổi xe, tiền bạc không thiếu

Tâm linh - Tử vi 27/12/2022 20:03

Trong những ngày cuối năm là thời điểm 3 con giáp này uống no lộc trời ban nên vượng tài, vượng lộc.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân có đầu óc nhanh nhẹn. Họ có thái độ đúng đắn với mọi người và có cách giải quyết công việc hợp lý.

 

Trong những ngày cuối năm, người tuổi Thân trở nên vui vẻ nhiều hơn. Họ đang đón rất nhiều niềm vui. Trong khi nhiều người phải chật vật kiếm ăn thì thu nhập của người tuổi Thân lại gia tăng.

Chẳng những vậy, họ còn lan tỏa phúc khí tới gia đình khiến người thân cũng thịnh vượng thêm nhiều phần. Nhìn chung đây là thời điểm đầy hứa hẹn với người tuổi Thân và họ không phải lo lắng về công việc cũng như tiền bạc.

Trúng số độc đắc 2 lần liên tiếp trong những ngày cuối năm 2022, 3 con giáp phúc lộc song toàn, đổi nhà đổi xe, tiền bạc không thiếu - Ảnh 1
Trong những ngày cuối năm, người tuổi Thân trở nên vui vẻ nhiều hơn. Họ đang đón rất nhiều niềm vui. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi thông minh, khôn ngoan. Họ có tầm nhìn chính xác và có thể đưa ra phán đoán trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Chính vì vậy mà ở thời điểm hiện tại, Hợi vẫn rất bình tĩnh để tìm ra cơ hội thuận lợi.

Trong những ngày cuối năm, những khó khăn, trở ngại sẽ dần biết mất. Trước mắt Hợi là một con đường rộng mở.

Đây là khoảng thời gian rất hứa hẹn cho Hợi giúp Hợi kiếm được nhiều tiền hơn, tâm lý cũng thoải mái hơn. Nhìn chung, những ngày cuối năm, là thời điểm may mắn của con giáp này.

Trúng số độc đắc 2 lần liên tiếp trong những ngày cuối năm 2022, 3 con giáp phúc lộc song toàn, đổi nhà đổi xe, tiền bạc không thiếu - Ảnh 2
Trong những ngày cuối năm, trước mắt Hợi là một con đường rộng mở. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn có tính kiên nhẫn và ý chí tương đối cao. Họ không ngừng học hỏi, tìm tòi, không ngại khó, không ngại khổ càng không vì trở ngại mà chán nản. Trong bất cứ việc gì họ cũng luôn cẩn thận để không bỏ qua chi tiết quan trọng.

Trong những ngày cuối năm, người tuổi Thìn có vận trình tiến triển đáng kể. Trong công việc, con giáp này dễ nhận được cơ hội thăng chức, tăng lương nhờ sự nỗ lực không ngừng nghỉ.

Sự tự tin cũng giúp Thìn dám nắm bắt cơ hội. Chính vì vậy mà người tuổi này cũng nhiều phần vượng hơn. Trong khoảng thời gian này, Thìn làm công việc gì cũng không lo thiếu tiền.

Trúng số độc đắc 2 lần liên tiếp trong những ngày cuối năm 2022, 3 con giáp phúc lộc song toàn, đổi nhà đổi xe, tiền bạc không thiếu - Ảnh 3
Trong những ngày cuối năm, người tuổi Thìn có vận trình tiến triển đáng kể. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

Từ thứ Tư (28/12), 3 con giáp có tài lộc thịnh vượng, công việc hanh thông thuận lợi, chờ đón năm mới vô cùng xán lạn

Từ thứ Tư (28/12), 3 con giáp có tài lộc thịnh vượng, công việc hanh thông thuận lợi, chờ đón năm mới vô cùng xán lạn

Từ thứ Tư (28/12), 3 con giáp này sẽ gặp nhiều thuận lợi về tiền bạc, bước sang 2023 sẽ vô cùng sung túc.

Xem thêm
Từ khóa:   Tử vi cuối năm 2022 tử vi cuối tháng 12/2022 con giáp may mắn cuối năm

TIN MỚI NHẤT

Sau hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Sau hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 20 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (29/9/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (29/9/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Tâm linh - Tử vi 50 phút trước
Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Tâm sự 1 giờ 5 phút trước
Cuối ngày hôm nay (29/9/2026), 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Cuối ngày hôm nay (29/9/2026), 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 20 phút trước
Hành trình tìm thấy 'nửa kia' và quyết định kết hôn sau 6 tháng của cô gái 28 tuổi

Hành trình tìm thấy 'nửa kia' và quyết định kết hôn sau 6 tháng của cô gái 28 tuổi

Tâm sự tình yêu 2 giờ 5 phút trước
Góc khuất hôn nhân của cô gái kết hôn năm 19 tuổi và biến cố chồng ngoại tình

Góc khuất hôn nhân của cô gái kết hôn năm 19 tuổi và biến cố chồng ngoại tình

Ngoại tình 3 giờ 5 phút trước
Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Tâm sự 4 giờ 5 phút trước
Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Tâm sự 5 giờ 5 phút trước
Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Tâm sự 5 giờ 35 phút trước
Bắt sống trăn khổng lồ dài 4 mét bò ngoài sân trường khiến học sinh một phen hoảng hốt

Bắt sống trăn khổng lồ dài 4 mét bò ngoài sân trường khiến học sinh một phen hoảng hốt

Video 6 giờ 5 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Sau hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (29/9/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (29/9/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Cuối ngày hôm nay (29/9/2026), 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Cuối ngày hôm nay (29/9/2026), 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân