Đúng 18h08p hôm nay 16/12: TOP 3 con giáp THỰC THẦN nâng đỡ, CHÍNH TÀI kề bên, bản mệnh công danh thành toại, tiền tài thênh thang, số đỏ đề tên, giàu nứt đố đổ vách

Tâm linh - Tử vi 16/12/2022 14:25

Đúng 18h08p hôm nay 16/12, 3 con giáp này có thực thần nâng đỡ, chính tài kề bên, bản mệnh công danh vụt sáng, tiền tài thênh thang, số đỏ lên đời, vận trình 'nở hoa'.

Tuổi Mùi

Vận trình của tuổi Mùi về cơ bản là tốt đẹp. Mặc dù đường tình duyên của con giáp này vẫn có nhiều cản trở nhưng tình yêu giữa hai người đủ lớn để chống chọi lại những sóng gió, giông bão cuộc đời, tìm được một nửa thực sự yêu tương và dành cho mình.

Xem tử vi thứ Sáu ngày 16/12/2022 của 12 con giáp, Thực Thần ghé thăm mang đến cho người tuổi Mùi vận may về tiền bạc. Những người làm kinh doanh buôn bán hay nghề tự do có thể nhân cơ hội này để triển khai những dự án đầu tư có triển vọng, hứa hẹn sẽ thu về khoản lợi lớn trong tương lai.

Đúng 18h08p hôm nay 16/12: TOP 3 con giáp THỰC THẦN nâng đỡ, CHÍNH TÀI kề bên, bản mệnh công danh thành toại, tiền tài thênh thang, số đỏ đề tên, giàu nứt đố đổ vách - Ảnh 1
Vận trình của tuổi Mùi về cơ bản là tốt đẹp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tử vi hằng ngày của 12 con giáp nói rằng thứ 6 ngày 16/12/2022, vận trình tài lộc của tuổi Mão tăng tiến không ngừng, nhất là người buôn bán kinh doanh. Chuyện làm ăn của con giáp này thuận lợi, hàng hóa trôi chảy vô cùng, không có hàng tồn đọng nên lợi nhuận thu về tăng lên gấp nhiều lần, tiền bạc đổ ào ào về túi.

Nếu con giáp này có ý định mở rộng kinh doanh hay chuyển đổi sang phương thức mới thì nên cân nhắc kỹ càng từ trước và cần lên kế hoạch rõ ràng, cụ thể. Nếu đã quyết định thì tuổi Mão nên tiến hành trong ngày này bởi khả năng thành công cao hơn do vận khí đang lên.

Chuyện tình cảm của các cặp đôi cũng có tiến triển mới trong ngày ngũ hành Mộc Hỏa tương sinh này. Đôi bên trở nên gắn bó hơn sau khi vượt qua bao sóng gió thử thách. Đã đến lúc hai người có thể suy tính đến chuyện về chung một nhà rồi đó. 

Đúng 18h08p hôm nay 16/12: TOP 3 con giáp THỰC THẦN nâng đỡ, CHÍNH TÀI kề bên, bản mệnh công danh thành toại, tiền tài thênh thang, số đỏ đề tên, giàu nứt đố đổ vách - Ảnh 2
Chuyện tình cảm của các cặp đôi cũng có tiến triển mới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ 6 ngày 16/12/2022, tuổi Thìn đón nhận tin vui tới tấp, đường công danh sự nghiệp có dấu hiệu chuyển biến tích cực, con giáp này vẫn tiếp tục nỗ lực, cố gắng để giành lấy những mục tiêu đã định. Dù con đường phía trước còn nhiều khó khăn nhưng cũng không làm bản mệnh nhụt chí.

Con giáp này nên năng động và lăn xả hơn để có thêm cơ hội thể hiện năng lực của mình. Mặc dù quá trình đó sẽ phải vất vả nhưng kết quả thu được sẽ khiến tuổi Thìn hài lòng. Ngoài ra, tầm nhìn xa trông rộng sẽ mang tới cho bản mệnh nhiều không gian phát triển tốt đẹp trong tương lai.

Bản mệnh và nửa kia rất yêu thương và quý trọng nhau. Dù đã kết hôn từ lâu hay đang ở giai đoạn tìm hiểu thì bạn luôn nhớ tới việc hâm nóng cảm xúc, tạo niềm vui bất ngờ cho người ấy. 

Đúng 18h08p hôm nay 16/12: TOP 3 con giáp THỰC THẦN nâng đỡ, CHÍNH TÀI kề bên, bản mệnh công danh thành toại, tiền tài thênh thang, số đỏ đề tên, giàu nứt đố đổ vách - Ảnh 3
Bản mệnh và nửa kia rất yêu thương và quý trọng nhau - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

THẦN TÀI mở cửa kho vàng, cuối ngày mai (15/12), 3 con giáp này bơi trong tiền tài, bản mệnh ngồi mát ăn bát vàng, tiêu xài thả ga, số đỏ đề tên, phú quý lên đời

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