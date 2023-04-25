Đúng 17h ngày mai (26/4/2023): 3 con giáp TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, Thần Tài đứng về phía bạn, nắm lấy thời cơ lên đời, đổi vận

Tử vi hôm nay ngày 26/4/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mão kín tiếng chuyện đời tư, hạnh phúc với những gì đang có.

Tình duyên: Tình cảm kín đáo, cả hai không công khai, bạn hạnh phúc với tình yêu hiện tại.

Công việc: Công danh người tuổi Mão có nhiều thành tựu đáng mong đợi, nên tận hưởng thành quả khi đã nỗ lực hết mình.

Tài lộc: Chi tiêu mua sắm gia dụng quá nhiều.

Sức khỏe: Hạn chế ăn quá no trước những buổi vận động mạnh.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi vui hôm nay ngày 26/4/2023 của 12 con giáp cho thấy Vận có Thiên Tài dự báo tuổi Thìn có cả hung lẫn cát. Dù buôn may bán đắt nhưng bạn nên khiêm tốn hơn, đừng để người khác đánh giá bạn là một người tự kiêu và tự tin thái quá về khả năng của mình.

Đường tình duyên được Tam Hội tương trợ nên may mắn hơn hẳn. Ngày này bạn có thời gian đi chơi cùng gia đình, người yêu. Thìn sống trong sự vui vẻ, sung sướng của tình cảm thân thiết.

Mặt tài vận kém may vì Mộc khắc Thổ. Chi tiêu khá mạnh tay nên ví tiền hao hụt nặng. Khi tham dự những sự kiện đông người thì phải giữ ví tiền, điện thoại cẩn thận kẻo bị trộm lúc nào không hay.

Công việc: Vận trình sự nghiệp người tuổi Thìn chưa có nhiều thay đổi, hạn chế những buổi tranh luận không đi đến được hồi kết.

Tình duyên: Người tuổi Thìn độc thân thường có những mối quan hệ mập mờ, không rõ ràng.

Tài lộc: Tài chính tự bản thân làm ra, may mắn chỉ chiếm phần nhỏ so với những cố gắng của bạn.

Sức khỏe: Mất nước quá nhiều, dễ dẫn đến nguy cơ đột quỵ.

Giờ tốt: 23h đến 1h

Màu sắc cát tường: Vàng, hồng

Quý nhân phù trợ: Dậu, Tý

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tử vi hằng ngày của 12 con giáp chỉ ra rằng thứ Tư ngày 26/4/2023 hôm nay, sự nghiệp của tuổi Ngọ có thể gặp sóng gió, dễ bị mất chức, nghỉ việc, hay phải đi làm thêm đột xuất. Nhiều người cố gắng cày để kiếm thêm vài đồng còn bị chèn ép, vất vả.

Tuy nhiên, vận tiền bạc lại có phần tăng tiến. Con giáp này làm nhiều tiêu ít. Những người làm nghề quảng cáo, dịch vụ, buôn bán càng chịu khó kết nối thì càng có lợi cho vận tiền bạc.

Vận trình tình cảm cũng rất may mắn. Con giáp này và đối phương rất biết cách vun vén tình cảm, cùng nhau cố gắng. Nhiều người đang có kế hoạch du lịch đến nơi có quang cảnh đẹp và lãng mạn cùng gia đình, người yêu.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Quý nhân phù trợ: Tuất, Mùi

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm