Đúng 6h sáng mai, thứ Tư 26/4/2023: Thần Tài hiển linh ban lộc cho những con giáp này, số mệnh vàng 10, cuộc đời sang trang sung sướng

Tuổi Tý có Chính Ấn chiếu vận nên học hành không đến nỗi tệ, chỉ là công việc khá ì ạch, chậm chạp. Không chỉ riêng ngày thứ 4 này mà thời gian gần đây có vẻ như bạn không có hứng đi làm.

Tiền bạc cũng khá tăm tối, con giáp này cần cẩn thận hơn với vấn đề chi tiêu của mình. Bạn trải qua một số rắc rối về mặt tài chính do đó cần phải cân đối lại tình hình tài chính, nên bớt ăn uống lại.

Tình cảm may mắn nhờ Thủy sinh Mộc. Thái độ của Tý không mấy niềm nở nhưng vẫn được mọi người xung quanh thông cảm. Có lẽ lúc này bạn sẽ được làm mới tình cảm của mình bằng chuyến du lịch bất ngờ.

Giờ tốt: 7h đến 9h

Màu sắc cát tường: Xanh nõn chuối, vàng chanh

Quý nhân phù trợ: Thìn, Thân

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Con đường danh vọng của tuổi Sửu nhiều thách thức, sự nhiệt huyết trong công việc của bạn không còn nhiều như ngày mới bắt đầu, càng ngày tuổi Sửu càng nhận ra mình vốn dĩ không hợp với môi trường này. Vận trình tài lộc tốt đẹp đó nhưng cũng đừng quá chủ quan coi nhẹ vấn đề nhỏ, thận trọng không bao giờ là thừa thãi. Nhân duyên tươi sáng, tuổi Sửu và người ấy tình cảm đong đầy mặn nồng.

Giờ tốt trong ngày: 11h - 24h

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Tư ngày 26/4/2023 hôm nay, tuổi Dậu công việc khởi sắc. Con giáp này sắp xếp công việc quá gọn gàng nên hoàn thành được công việc theo tiến độ. Trong kinh doanh, cứ tiếp tục phấn đấu rồi bản mệnh sẽ sớm thu được quả ngọt.

Vận trình tài lộc đi lên, con giáp này dễ có lộc từ khách hàng khi đi buôn hoặc được người thân tặng quà, đến thăm. Mối nhân duyên làm ăn từ đó cũng khởi sắc hơn, bản mệnh sẽ được giới thiệu và làm quen với nhiều người có kinh nghiệm.

Tiếc là về tuổi Dậu lại kém may mắn về mặt tình cảm. Các cặp đôi dễ có xích mích, cãi vã. Tính bản mệnh thì bảo thủ không chịu nhường nhịn, cứ phải để đối phương chủ động.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 11h

Quý nhân phù trợ: Tỵ, Thìn

Ảnh minh họa: Internet

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm!