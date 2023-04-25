Tử vi con giáp ngày mai, thứ Tư 26/4/2023: chúc mừng những con giáp sau được Thần Tài chỉ mặt điểm danh, 99% TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC TIỀN TỶ

Đường sự nghiệp của Tuất không có nhiều vận may trong ngày đầu tháng vì gặp Thiên Tài. Bạn lạc quan, nhanh nhẹn, có tài nhưng đôi khi quá chú trọng tiểu tiết nên sẽ đánh mất mối làm ăn ngon.

Trong ngày có điềm báo mất mát của cải vì ngũ hành Mộc khắc Thổ. Mùng 1 đi đâu chơi nhớ bảo vệ ví tiền, xe cộ. Trong ngày thứ 4 này cũng đừng cho người khác mượn đồ, mượn xe kẻo bị hư hỏng.

Bù lại tình cảm tốt đẹp nhờ Tam Hợp độ mệnh. Các mối quan hệ xã giao tốt đẹp, dễ gặp được người hợp tính hợp nết, kết bạn lâu dài khi đi chơi. Bạn mạnh dạn kết giao với mọi người xung quanh qua những chuyến đi.

Giờ tốt: 19h đến 21h

Màu sắc cát tường: Nâu, cam cháy

Quý nhân phù trợ: Ngọ, Mão

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Lộ trình thăng tiến của người tuổi Thìn hanh thông về mọi mặt, dù bị đặt trong hoàn cảnh nào thì con giáp này cũng có thể thích nghi và phát huy những thế mạnh của mình để mang lại hiệu quả cao trong quá trình làm việc. Vận trình tài chính khó khăn, đầu tư mà không có kiến thức thì khác gì đem muối bỏ biển, bạn đừng nghĩ rằng có gia đình hỗ trợ thì muốn làm gì cũng được. Vận trình tình cảm êm đẹp, bạn cảm thấy hài lòng đối với mối quan hệ yêu đương hiện tại khi cả hai luôn luôn dành cho nhau không gian riêng tư.

Giờ tốt trong ngày: 21h - 22h

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Tư ngày 26/4/2023 hôm nay, công việc tuổi Mùi chính sẽ gặp may, thuận lợi hơn công việc phụ. Khi người ta đi chơi thì bản mệnh có thể buôn bán, lên kế hoạch mới cho công việc rất thuận lợi.

Tiếc là vận tài lại có phần xui xẻo. Tâm trạng không tốt nên Mùi rất có khả năng sẽ xảy ra tranh cãi với người khác vì chuyện tiền nong. Đòi nợ cũng không thành công lại còn rước bực bội vào người.

Về mặt tình cảm, con giáp này dễ dính thị phi vì vạ miệng. Tâm không ác nhưng vì không khéo miệng nên bản mệnh hay làm phật lòng người. Nhiều người đang chịu áp lực lớn từ phía gia đình về chuyện hôn nhân, cưới gả, sinh con.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Quý nhân phù trợ: Ngọ, Mão

Ảnh minh họa: Internet

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm!