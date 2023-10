Sau 17h chiều mai, thứ tư 26/4/2023: Kết quả mở thưởng có 3 con giáp sau, 99% TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, được Thần Tài ban mưa tiền bạc, tiền vàng sáng chói trước của nhà

Tử vi vui hôm nay ngày 26/4/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tý hôm nay công việc không may mắn như bạn mong đợi.

Tài lộc: Tài lộc không có, tốn tiền nhiều cho các công ty môi giới.

Sức khỏe: Cơ chắc khỏe giúp bạn có tinh thần, sức đề kháng tốt hơn.

Tuổi Sửu

Tử vi vui hôm nay ngày 26/4/2023 của 12 con giáp cho thấy Tuổi Sửu may mắn hơn nhiều con giáp khác vì có Chính Tài độ mệnh. Bạn có thời gian rảnh để làm những việc mình thích. Người làm nghề tự do có thêm may mắn nhờ sự nhiệt tình và vui vẻ của mình khi giao tiếp với khách hàng.

Tiếc rằng tình cảm không được như mơ vì Mộc khắc Thổ. Bạn cảm thấy không ai lắng nghe những điều mình nói. Có vẻ như mọi người quá bận để nghe bạn tâm sự. Đôi lúc khá tủi thân, lủi thủi một mình.

Ngày thứ tư khuyên Sửu không nên đàn đúm tụ tập nhậu nhẹt với bạn bè, có điềm mất tiền oan, mất tài sản cá nhân. Rảnh rỗi thì ở nhà đọc sách, học thêm kỹ năng mới, đừng đi ra ngoài nhiều.

Công việc: Người tuổi Sửu công việc ổn định, được gia đình khuyến khích nên học rộng, học cao để nắm vững chuyên môn.

Tình duyên: Tình cảm người tuổi Sửu có người luôn đồng hành, dõi theo những nỗ lực và cố gắng của bạn.

Tài lộc: Tiền tài đạt được các giải thưởng có số tiền lớn.

Sức khỏe: Chữa lành sức khỏe tinh thần là điều rất quan trọng trong cuộc sống hiện đại hôm nay.

Giờ tốt: 9h đến 11h

Màu sắc cát tường: Cà phê, nâu đất

Quý nhân phù trợ: Dậu, Tý

Tuổi Hợi

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Tư ngày 26/4/2023 hôm nay, sự nghiệp của tuổi Hợi có phần bấp bênh. Con giáp này cảm thấy vô cùng căng thẳng, khó tìm ra cách giải quyết trong công việc và dễ đổ tức giận lên mọi người xung quanh.

Bù lại đường tài lộc lại có nhiều may mắn. Với tài chính rủng rỉnh, con giáp này hoàn toàn có thể dành ra một khoản để mua sắm đồ mới cho bản thân, hay tặng quà cho những người thân.

Trên phương diện tình cảm, tuổi Hợi là người hiểu chuyện, dễ được lòng bạn bè. Bản mệnh bỏ qua hết những hận thù nhỏ nhặt để đổi lại tình cảm bạn bè. Con giáp này sẽ có tiệc với người thân trong hôm nay.

Giờ tốt trong ngày: 7h - 9h

Quý nhân phù trợ: Mùi, Dần

* Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!