Đúng 12h trưa mai, thứ Ba ngày 25/4/2023: 3 con giáp sau có tổng tài chống lưng, cứ việc ngồi chơi xơi nước

Vận có Thiên Tài dự báo tuổi Thìn có cả hung lẫn cát. Dù buôn may bán đắt nhưng bạn nên khiêm tốn hơn, đừng để người khác đánh giá bạn là một người tự kiêu và tự tin thái quá về khả năng của mình.

Mặt tài vận kém may vì Mộc khắc Thổ. Chi tiêu khá mạnh tay nên ví tiền hao hụt nặng. Khi tham dự những sự kiện đông người thì phải giữ ví tiền, điện thoại cẩn thận kẻo bị trộm lúc nào không hay.

Đường tình duyên được Tam Hội tương trợ nên may mắn hơn hẳn. Ngày này bạn có thời gian đi chơi cùng gia đình, người yêu. Thìn sống trong sự vui vẻ, sung sướng của tình cảm thân thiết.

Giờ tốt: 23h đến 1h

Màu sắc cát tường: Vàng, hồng

Quý nhân phù trợ: Dậu, Tý

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Vận trình sự nghiệp của con giáp tuổi Tỵ có thuận lợi và cũng có cả thử thách cần vượt qua, thành công đến quá nhanh đối với bản mệnh đôi khi lại chính là con dao hai lưỡi mà chính bạn cũng không ngờ đến. Tình hình tài lộc hung cát khó đoán định, tuy nhiên cũng đừng lo lắng vì sau cơn mưa trời sẽ sáng. Tình duyên chẳng như kỳ vọng, đôi lứa đứng trước bờ vực tan vỡ vì kẻ thứ 3, con giáp độc thân bị lợi dụng tình cảm chân thành mà vẫn cố chấp bên họ.

Giờ tốt trong ngày: 3h - 9h

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tử vi ngày mới của 12 con giáp cho biết thứ Tư ngày 26/4/2023 hôm nay, tuổi Thân dù có năng lực thì cũng khó làm nên việc lớn. Con giáp này bận bịu hết việc này đến việc kia và dễ xảy ra bất đồng với nhân viên hoặc cấp trên vì những việc nhỏ.

Trên phương diện tài lộc, tuổi Thân dễ trúng thưởng, dễ có thu nhập từ công việc phụ. Nhưng đừng quá khoe khoang, bản mệnh càng khoe thì càng dễ mất lộc.

Vận trình tình cảm kém sắc. Chỉ có gia đình là điểm tựa giúp con giáp này cố gắng và vượt qua mệt mỏi, đường tình bấp bênh, dễ bị lừa tình. Cuối ngày nên chuyện trò cùng gia đình để giải tỏa căng thẳng.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 11h

Quý nhân phù trợ: Thìn, Tỵ

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!