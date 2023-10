Vận hạn 12 con giáp ngày mai, thứ Tư 25/4/2023: 1 tuổi dễ rước họa vào thân, 2 tuổi gặp họa thị phi trong công việc, 1 tuổi có tin không may mắn

Tuổi Sửu

Tuổi Sửu may mắn hơn nhiều con giáp khác vì có Chính Tài độ mệnh. Bạn có thời gian rảnh để làm những việc mình thích. Người làm nghề tự do có thêm may mắn nhờ sự nhiệt tình và vui vẻ của mình khi giao tiếp với khách hàng.