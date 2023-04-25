Vận hạn 12 con giáp ngày mai, thứ Tư 25/4/2023: 1 tuổi dễ rước họa vào thân, 2 tuổi gặp họa thị phi trong công việc, 1 tuổi có tin không may mắn

Tâm linh - Tử vi 25/04/2023 14:49

Tử vi 12 con giáp dự báo, những con giáp này ngày mới có hung-cát đan xen.

Tuổi Sửu 

Tuổi Sửu may mắn hơn nhiều con giáp khác vì có Chính Tài độ mệnh. Bạn có thời gian rảnh để làm những việc mình thích. Người làm nghề tự do có thêm may mắn nhờ sự nhiệt tình và vui vẻ của mình khi giao tiếp với khách hàng. 

Tiếc rằng tình cảm không được như mơ vì Mộc khắc Thổ. Bạn cảm thấy không ai lắng nghe những điều mình nói. Có vẻ như mọi người quá bận để nghe bạn tâm sự. Đôi lúc khá tủi thân, lủi thủi một mình. 

Ngày thứ tư khuyên Sửu không nên đàn đúm tụ tập nhậu nhẹt với bạn bè, có điềm mất tiền oan, mất tài sản cá nhân. Rảnh rỗi thì ở nhà đọc sách, học thêm kỹ năng mới, đừng đi ra ngoài nhiều.

  • Giờ tốt: 9h đến 11h

  • Màu sắc cát tường: Cà phê, nâu đất

  • Quý nhân phù trợ: Dậu, Tý

Vận hạn 12 con giáp ngày mai, thứ Tư 25/4/2023: 1 tuổi dễ rước họa vào thân, 2 tuổi gặp họa thị phi trong công việc, 1 tuổi có tin không may mắn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần 

Vận trình công việc của người tuổi Dần diễn ra nặng nề, thông minh nhanh nhạy là điểm mạnh lớn của mệnh chủ nhưng cũng là nguyên do khiến mọi người đố kỵ ghét bỏ. Vấn đề tiền bạc nan giải, tuổi Dần không có số làm ăn nên đừng nghĩ đến chuyện đầu tư hay kinh doanh làm gì, thời điểm này làm công ăn lương là tốt nhất. Vợ chồng trẻ cuộc sống có nhiều bất đồng nhưng nhìn chung vẫn ổn, chỉ cần khắc phục và thay đổi thì gia đình lại ấm êm vui vẻ ngay thôi.

Giờ tốt trong ngày: 1h - 2h

Vận hạn 12 con giáp ngày mai, thứ Tư 25/4/2023: 1 tuổi dễ rước họa vào thân, 2 tuổi gặp họa thị phi trong công việc, 1 tuổi có tin không may mắn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nhận định thứ Tư ngày 26/4/2023 hôm nay, sự nghiệp của Tuất không có nhiều vận may. Con giáp này lạc quan, nhanh nhẹn, có tài nhưng đôi khi quá chú trọng tiểu tiết nên sẽ đánh mất mối làm ăn tốt.

Thêm vào đó, trong ngày có điềm báo mất mát của cải. Ngày này đi đâu chơi cũng nhớ bảo vệ ví tiền, xe cộ. Bản mệnh cũng đừng cho người khác mượn đồ, mượn xe kẻo bị hư hỏng.

Bù lại vận trình tình cảm tốt đẹp. Các mối quan hệ xã giao tốt đẹp, dễ gặp được người hợp tính hợp nết, kết bạn lâu dài. Con giáp này nên mạnh dạn kết giao với mọi người xung quanh.

Giờ tốt trong ngày: 19h - 21h

Quý nhân phù trợ: Ngọ, Mão

Vận hạn 12 con giáp ngày mai, thứ Tư 25/4/2023: 1 tuổi dễ rước họa vào thân, 2 tuổi gặp họa thị phi trong công việc, 1 tuổi có tin không may mắn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

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