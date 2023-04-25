Tử vi 12 con giáp ngày mới, thứ Tư 26/4/2023: Tý có vận kim tiền, Sửu tiền bạc rủng rỉnh, Hợi có cơ hội tiến thân

Tuổi Tý có Chính Ấn chiếu vận nên học hành không đến nỗi tệ, chỉ là công việc khá ì ạch, chậm chạp. Không chỉ riêng ngày thứ 4 này mà thời gian gần đây có vẻ như bạn không có hứng đi làm.

Tiền bạc cũng khá tăm tối, con giáp này cần cẩn thận hơn với vấn đề chi tiêu của mình. Bạn trải qua một số rắc rối về mặt tài chính do đó cần phải cân đối lại tình hình tài chính, nên bớt ăn uống lại.

Tình cảm may mắn nhờ Thủy sinh Mộc. Thái độ của Tý không mấy niềm nở nhưng vẫn được mọi người xung quanh thông cảm. Có lẽ lúc này bạn sẽ được làm mới tình cảm của mình bằng chuyến du lịch bất ngờ.

Giờ tốt: 7h đến 9h

Màu sắc cát tường: Xanh nõn chuối, vàng chanh

Quý nhân phù trợ: Thìn, Thân

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Con đường danh vọng của tuổi Sửu nhiều thách thức, sự nhiệt huyết trong công việc của bạn không còn nhiều như ngày mới bắt đầu, càng ngày tuổi Sửu càng nhận ra mình vốn dĩ không hợp với môi trường này. Vận trình tài lộc tốt đẹp đó nhưng cũng đừng quá chủ quan coi nhẹ vấn đề nhỏ, thận trọng không bao giờ là thừa thãi. Nhân duyên tươi sáng, tuổi Sửu và người ấy tình cảm đong đầy mặn nồng.

Giờ tốt trong ngày: 11h - 24h

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Tư ngày 26/4/2023 hôm nay, sự nghiệp của tuổi Hợi có phần bấp bênh. Con giáp này cảm thấy vô cùng căng thẳng, khó tìm ra cách giải quyết trong công việc và dễ đổ tức giận lên mọi người xung quanh.

Bù lại đường tài lộc lại có nhiều may mắn. Với tài chính rủng rỉnh, con giáp này hoàn toàn có thể dành ra một khoản để mua sắm đồ mới cho bản thân, hay tặng quà cho những người thân.

Trên phương diện tình cảm, tuổi Hợi là người hiểu chuyện, dễ được lòng bạn bè. Bản mệnh bỏ qua hết những hận thù nhỏ nhặt để đổi lại tình cảm bạn bè. Con giáp này sẽ có tiệc với người thân trong hôm nay.

Giờ tốt trong ngày: 7h - 9h

Quý nhân phù trợ: Mùi, Dần

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!