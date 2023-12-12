Đúng 17h chiều nay, thứ Ba 12/12/2023: 3 con giáp có cơ hội gặp gỡ quý nhân, tiền chảy đầy vào túi, gánh vàng bạc về nhà, may mắn đủ đường

Tử vi hôm nay ngày 12/12/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tý biết nâng niu người bên cạnh bạn.

Công việc: Người tuổi Tý hôm nay công việc dù còn nhiều trở ngại, nhưng bạn vẫn tìm ra được công việc muốn thực hiện.

Tài lộc: Nguồn kinh tế giữ lập trường kinh doanh, có hướng đi mới lạ tăng thu nhập.

Sức khoẻ: Quan tâm từng tiểu tiết, chăm sóc cơ thể cẩn thận.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ là con giáp vô cùng may mắn trong giai đoạn từ 12/12. Bản mệnh có nhiều cơ hội để thay đổi vận mệnh. Con giáp này không cần phải lo lắng về vấn đề tài chính bởi những cơ hội kinh doanh rộng mở liên tục tìm đến. Tuổi Ngọ có khả năng tăng thêm thu nhập bằng những công việc làm thêm, việc tay trái.

Trời thương người tuổi Ngọ nên trao cho nhiều may mắn. Bản mệnh tự tin, lý trí, gặt hái được nhiều thành công, lộc lá dồi dào. Đây là thời điểm ngàn năm có một. Càng cuối năm, tài lộc của tuổi Ngọ càng vượng phát. Bản mệnh nên chớp lấy cơ hội để nhanh chóng đạt được điều mà mình mong muốn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Ngày Thìn Sửu Tương Phá, tuổi Sửu khó gặp may mắn trong ngày. Bạn làm việc khá chểnh mảng, thiếu tập trung. Nguyên nhân đến từ việc bản mệnh cảm thấy không còn đam mê với công việc hiện tại, có thể vì môi trường làm việc không giúp bạn phát huy được hết năng lực của bản thân. Thái độ làm việc hời hợt có thể khiến bạn lơ là với những việc mình đang làm. Điều này có thể dẫn đến những sai sót không đang có, và chỉ tới khi bị người khác nhắc nhở mới nhận ra được. Rất may hậu quả để lại không quá lớn, bạn vẫn còn có cơ hội để sửa chữa sai lầm.

Chuyện tình cảm trong ngày cũng khiến bạn phải bận tâm lo nghĩ. Tuổi Sửu đang có những khúc mắc khó hóa giải với người ấy. Chuyện tình cảm lúc nào cũng cãi vã căng thẳng làm bạn chán nản, có lẽ đã đến lúc bạn nên suy nghĩ nghiêm túc lại về mối quan hệ này.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.