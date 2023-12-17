Đúng 17h chiều nay, Chủ nhật 17/12/2023: 3 con giáp phát tài phát lộc, tiền vàng dư dả, từ nghèo hóa giàu, vươn lên thành đại gia triệu phú

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng ngày 17/12/2023 hôm nay, tuổi Tý sẽ gặp phải khá nhiều khó khăn trong công việc do bị cấp trên chèn ép, không tạo điều kiện để phát triển. Có lẽ bản mệnh cần thời gian đánh giá lại những việc đã và đang làm cũng như môi trường làm việc của mình.

Người đã có đôi dễ đang có những mơ mộng không phù hợp với thực tế, vì vậy mà hai người sẽ rất dễ xảy ra tranh cãi. Con giáp này cần học cách nhìn thẳng vào sự thật, đừng đưa ra những đòi hỏi viển vông khiến đôi bên đều áp lực.

Vận trình tình cảm cũng có vướng mắc. Người độc thân có vẻ khá mơ hồ khi chưa xác định được hình mẫu phù hợp. Con giáp này thường tốn nhiều thời gian cho các mối quan hệ mà kết quả chẳng đi đến đâu.

Giờ tốt trong ngày: 15h - 17h

Quý nhân phù trợ: Sửu, Thân

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Theo tử vi 12 con giáp, đa phần tính cách người tuổi Tuất thường thật thà, ngay thẳng và tốt bụng. Trong công việc họ rất nghiêm túc, chăm chỉ và cẩn thận nên được trọng dụng.

Tuy vậy, tính cách họ khá nóng nảy lại không giỏi ăn nói nên dễ làm mất lòng người khác. Con giáp này phù hợp với những công việc đòi hỏi sự cẩn thận, tỉ mỉ và độc lập.

Đúng 17/12, thời cơ của người tuổi Dậu sẽ đến. Họ nhận được nhiều cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp. Họ sẽ gặp muôn vàn những điều may mắn, tốt lành. Những người làm công ăn lương có sự nghiệp hưng vượng.

Người làm lãnh đạo sẽ đưa ra quyết sách đúng đắn, giúp tập thể ngày càng đi lên. Trong khi đó, những con giáp làm kinh doanh thì các thương vụ thuận buồm xuôi gió, buôn may bán đắt.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tử vi hôm nay ngày 17/12/2023 của 12 con giáp cho thấy những người tuổi Sửu sợ những chuyện không may xảy ra với tình cảm của hai người.

Công việc: Người tuổi Sửu trong công việc rất chú tâm những vấn đề chung của nhau, làm việc luôn kết hợp tạo ra thành quả hơn cả mong đợi.

Tình cảm: Tình cảm đủ sức để bạn vững vàng làm việc, tìm hiểu thêm những mới mẻ trong tình yêu.

Tài lộc: Gia tăng tài chính, củng cố địa vị trong gia đình.

Sức khoẻ: Chú trọng vào sức khỏe, ăn uống lành mạnh.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.