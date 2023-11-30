Đúng 17h chiều mai (1/12): 3 con giáp có vận kim tiền, ngồi không hốt bạc tỷ, làm ăn suôn sẻ, gặt hái thành công

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp , thứ Sáu ngày 1/12/2023, vận trình công danh sự nghiệp của tuổi Mão khá suôn sẻ. Con giáp này làm việc gì cũng dễ dàng, thuận buồm xuôi gió. Bản mệnh tự tin vào khả năng, cống hiến hết mình nhưng cũng chớ nên ngủ quên trên chiến thắng mà luôn biết cố gắng và phấn đấu không ngừng nghỉ.

Tuy nhiên, tình cảm gia đình gặp nhiều trục trặc. Các mối quan hệ vốn đang rất tốt đẹp, gắn kết bền chặt nhưng chẳng hiểu sao bỗng trở nên lỏng lẻo, đôi bên không biết làm cách nào để gần gũi với nhau hơn. Có lẽ thiếu sự sẻ chia cũng là nguyên nhân đẩy vợ chồng ra xa nhau.

Không chỉ vậy, vận tài lộc trong ngày cũng khá rực rỡ, tuổi Mão có thêm thu nhập từ việc làm thêm. Dù sẽ vất vả hơn ngày thường nhưng nếu hy sinh một chút thì sẽ có thêm tiền bạc cho mình, mọi thứ đều cần có sự đánh đổi. Tiền bạc dự phòng còn giúp bản mệnh khi khó khăn sẽ không phải xoay xở nhiều nữa.

Giờ tốt trong ngày: 21h - 23h

Quý nhân phù trợ: Mùi, Tuất

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Thần may mắn cũng mỉm cười với những người sinh năm Tý chính là con giáp may mắn trong tháng 12/2023 này. Tử vi cho biết trong thời gian tháng 12 cũng là bước ngoặt trong các mối quan hệ. Người tuổi Tý đang độc thân có thể gặp gỡ được một người đặc biệt và rất có thể đây là người mà họ hằng mong đợi. Người này có thể là tình yêu đích thực và nắm tay họ cùng đi đến hết cuộc đời.

Trong thời gian này người tuổi Tý không chỉ may mắn trên con đường công danh sự nghiệp, tài lộc tiền bạc mà đường tình duyên cũng vô cùng viên mãn. Đây cũng chính là cơ hội để tuổi Tý có thể kiếm thêm thu nhập. Những khoản này có thể thông qua đầu tư, công việc bán thời gian hoặc công việc mà họ đã thực hiện từ trước. Nhìn chung, tháng 12 âm đối với người tuổi Tý rất "dễ thở" cuộc sống vô cùng viên mãn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi ngày 1/12/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thìn hôm nay vui vẻ khi có chuyện tình cảm đẹp.

Công việc: Người tuổi Thìn mong ước công việc suôn sẻ, ổn định.

Tình cảm: Trong tình yêu, bạn mong đối phương vì bạn mà thay đổi tích cực hơn.

Tài lộc: Nguồn tài chính đang dần thăng hoa, nhiều chuyện tình gắn bó cùng bạn.

Sức khoẻ: Biết lắng nghe người thân, chăm sóc bản thân nhiều hơn.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.