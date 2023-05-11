Đúng 17 giờ ngày 11/5: 3 con giáp bén duyên với Thần Tài, lộc lá tràn trề, đỏ tình lẫn tiền, vạn sự hanh thông

Những người tuổi Tý thường rất được lòng mọi người nhờ tính khiêm tốn, cẩn trọng, đặc biệt là trong công việc. Họ làm việc rất chăm chỉ, nên thường được bạn bè, đối tác tin cậy, coi là một trong những lựa chọn tốt nhất.

Đúng 17 giờ ngày 11/5, người tuổi Tý có số đào hoa nở rộ, tài lộc ngày càng vượng, nhiều cơ hội thăng tiến lên chức quản lý. Vì thế, những người đang còn độc thân càng nên sớm tìm đối tượng phù hợp để kết hôn, tích lũy tài lộc. Vượng vận quý nhân, hãy chăm sóc bản thân thật tốt trong tháng này, và vận may của bạn sẽ tăng vọt, các sự kiện may mắn liên tục tìm tới, tương lai tươi sáng, của cải dồi dào.

Người tuổi Thân rất lanh lợi và biết cương nhu đúng thời điểm. Họ sáng suốt nhìn nhận thấu đáo mọi vấn đề, từ đó đưa ra được những phán quyết hợp lý, giúp gỡ rối được tình hình bế tắc. Họ làm việc chuyên nghiệp và rất có tiếng nói ở công ty.

Trong cuộc sống, người tuổi Thân tháo vát, dù nam hay nữ, họ đều là những người tự chăm sóc mình rất tốt. Cuộc sống dù bận rộn nhưng họ vẫn dành thời gian để chăm chút cho sức khỏe của mình. Trời ban cho họ sự minh mẫn, cường tráng và ít khi đau ốm vặt.

Đúng 17 giờ ngày 11/5, người tuổi Thân số mệnh dát vàng, sự nghiệp phất lên như diều, tiền bạc lúc nào cũng căng chặt ví. Quan trọng hơn cả, họ được chuyển lên một chức vụ mới cao hơn, nhiều quyền uy và thu nhập, lương thưởng cũng hậu hĩnh hơn.



Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dậu luôn lạc quan, sáng suốt, có dũng khí đáng ngưỡng mộ.

Con giáp này làm việc gì cũng giỏi, luôn bày tỏ chính kiến rõ ràng, thẳng thắn. Đúng 17 giờ ngày 11/5, con giáp tuổi Dậu đã đạt được thành công.

Đó không chỉ vì năng lực của bản thân họ rất mạnh mà còn vì họ nhận được sự che chở, nâng đỡ của quý nhân. Nhờ đó mà mọi vấn đề của họ được giải quyết ngày càng dễ dàng.

Con giáp này sẽ có quý nhân giúp đỡ trong và ngoài nơi làm việc, kiếm tiền ngày càng nhanh, càng nhiều. Nhờ đó, họ cải thiện được cuộc sống eo hẹp của mình, càng tiến lên, họ càng nhận được nhiều niềm vui, xua đuổi mọi phiền muộn.

*Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.