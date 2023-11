Ngay sau kỳ nghỉ lễ dài, con giáp tuổi Mùi bắt đầu 11/5 với tin vui. Họ thu được kết quả gấp đôi so với nỗ lực bỏ ra, tích lũy được của cải, mỗi ngày đều vui vẻ, mãn nguyện.



Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi rất xởi lởi, họ thẳng thật và ít khi để lại tâm tư trong lòng. Con giáp này rất dễ kết thân với người khác, họ thân thiện, giao tiếp tốt và luôn để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng đối phương. Họ rất hợp với vị trí bán hàng và làm việc trực tiếp với người mua, bởi họ có biệt tài thuyết phục người khác tin tưởng mình.

Người tuổi Hợi có thể không quá giàu có nhưng họ chẳng bao giờ nghèo khổ, bởi con giáp này rất có duyên kiếm tiền. Đôi khi chỉ làm những việc lặt vặt, họ cũng được người khác tin tưởng mà thưởng thêm hậu hĩnh.

Sau hôm nay (11/5), người tuổi Hợi nghênh đón Thần Tài, được ban nhiều lộc lá, làm ăn khấm khá, tiền bạc dư dả. Con giáp này xây dựng sự nghiệp và cơ ngơi bề thế, lúc đã vững vàng, họ giang rộng vòng tay giúp đỡ, tạo công ăn việc làm cho những bà con, họ hàng khó khăn hơn.



Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Sau hôm nay (11/5), người tuổi Dậu được thần may mắn chiếu mệnh, vận may phát tài ngàn năm có một tới tay. Năm 2023, dù tuổi Dậu có đường sự nghiệp may mắn, vận trình tốt, cuộc sống của người tuổi Dậu lại gặp nhiều trắc trở.

Nhưng từ 11/5 trở đi, vận khí liên tục khởi sắc, những ngày tháng khó khăn của Tài Tuế sắp đi qua, vận đen sẽ được hóa giải, tài lộc sẽ thu về, vận khí tốt lành sẽ đến với cả gia đình, người tuổi Dậu nên nắm bắt cơ hội để tài lộc dồi dào, thu về lợi nhuận khổng lồ, tài lộc vượng phát, sự nghiệp hanh thông.

*Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.