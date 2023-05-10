Đúng vào 3 ngày (11/5 - 12/5 - 13/5), đây là 3 con giáp BỒ TÁT hiển linh ban Phước, lộc lá tràn trề, đỏ tình lẫn tiền

Tâm linh - Tử vi 10/05/2023 15:16

Đúng vào 3 ngày (11/5 - 12/5 - 13/5), 3 con giáp này lộc lá tràn trề, đỏ tình lẫn tiền, vạn sự hanh thông.

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi rất xởi lởi, họ thẳng thật và ít khi để lại tâm tư trong lòng. Con giáp này rất dễ kết thân với người khác, họ thân thiện, giao tiếp tốt và luôn để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng đối phương. Họ rất hợp với vị trí bán hàng và làm việc trực tiếp với người mua, bởi họ có biệt tài thuyết phục người khác tin tưởng mình.

Người tuổi Hợi có thể không quá giàu có nhưng họ chẳng bao giờ nghèo khổ, bởi con giáp này rất có duyên kiếm tiền. Đôi khi chỉ làm những việc lặt vặt, họ cũng được người khác tin tưởng mà thưởng thêm hậu hĩnh.

Trong 3 ngày (11/5 - 12/5 - 13/5) tới đây, người tuổi Hợi nghênh đón Thần Tài, được ban nhiều lộc lá, làm ăn khấm khá, tiền bạc dư dả. Con giáp này xây dựng sự nghiệp và cơ ngơi bề thế, lúc đã vững vàng, họ giang rộng vòng tay giúp đỡ, tạo công ăn việc làm cho những bà con, họ hàng khó khăn hơn.

Đúng vào 3 ngày (11/5 - 12/5 - 13/5), đây là 3 con giáp BỒ TÁT hiển linh ban Phước, lộc lá tràn trề, đỏ tình lẫn tiền - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mùi có tầm nhìn rất rộng. Đồng thời, họ cũng là người rất dũng cảm, có thể giải quyết trôi chảy, tỉ mỉ những vấn đề trong cuộc sống.

Con giáp này có thể điều chỉnh tâm lý rất tốt nên cuộc sống của họ luôn diễn ra suôn sẻ. Năm nay, họ có thể phát triển tốt hơn, không gặp phiền phức hay đắc tội với người khác nên khi có cơ hội sẽ thăng tiến rất nhanh.

Ngay sau kỳ nghỉ lễ dài, con giáp tuổi Mùi bắt đầu từ 3 ngày (11/5 - 12/5 - 13/5) với tin vui. Họ thu được kết quả gấp đôi so với nỗ lực bỏ ra, tích lũy được của cải, mỗi ngày đều vui vẻ, mãn nguyện.

Đúng vào 3 ngày (11/5 - 12/5 - 13/5), đây là 3 con giáp BỒ TÁT hiển linh ban Phước, lộc lá tràn trề, đỏ tình lẫn tiền - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Những người tuổi Dần rất linh hoạt trong mọi việc và có khả năng thích ứng với cuộc sống, công việc mạnh mẽ. Họ là những người tự tin cả bên trong và bên ngoài. Trong 3 ngày (11/5 - 12/5 - 13/5), những người tuổi Dần sẽ có tài lộc dồi dào, sự nghiệp hanh thông, thu nhập rủng rỉnh, phú quý song hành. Đặc biệt, người tuổi Dần có vận may khá tốt trong các trò chơi may rủi, được quý nhân phù trợ, có nhiều cơ hội trúng giải thưởng bất ngờ.

*Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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