Đúng 16h30 chiều mai, thứ Năm (28/9/2023): 3 con giáp phất lên như vũ bão, đầu ngày phát tài, cuối ngày phát lộc

Tâm linh - Tử vi 27/09/2023 17:33

Trong ngày này, những con giáp sau sẽ có lộc ăn uống, lương thưởng, tài chính cũng được cải thiện đáng kể.

Tuổi Thìn 

Tử vi ngày 28/9/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thìn tình thân và tình yêu làm bạn mệt mỏi.  

Công việc: Người tuổi Thìn dành nhiều thời gian làm việc, trao đổi rõ ràng cùng bạn bè đồng nghiệp. 

Tình cảm: Không muốn bị ai can thiệp tình cảm, hay bắt bạn phải có lựa chọn giữa gia đình và người yêu. 

Tài lộc: Bạn nắm bắt công việc tốt, thường được khen thưởng. 

Sức khoẻ: Cơ thể đã có những mệt mỏi, cố gắng xoay chuyển tình hình.   

Đúng 16h30 chiều mai, thứ Năm (28/9/2023): 3 con giáp phất lên như vũ bão, đầu ngày phát tài, cuối ngày phát lộc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão 

Tử vi dự báo rằng trong ngày mai (28/9), vận trình của người tuổi Mão có dấu hiệu cải thiện tích cực. Con giáp này bước vào giai đoạn quan trọng, có nhiều cơ hội thăng tiến. Nếu nhanh chóng nắm bắt thười cơ, bản mệnh có thể phát triển nhanh chóng hơn.

Sự chăm chỉ cộng với thái độ làm việc chuyên nghiệp giúp tuổi Mão có được cách thành tích bất ngờ. Bản mệnh thông minh, tài trí, có năng lực nên được đồng nghiệp và cấp trên đánh giá cao.

Khi công việc suôn sẻ, thu nhập của bản mệnh cũng tăng lên, cuộc sống được cải thiện đáng kể.

Đúng 16h30 chiều mai, thứ Năm (28/9/2023): 3 con giáp phất lên như vũ bão, đầu ngày phát tài, cuối ngày phát lộc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân 

Tử vi ngày mới của 12 con giáp cho thấy thứ Năm ngày 28/9/2023, tuổi Thân may mắn công việc vô cùng khởi sắc. Con giáp này làm gì cũng có người ủng hộ, đặc biệt là những người đang kinh doanh. Những ai làm công việc tự do thì nên xởi lởi hơn một chút thì không thiếu lộc lá đến tay.

Trong ngày này, tuổi Thân sẽ có lộc ăn uống, lương thưởng. Nay hãy tự thưởng bản thân bằng những món ăn mình yêu thích để có động lực làm việc. Người làm kinh doanh hàng ăn sẽ thu lời nhiều hơn mọi ngày.

Tình cảm cũng tốt lên. Tình duyên của bản mệnh không có nhiều đột phá hay bất ngờ nhưng lại đầm ấm và bình yên. Điều này cũng khá có lợi nếu bản mệnh muốn tiến tới hôn nhân. Ai đang tính chuyện cưới xin thì nên thưa với ba mẹ ngay từ bây giờ.

Giờ tốt trong ngày: 5h - 7h

Quý nhân phù trợ: Thìn, Tý

Đúng 16h30 chiều mai, thứ Năm (28/9/2023): 3 con giáp phất lên như vũ bão, đầu ngày phát tài, cuối ngày phát lộc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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