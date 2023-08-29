Đúng 15h chiều nay, thứ Ba (29/8/2023): 3 con giáp may mắn nhất tuần, có số mệnh dát vàng, trúng lớn cuối ngày, ôm trọn lộc trời

Tử vi hôm nay ngày 29/8/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thân quyết đoán trong công việc.

Tình cảm: Mối quan hệ tình cảm sẽ phát triển mạnh mẽ trong hôm nay, sự chân thành và sẵn sàng lắng nghe sẽ giúp bạn tạo nên gắn kết sâu sắc hơn với người khác.

Công việc: Người tuổi Thân đánh dấu sự tiến triển trong sự nghiệp, quyết đoán và kiên nhẫn sẽ giúp bạn vượt qua mọi rào cản.

Tài lộc: Bạn sẽ có cơ hội tăng thu nhập từ các nguồn khác nhau, đầu tư vào bản thân thông qua việc học hỏi và phát triển kỹ năng mới để tạo nên sự khác biệt.

Sức khỏe: Dành ít thời gian tập thể dục đều đặn để duy trì tinh thần sảng khoái.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Là người hiền lành và nhút nhát, đôi lúc người tuổi Hợi ngại thể hiện những điều mình biết khi đứng trước đám đông. Cũng vì điều này mà họ đã bỏ lỡ không ít cơ hội tốt để phát triển sự nghiệp cũng như tăng thêm thu nhập. Con giáp này cần tự tin hơn để sự nghiệp và tài chính ngày càng lên cao như điều gặp gió. Ngoài ra, tuổi Hợi cũng là người giỏi tiết kiệm tiền nên chẳng bao giờ rơi vào cảnh thiếu trước hụt sau. Họ luôn lập cho bản thân những kế hoạch chi tiêu hợp lý và chỉ xuất tiền khi thực sự cần thiết.

15 ngày tới, người tuổi Hợi có cơ hội đổi đời trong gang tấc nhờ trúng đậm trong làm ăn. Với tuổi Hợi làm kinh doanh, những khoản đầu tư trước đây của họ bất ngờ sinh lời và giúp con giáp này thu về khoản tiền không nhỏ. Nếu tiếp tục chăm chỉ và biết “thu vén”, người tuổi Hợi sẽ dễ dàng sắm được cho bản thân những món đồ đắt đỏ như nhà cửa, xe cộ, đồ điện tử đắt đỏ… mà chẳng cần lo nghĩ nhiều.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Công việc: Công việc của những người tuổi Tuất trong thời điểm này đang tương đối suôn sẻ, làm gì cũng được như ý.

Tình duyên: Có người vừa gặp nhau sẽ tìm được người phù hợp nhất, tuy nhiên bạn cũng đừng quyết định quá nhanh nhé.

Sức khỏe: Hôm nay bản thân con giáp này ăn uống không ngon miệng.

Tài chính: Cơ hội làm giàu của bản mệnh tuy không có nhiều nhưng nếu tinh mắt vẫn có thể nắm lấy lối đi riêng.

Giờ tốt trong ngày: 15h - 17h

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.