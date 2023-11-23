Đúng 14h chiều mai, thứ Sáu 24/11/2023, 3 con giáp được cát tinh soi chiếu, may mắn đủ đường, hứa hẹn thành công vang dội

Bước sang tháng 11/2023, những người cầm tinh con rắn làm gì cũng thuận lợi. Họ vừa có quý nhân phù trợ, bản thân lại nỗ lực, tự tin nên dễ gặt hái thành công.

Đúng 24/11, trong chuyện tình cảm, những người tuổi Tỵ còn độc thân cũng dễ gặp được nửa kia trong thời gian này bởi bản thân họ luôn tự tin, nổi bật lại được nhiều người mai mối. Còn người có cặp có đôi thì quan hệ hài hòa, tìm được sự đồng điệu trong tâm hồn.

Trong công việc, tuổi Tỵ sẽ có cơ hội để khám phá tiềm năng của bản thân. Chỉ cần dũng cảm và nỗ lực là họ hoàn thành được nhiệm vụ được giao, tiền bạc cũng theo đó ùa về. Còn nếu là dân kinh doanh, người tuổi Tỵ sắp tới sẽ dám nghĩ dám làm, dễ kiếm được khoản lãi lớn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tử vi ngày 24/11/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dần bình tĩnh giải quyết vấn đề, bạn không muốn nổi nóng sẽ ảnh hưởng đến đại cục.

Công việc: Người tuổi Dần là người bản lĩnh trong công việc, bạn bình tĩnh giải quyết công việc, thấu đáo trong suy nghĩ.

Tình cảm: Hôm nay tình cảm chưa đủ, bạn chưa thực sự muốn yêu người này, nhưng lại khó mở lời chia xa.

Tài lộc: Thời điểm thích hợp cho nhiều tài lộc đến với bạn, hãy cố gắng nắm bắt cơ hội.

Sức khoẻ: Sức khoẻ đã tốt, hãy trở lại công việc một cách đầy năng lượng.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nhận định, thứ Sáu ngày 24/11/2023, tuổi Tuất phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt. Trước nhiều đối thủ cạnh tranh, con giáp này có thể bị mất lợi thế ban đầu.

Nhưng tuổi Tuất hãy xem những khó khăn này như cơ hội để khám phá và phát triển điểm mạnh của bản thân, thậm chí tạo ra hướng đi hoàn toàn mới. Nếu bản mệnh duy trì sự bình yên và ổn định quá lâu, có thể sẽ bị đánh giá thấp và không thể đạt được những thành tựu đột phá.

Theo quan niệm dân gian, ngày mới hôm nay là ngày thích hợp cho các hoạt động khởi công và xây dựng, tuy nhiên, nên tránh xuất hành, di chuyển hoặc khai trương. Do vậy, bản mệnh nên lưu ý bố trí công việc cho hợp lý để có được sự may mắn, thuận lợi.

Giờ tốt trong ngày: 3h - 5h

Quý nhân phù trợ: Dần, Ngọ

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.