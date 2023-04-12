Đúng 13h chiều 3 ngày tới (15/4/2023): 3 con giáp sau có số 'hưởng lộc', ĐẠP TRÚNG HỐ VÀNG, dễ dàng sắm được nhà lầu xe hơi

Tâm linh - Tử vi 12/04/2023 17:04

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp cho thấy những con giáp sau tiền bạc dư dã, có sổ tiết kiệm dài hạn, chỉ cần nắm bắt được thời cơ thì tài lộc rủng rỉnh suốt đời.

TUỔI DẬU

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Năm ngày 13/4/2023 hôm nay, tuổi Dậu có tinh thần hăng hái, quyết tâm khi bắt tay vào công việc. Con giáp này tin tưởng vào bản thân, cho rằng mình có những thế mạnh riêng, chỉ cần phát huy đúng lúc là sẽ khẳng định được vị thế.

Tinh thần tích cực, hăng hái của con giáp này có thể truyền cho mọi người xung quanh, khiến cả tập thể đều cảm thấy hăng hái, nhiệt tình hơn hẳn. Tuổi Dậu là một nhân viên gương mẫu trong mắt lãnh đạo, dễ được đề bạt trong tương lai.

Với những người đã có đôi có cặp, bản mệnh dễ tìm được niềm vui giản đơn chỉ nhờ những lời quan tâm hoặc những hành động nho nhỏ từ người mình thương. Tình yêu giữa hai người đang ngày càng lớn thêm theo năm tháng.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 11h

Quý nhân phù trợ: Thìn, Thân

Đúng 13h chiều 3 ngày tới (15/4/2023): 3 con giáp sau có số 'hưởng lộc', ĐẠP TRÚNG HỐ VÀNG, dễ dàng sắm được nhà lầu xe hơi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

TUỔI THÌN 

Tháng này về mặt tình cảm, người tuổi Thìn có cơ hội tái hợp, liên lạc được với người cũ, dần dần hâm nóng tình cảm giữa hai bên. Nếu còn độc thân, bạn cũng có khả năng sẽ gặp lại người mình từng thích và đã lâu không liên lạc. Đối với những người đã có nửa kia, năng lượng vui vẻ, tích cực và không ngừng làm mới mình của tuổi Thìn sẽ khiến đối phương "chết mê chết mệt".

Với bản tính nhạy cảm với các cơ hội và không ngại thách thức bản thân với những giới hạn mới, thời điểm tháng 4 dương lịch cũng đánh dấu khoảng thời gian mà tuổi Thìn có thể thăng tiến, đạt được nhiều cơ hội mới trong công việc và đầu tư. Tuy nhiên, chớ nên mơ mộng quá nhiều mà hãy có kỳ vọng phù hợp với mục tiêu hiện tại của bản thân.

Đúng 13h chiều 3 ngày tới (15/4/2023): 3 con giáp sau có số 'hưởng lộc', ĐẠP TRÚNG HỐ VÀNG, dễ dàng sắm được nhà lầu xe hơi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet


TUỔI MÃO

Tử vi hôm nay ngày 13/4/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mão vận trình hôm nay không tốt, chú ý sức khỏe bản thân. 

Công việc: Công việc người tuổi Mão có nhiều sáng kiến hay trong công việc, được cấp trên trọng dụng. Lưu tâm các vấn đề nhỏ.   

Tình duyên: Người độc thân tận hưởng cuộc sống độc lập, tự do chưa muốn có gia đình. 

Tài lộc: Tiền bạc dư dả, có sổ tiết kiệm dài hạn.

Sức khỏe: Thời tiết oi bức có thể sử dụng xịt khoáng cấp ẩm tức thời cho da.

Đúng 13h chiều 3 ngày tới (15/4/2023): 3 con giáp sau có số 'hưởng lộc', ĐẠP TRÚNG HỐ VÀNG, dễ dàng sắm được nhà lầu xe hơi - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

Đúng 17h chiều mai (13/4/2023): TOP 3 con giáp sau 99% TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, lộc tới tận cửa, tiền rơi trúng đầu, đổi đời lên hương chỉ cần lưu ý 1 điều này

Đúng 17h chiều mai (13/4/2023): TOP 3 con giáp sau 99% TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, lộc tới tận cửa, tiền rơi trúng đầu, đổi đời lên hương chỉ cần lưu ý 1 điều này

Tử vi 12 con giáp trong tháng 4 cho thấy, ngày 13/4, những con giáp sau 99% trúng số độc đắc, đón nhận nhiều thông tin tài chính mới, thường xuyên có những kế hoạch phát triển tài lộc. 

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